Папа Франциск на Пасху в своей речи упомянул "страдающую Украину"

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни
20 апреля, 06:46 • 11897 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 28691 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 18:41 • 30150 просмотра

Тридцать дней могут дать миру шанс: Зеленский допустил возможность продления перемирия и назвал условие

19 апреля, 15:10 • 37472 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 44213 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 28545 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

19 апреля, 14:01 • 23304 просмотра

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

19 апреля, 11:37 • 19879 просмотра

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

18 апреля, 17:00 • 80894 просмотра

Подборка фильмов о жизни Иисуса Христа: 9 картин, снятых по мотивам самого известного библейского сюжета

18 апреля, 13:41 • 86015 просмотра

Госстат рассказал, на сколько выросли цены на ингредиенты для паски за год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.7м/с
18%
747 мм
Популярные новости

В Китае запустили интернет 10G: скорость до 10 тысяч Мбит/с

20 апреля, 04:27 • 9424 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 15444 просмотра

В районе Котлиного и к западу от него россияне немного отходят назад - спикер ОСГВ "Хортица"

08:45 • 8388 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

09:03 • 10184 просмотра

Спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации в районе Купянска: РФ давит с трех сторон

09:35 • 4184 просмотра
публикации

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

09:03 • 10241 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 15501 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 28691 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 36131 просмотра

Догнать “Александрию”, львовское дерби, борьба за выход из зоны вылета: анонс матчей выходных УПЛ

19 апреля, 06:00 • 36367 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Александр Сырский

Дональд Трамп

Антонио Таяни

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Иран

Объединенные Арабские Эмираты

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 44213 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 30179 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 32096 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 33201 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 67004 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Facebook

9К720 Искандер

Папа Франциск на Пасху в своей речи упомянул "страдающую Украину"

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Папа Римский Франциск в пасхальном послании "Urbi et Orbi" пожелал воскресшему Христу принести мир страдающей Украине. Он также призвал прекратить конфликт в Газе, освободить заложников и оказать помощь.

Папа Франциск на Пасху в своей речи упомянул "страдающую Украину"

Папа Римский Франциск в своей речи пожелал, чтобы Иисус Христос принес пасхальный дар мира страждущей Украине и поддержал усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vatican News.

Детали

Папу Франциска вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра. Папа успел сказать только: "Братья и сестры, благодатной Пасхи!", а затем один из его помощников зачитал остальное его ежегодного послания "Urbi et Orbi".

Пусть же Воскресший принесет пасхальный дар мира страждущей Украине и поощрит все вовлеченные стороны и в дальнейшем прилагать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира

- говорилось в речи Папы.

Также в речи был призыв прекратить конфликт в Газе.

"Мне близки страдания христиан в Палестине и Израиле, а также всего израильского и палестинского народов. Вызывает беспокойство растущая атмосфера антисемитизма, распространяющаяся по всему миру. В то же время мои мысли обращены к жителям и, в частности, к христианской общине в Газе, где ужасный конфликт и далее порождает смерть и разрушения, а также приводит к драматической и позорной гуманитарной ситуации. Обращаюсь с призывом к воюющим сторонам: прекратите огонь, пусть будут освобождены заложники и оказана помощь людям, которые голодают и жаждут мирного будущего!", - отмечалось в речи.

Это самое долгое публичное пребывание Папы с тех пор, как он провел пять недель в больнице, лечась от двойной пневмонии.

Кроме того, сообщается, что в воскресенье, 20 апреля Папа Франциск в "Доме святой Марты" в Ватикане имел короткую частную встречу с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Святого Престола, встреча, которая длилась несколько минут, стала поводом обменяться пасхальными пожеланиями.

Дополнения

В воскресенье, 20 апреля Папа Римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане, где проходят праздничные торжества, чтобы дать пасхальное благословение.

Папа Франциск был настолько близок к смерти, что врачи размышляли над тем, чтобы прекратить лечение - Reuters25.03.25, 17:59 • 25047 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
Израиль
Папа Франциск
Соединенные Штаты
Сектор Газа
Украина
Ватикан
Государство Палестина
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,365.00
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,576.18