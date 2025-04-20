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Папа Франциск на Великдень у своїй промові згадав "стражденну Україну"

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Папа Римський Франциск у великодньому посланні "Urbi et Orbi" побажав воскреслому Христу принести мир стражденній Україні. Він також закликав припинити конфлікт у Газі, звільнити заручників та надати допомогу.

Папа Франциск на Великдень у своїй промові згадав "стражденну Україну"

Папа Римський Франциск у своїй промові побажав, щоб Ісус Христос приніс пасхальний дар миру в стражденну Україну та підтримає зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vatican News.

Деталі

Папу Франциска вивезли на балкон над входом до базиліка Святого Петра. Папа встиг сказати лише: "Браття й сестри, благодатного Великодня!", а потім один з його помічників зачитав решту його щорічному посланні "Urbi et Orbi".

Нехай же Воскреслий принесе пасхальний дар миру в стражденну Україну та заохотить усі залучені сторони й надалі докладати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру

- йшлось у промові Папи.

Також у промові був заклик припинити конфлікт у Газі.

"Мені близькі страждання християн у Палестині та Ізраїлі, а також усього ізраїльського та палестинського народів. Викликає занепокоєння зростаюча атмосфера антисемітизму, що поширюється в усьому світі. Водночас мої думки линуть до жителів і, зокрема, до християнської спільноти в Газі, де жахливий конфлікт і далі породжує смерть та руйнування, а також призводить до драматичної й ганебної гуманітарної ситуації. Звертаюся із закликом до воюючих сторін: припиніть вогонь, нехай будуть звільнені заручники та надана допомога людям, які голодують і прагнуть мирного майбутнього!", - зазначалося у промові.

Це найдовше публічне перебування Папи з тих пір, як він провів п'ять тижнів у лікарні, лікуючись від подвійної пневмонії.

Окрім того, повідомляється, що у неділю, 20 квітня 2Папа Франциск в "Домі святої Марти" у Ватикані мав коротку приватну зустріч з Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джеймсом Девідом Венсом.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Святого Престолу, зустріч, яка тривала кілька хвилин, стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.

Доповнення

У неділю, 20 квітня Папа Римський Франциск з'явився на площі Святого Петра у Ватикані, де відбуваються святкові урочистості, щоб дати великоднє благословення.

Папа Франциск був настільки близький до смерті, що лікарі розмірковували над тим, аби припинити лікування - Reuters25.03.25, 17:59 • 25048 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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