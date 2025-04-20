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Открытие NASA, связанное с распятием Иисуса может указывать его точную дату смерти

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Модели NASA показали лунное затмение 3 апреля 33 года н.э., вероятную дату распятия Иисуса. Это открытие подтверждает библейские упоминания о затмении и "кровавой" луне после события.

Открытие NASA, связанное с распятием Иисуса может указывать его точную дату смерти

Исследователи из Оксфордского университета считают, что открытие NASA  может подтвердить библейское повествование о распятии Иисуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mail Online.

Подробности

В Библии сказано, что солнце превращается в темноту, а луна — в кровь, что, по мнению некоторых ученых, относится к событиям, произошедшим после смерти Христа.

Отмечается, что модели NASA, отслеживающие положение Земли, Луны и Солнца на протяжении истории, показывают, что лунное затмение произошло в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры — год, который традиционно связывают со смертью Иисуса.

Космическое событие можно было бы увидеть в Иерусалиме вскоре после захода солнца, а положение Луны придало бы ей красноватый оттенок.

Библейские историки считают, что лунное затмение, идентифицированное NASA, было таким же, о котором написано в Библии.

Открытие NASA было сделано в 1990-х годах, но сейчас становится вирусным в TikTok.

В христианских текстах упоминается, что Луна превратилась в кровь после распятия Иисуса — возможно, это относится к лунному затмению, во время которого Луна приобретает красноватый оттенок

- отметили в NASA.

Американское космическое агентство добавило, что ученые сузили возможную дату распятия до пятницы, 3 апреля 33 года нашей эры.

Библейский стих, в котором обсуждается луна, появляется в Деяниях 2:20, где говорится: "Солнце превратится в темноту, и луна — в кровь, прежде чем наступит великий и славный день Господень".

В Священном Писании подробно описывается, как апостол Петр поделился словами через 50 дней после распятия, что заставило некоторых экспертов поверить, что он упоминал события, свидетелями которых он был во время смерти Иисуса.

Однако многие историки утверждают, что этот отрывок предназначался для пророчества о втором пришествии Иисуса.

Это потому, что Петр цитировал Иоиля 2:28–31, отрывок, который говорит о космических знамениях и духовном пробуждении: "Солнце обратится во тьму, а луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный". Поскольку Книга Иоиля была написана за столетия до распятия, многие ученые считают, что Петр объяснял, как Иоиль ранее пророчествовал о распятии

- пишет Mail Online.

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Колин Хамфрис и В. Грэм Уоддингтон, библеисты из Оксфордского университета, использовали выводы NASA вместе с текстовыми ссылками на распятие, чтобы утверждать, что Луна на самом деле стала красной кровью после смерти Иисуса.

Они предположили, что Петр не давал пророчество о приходе Иисуса, а говорил толпе, что пророчество Иоиля  сбылось.

Согласно Евангелию, тьма опустилась на землю с полудня до 15:00, когда Иисус висел на кресте, что, по мнению исследователей, очень совпадает с образами, описанными в пророчестве Иоиля.

Хамфрис и Уоддингтон утверждали, что использование Петром фразы "солнце обратится во тьму" ссылается на Матфея 27:45: "От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого".

Исследователи также указали на менее известные тексты в апокрифах Нового Завета, которые содержат записи о жизни Иисуса, такие как его младенчество, божественная природа и отношения с его семьей и учениками.

Однако апокрифы Нового Завета не были включены в традиционный библейский канон, поскольку не считались божественно вдохновленными.

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Однако Хамфрис и Уоддингтон выделили стих, так называемый отчет Пилата, как еще одно доказательство необычных небесных событий во время распятия.

Во время его распятия солнце померкло; появились звезды, и по всему миру люди зажигали светильники от шестого часа до вечера; луна явилась, как кровь

- говорится в стихе.

Таким образом, по их словам, предоставляется больше доказательств того, что Иисус умер в день древнего лунного затмения.

Христиане всего мира отмечают Страстную пятницу в память о распятии и смерти Иисуса.

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Страстная пятница всегда приходится на два дня перед Пасхальным воскресеньем, которое определяется первым полнолунием после первого дня весны, а затем это первое воскресенье после полнолуния.

Этот метод происходит от ранних христианских попыток согласовать праздник с еврейской Пасхой и астрономическими событиями.

Считается, что Иисуса распяли во время праздника Пасхи, основанного на еврейском лунном календаре.

Согласно Евангелию, Иисус воскрес из мертвых в следующее воскресенье после Пасхи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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