Держава Палестина

Фільм "Білосніжка" опинився в центрі скандалів через расові питання та підтримку акторами різних політичних позицій. Disney обмежила доступ ЗМІ та змінила локацію прем'єри.
Відбулася телефонна розмова між главою МЗС росії лавровим та держсекретарем США Рубіо за ініціативою американської сторони. Сторони домовилися про регулярні контакти та підготовку зустрічі на найвищому рівні.
12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.
Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.
Папа Римський закликав міжнародну спільноту досягти припинення вогню на всіх фронтах до Різдва. Понтифік помолився за мир в Україні, на Близькому Сході та інших конфліктних регіонах.
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та екс-міністра оборони Галанта. МКС також відхилив оскарження Ізраїлю щодо ситуації в Палестині.
На саміті БРІКС у казані лідери обговорили конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання в Україні та деескалації на Близькому Сході.
Арктичне всесвітнє сховище насіння поповнилося 30 000 новими зразками з 21 країни. Це найбільше поповнення з 2020 року, що свідчить про зростаючі побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.
У Києві планується проведення третього продовольчого саміту в листопаді. Міністр Сибіга обговорив з турецьким колегою питання безпеки Чорного моря та наголосив на російських атаках на портову інфраструктуру України.
21 жовтня відзначається Всесвітній день йододефіциту. Йод критично важливий для здоров'я, але 30% населення планети живе в умовах його гострої нестачі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.
Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.
рф пошкодила понаж 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.
Віталій Коваль зустрівся з гендиректором FAO Цюєм Дуньюєм в Італії. Обговорили програми підтримки аграріїв, експорт продукції з доданою вартістю та нові напрями співпраці між Мінагрополітики та FAO.
Понад тисячу людей вийшли на вулиці Гавани на підтримку Палестини. Серед демонстрантів були президент Куби Мігель Діас-Канель, інші лідери та палестинські студенти-медики.
Південнокорейська письменниця Хан Канг, лауреатка Нобелівської премії з літератури, відмовилась від святкувань та пресконференцій через війни у світі. Вона вважає недоречним святкувати на тлі "трагічних подій".
У Національній галереї Лондона активісти спробували наклеїти фото жінки з дитиною в Газі на картину Пікассо "Материнство". Двох осіб заарештовано, картина не постраждала.
МЗС України висловило занепокоєння щодо ситуації на Близькому Сході через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль. Міністерство закликає до припинення насильства та реалізації концепції двох держав.
Саудівська Аравія оголосила про формування міжнародного альянсу для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Альянс включає арабські, мусульманські та європейські країни, перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.
Махмуд Аббас звернувся до Генасамблеї ООН з проханням зупинити військові дії в секторі Газа. Він стверджує, що ізраїльські атаки практично знищили регіон, роблячи його непридатним для життя.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає від Ізраїлю покинути окуповані палестинські території протягом 12 місяців. Резолюція також закликає евакуювати поселенців, демонтувати стіну та повернути конфісковане майно.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.
Гуманітарна допомога від України у вигляді 1000 тонн борошна доставлена до Гази. З неї вже печуть хліб для 100 000 людей на місяць, планується доставка ще 6000 тонн.
Нова партія гуманітарної допомоги від України прибула до Мавританії. 538 тонн рослинної олії, надані за підтримки Фінляндії та ВПП, забезпечать харчування для малозабезпечених та біженців у таборі Мбера.
Члени Ради Безпеки ООН засудили вбивство Ісмаїла Ханії в Ірані та закликали до дипломатичних зусиль. Іран звинуватив США та Ізраїль, погрожуючи відповіддю, а Палестина закликала зупинити ескалацію на Близькому Сході.
З України відправили 1000 тонн пшеничного борошна до Палестини в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine. Загалом планується доставити понад 7 тисяч тонн борошна та 750 тонн олії для допомоги сім'ям у секторі Газа.
У вівторок, 9 липня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, яке екстрено ініціювала Україна на тлі останнього масованого ракетного удару рф, під час якого ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".
Чотирьох протестувальників-палестинців заарештували після того, як вони залізли на дах будівлі австралійського парламенту, щоб розгорнути плакати з критикою війни в Газі.
Президент Туреччини Ердоган закликав рф знайти мирне вирішення війни в Україні, запропонувавши Туреччині підготувати основу для угоди про припинення вогню і справедливе мирне врегулювання, що задовольнить обидві сторони.
Тисячі людей протестували у Франції проти перемоги ультраправої партії "Національний союз" Марін Ле Пен у першому турі виборів.
Вірменія визнає державу Палестина та приєдналась до країн, які підтримують принцип "двох держав", як єдиний спосіб покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту і встановити мир і стабільність на Близькому Сході.