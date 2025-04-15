Держава Палестина

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25321 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153620 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137493 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133546 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133813 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195946 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77497 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Фільм "Білосніжка" опинився в центрі скандалів через расові питання та підтримку акторами різних політичних позицій. Disney обмежила доступ ЗМІ та змінила локацію прем'єри.

Новини Світу • 21 березня, 14:59 • 97351 перегляди

В росії заявили, що Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Відбулася телефонна розмова між главою МЗС росії лавровим та держсекретарем США Рубіо за ініціативою американської сторони. Сторони домовилися про регулярні контакти та підготовку зустрічі на найвищому рівні.

Політика • 15 лютого, 19:40 • 50619 перегляди

День репродуктивного здоров’я, Міжнародний день науки і гуманізму: що ще відзначають 12 лютого

12 лютого світ відзначає День репродуктивного здоров'я, День проти використання дітей-солдатів та День науки і гуманізму. Кожне свято має особливе значення та привертає увагу до важливих соціальних питань.

Суспільство • 12 лютого, 04:30 • 26580 перегляди

Шість посольств у Києві постраждали від удару рф: МЗС повідомило про наслідки

Внаслідок обстрілу рф у Києві пошкоджено будівлю з 6 посольствами, включаючи вибиті вікна та пошкоджені стелі. Серед дипломатів постраждалих немає.

Війна • 20 грудня, 11:54 • 19758 перегляди

​Папа Римський закликав домовитись припинити вогонь на всіх фронтах до Різдва

Папа Римський закликав міжнародну спільноту досягти припинення вогню на всіх фронтах до Різдва. Понтифік помолився за мир в Україні, на Близькому Сході та інших конфліктних регіонах.

Війна • 8 грудня, 15:22 • 51212 перегляди

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та екс-міністра оборони Галанта. МКС також відхилив оскарження Ізраїлю щодо ситуації в Палестині.

Новини Світу • 21 листопада, 12:06 • 15975 перегляди

путін та Сі Цзіньпін обговорили війни в Україні та на Близькому Сході на саміті БРІКС

На саміті БРІКС у казані лідери обговорили конфлікти в Україні та на Близькому Сході. Сі Цзіньпін закликав до політичного врегулювання в Україні та деескалації на Близькому Сході.

Війна • 24 жовтня, 13:46 • 20514 перегляди

Сховище насіння Судного Дня в Арктиці отримало на зберігання 30 000 нових зразків

Арктичне всесвітнє сховище насіння поповнилося 30 000 новими зразками з 21 країни. Це найбільше поповнення з 2020 року, що свідчить про зростаючі побоювання щодо загрози конфліктів і зміни клімату для продовольчої безпеки.

Новини Світу • 23 жовтня, 23:46 • 22866 перегляди

Київ проведе третій продовольчий саміт у листопаді - МЗС

У Києві планується проведення третього продовольчого саміту в листопаді. Міністр Сибіга обговорив з турецьким колегою питання безпеки Чорного моря та наголосив на російських атаках на портову інфраструктуру України.

Політика • 21 жовтня, 10:31 • 15823 перегляди

21 жовтня: Всесвітній день йододефіциту, Міжнародний день начос

21 жовтня відзначається Всесвітній день йододефіциту. Йод критично важливий для здоров'я, але 30% населення планети живе в умовах його гострої нестачі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

УНН Lite • 21 жовтня, 03:07 • 142390 перегляди

В Ірані заявили, що смерть лідера ХАМАС посилить "дух опору"

Місія Ірану при ООН заявила, що смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара зміцнить "дух опору". Іранські дипломати назвали Сінвара "мучеником" і прикладом для молоді, наголошуючи на продовженні опору.

Новини Світу • 18 жовтня, 03:05 • 19674 перегляди

За час повномасштабного вторгнення росія здійснила понад 50 атак на українські порти - Сибіга

рф пошкодила понаж 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції, повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Війна • 16 жовтня, 13:20 • 14510 перегляди

Жінки та ветерани освоюють аграрні професії: Україна за підтримки ООН впроваджує нові програми в агросфері

Віталій Коваль зустрівся з гендиректором FAO Цюєм Дуньюєм в Італії. Обговорили програми підтримки аграріїв, експорт продукції з доданою вартістю та нові напрями співпраці між Мінагрополітики та FAO.

Економіка • 15 жовтня, 13:39 • 54057 перегляди

На Кубі відбулись про-палестинські мітинги на чолі з президентом країни

Понад тисячу людей вийшли на вулиці Гавани на підтримку Палестини. Серед демонстрантів були президент Куби Мігель Діас-Канель, інші лідери та палестинські студенти-медики.

Новини Світу • 15 жовтня, 07:39 • 11480 перегляди

Лауреатка Нобелівської премії Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі

Південнокорейська письменниця Хан Канг, лауреатка Нобелівської премії з літератури, відмовилась від святкувань та пресконференцій через війни у світі. Вона вважає недоречним святкувати на тлі "трагічних подій".

