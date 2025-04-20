Папа Франциск на Пасху в своей речи упомянул "страдающую Украину"
Киев • УНН
Папа Римский Франциск в пасхальном послании "Urbi et Orbi" пожелал воскресшему Христу принести мир страдающей Украине. Он также призвал прекратить конфликт в Газе, освободить заложников и оказать помощь.
Папа Римский Франциск в своей речи пожелал, чтобы Иисус Христос принес пасхальный дар мира страждущей Украине и поддержал усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vatican News.
Детали
Папу Франциска вывезли на балкон над входом в базилику Святого Петра. Папа успел сказать только: "Братья и сестры, благодатной Пасхи!", а затем один из его помощников зачитал остальное его ежегодного послания "Urbi et Orbi".
Пусть же Воскресший принесет пасхальный дар мира страждущей Украине и поощрит все вовлеченные стороны и в дальнейшем прилагать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира
Также в речи был призыв прекратить конфликт в Газе.
"Мне близки страдания христиан в Палестине и Израиле, а также всего израильского и палестинского народов. Вызывает беспокойство растущая атмосфера антисемитизма, распространяющаяся по всему миру. В то же время мои мысли обращены к жителям и, в частности, к христианской общине в Газе, где ужасный конфликт и далее порождает смерть и разрушения, а также приводит к драматической и позорной гуманитарной ситуации. Обращаюсь с призывом к воюющим сторонам: прекратите огонь, пусть будут освобождены заложники и оказана помощь людям, которые голодают и жаждут мирного будущего!", - отмечалось в речи.
Это самое долгое публичное пребывание Папы с тех пор, как он провел пять недель в больнице, лечась от двойной пневмонии.
Кроме того, сообщается, что в воскресенье, 20 апреля Папа Франциск в "Доме святой Марты" в Ватикане имел короткую частную встречу с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Святого Престола, встреча, которая длилась несколько минут, стала поводом обменяться пасхальными пожеланиями.
Дополнения
В воскресенье, 20 апреля Папа Римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане, где проходят праздничные торжества, чтобы дать пасхальное благословение.
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