Культура • 12 жовтня, 22:09 • 20793 перегляди

У Лондоні активісти намагались заклеїти картину Пікассо фото із Гази, їх затримали

У Національній галереї Лондона активісти спробували наклеїти фото жінки з дитиною в Газі на картину Пікассо "Материнство". Двох осіб заарештовано, картина не постраждала.

Культура • 9 жовтня, 18:27 • 20315 перегляди

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання: у МЗС зробили заяву до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль

МЗС України висловило занепокоєння щодо ситуації на Близькому Сході через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль. Міністерство закликає до припинення насильства та реалізації концепції двох держав.

Війна • 7 жовтня, 19:09 • 49192 перегляди

В ООН Саудівська Аравія оголосила про міжнародний альянс для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав

Саудівська Аравія оголосила про формування міжнародного альянсу для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав. Альянс включає арабські, мусульманські та європейські країни, перші зустрічі відбудуться в Ер-Ріяді та Брюсселі.

Новини Світу • 27 вересня, 13:32 • 13774 перегляди

Президент Палестини закликав ООН припинити бойові дії в Газі

Махмуд Аббас звернувся до Генасамблеї ООН з проханням зупинити військові дії в секторі Газа. Він стверджує, що ізраїльські атаки практично знищили регіон, роблячи його непридатним для життя.

Новини Світу • 26 вересня, 23:01 • 18568 перегляди

В ООН ухвалили резолюцію що Ізраїлю: має вийти з окупованих палестинських територій

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає від Ізраїлю покинути окуповані палестинські території протягом 12 місяців. Резолюція також закликає евакуювати поселенців, демонтувати стіну та повернути конфісковане майно.

Новини Світу • 19 вересня, 05:43 • 13535 перегляди

Понад 50 гуманітарних працівників загинули або поранені в Україні з початку повномасштабної війни - МЗС

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сталося понад 150 інцидентів, що вплинули на гуманітарну допомогу. Попри це, Україна продовжує допомагати іншим країнам, надсилаючи продовольство.

Суспільство • 19 серпня, 09:52 • 21287 перегляди

До Гази доставили 1000 тонн відправленого Україною борошна для допомоги населенню

Гуманітарна допомога від України у вигляді 1000 тонн борошна доставлена до Гази. З неї вже печуть хліб для 100 000 людей на місяць, планується доставка ще 6000 тонн.

Політика • 13 серпня, 07:29 • 92756 перегляди

Grain from Ukraine: Україна поставила 538 тонн олії до Мавританії

Нова партія гуманітарної допомоги від України прибула до Мавританії. 538 тонн рослинної олії, надані за підтримки Фінляндії та ВПП, забезпечать харчування для малозабезпечених та біженців у таборі Мбера.

Економіка • 5 серпня, 18:24 • 101921 перегляди

Країни Радбезу ООН засудили вбивство лідера ХАМАС: закликали до дипломатії

Члени Ради Безпеки ООН засудили вбивство Ісмаїла Ханії в Ірані та закликали до дипломатичних зусиль. Іран звинуватив США та Ізраїль, погрожуючи відповіддю, а Палестина закликала зупинити ескалацію на Близькому Сході.

Новини Світу • 1 серпня, 06:04 • 21208 перегляди

Палестина отримала першу партію допомоги за програмою Grain from Ukraine

З України відправили 1000 тонн пшеничного борошна до Палестини в межах гуманітарної програми Grain from Ukraine. Загалом планується доставити понад 7 тисяч тонн борошна та 750 тонн олії для допомоги сім'ям у секторі Газа.

Економіка • 18 липня, 11:19 • 21734 перегляди

Завтра відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України

У вівторок, 9 липня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, яке екстрено ініціювала Україна на тлі останнього масованого ракетного удару рф, під час якого ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Війна • 8 липня, 15:43 • 67831 перегляди

Пропалестинські демонстранти забралися на дах австралійського парламенту, потім їх відвела поліція

Чотирьох протестувальників-палестинців заарештували після того, як вони залізли на дах будівлі австралійського парламенту, щоб розгорнути плакати з критикою війни в Газі.

Новини Світу • 4 липня, 07:46 • 17474 перегляди

Ердоган на зустрічі з путіним закликав до переговорів між росією та Україною

Президент Туреччини Ердоган закликав рф знайти мирне вирішення війни в Україні, запропонувавши Туреччині підготувати основу для угоди про припинення вогню і справедливе мирне врегулювання, що задовольнить обидві сторони.

Політика • 3 липня, 15:50 • 32563 перегляди

У Франції пройшли протести через перемогу у першому турі виборів партії Ле Пен

Тисячі людей протестували у Франції проти перемоги ультраправої партії "Національний союз" Марін Ле Пен у першому турі виборів.

Суспільство • 1 липня, 03:47 • 61908 перегляди

Вірменія визнала Палестину, як суверенну державу

Вірменія визнає державу Палестина та приєдналась до країн, які підтримують принцип "двох держав", як єдиний спосіб покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту і встановити мир і стабільність на Близькому Сході.

Новини Світу • 21 червня, 15:49 • 21855 перегляди