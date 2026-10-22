Що святкують 22 жовтня в Україні та світі

22 жовтня у світі під егідою міжнародних медичних організацій відзначають Міжнародний день заїкання, за підтримки екологічних спільнот проходять Міжнародний день захисту тюленів та День CAPS LOCK. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, та святих сімох отроків у Ефесі, а за старим стилем згадують святого апостола Якова Алфеєва, пише УНН.

Всесвітній день людей із заїканням (International Stuttering Awareness Day)

Важлива дата заснована у 1998 році за ініціативи Міжнародної асоціації заїкання, Міжнародної асоціації логопедів та за підтримки Європейської асоціації заїкання. День покликаний підвищити обізнаність суспільства про мовленнєвий розлад, на який страждає понад 1% населення планети, розвінчати міфи про логічні чи інтелектуальні обмеження людей із заїканням, поширювати сучасні методи логопедичної й психологічної корекції, а також долати соціальну дискримінацію та булінг.

Міжнародний день захисту тюленів(International Day of Action for the Seals)

Екологічна дата, започаткована природоохоронними організаціями задля привернення уваги світової спільноти до загрози вимирання різних видів нерп та тюленів, зокрема байкальської, ладозької та каспійської нерпи. Головна мета дня — протидія браконьєрству, заборона промислового забою дитинчат тюленів, захист морських акваторій від забруднення пластиком і нафтопродуктами, а також збереження природного середовища існування ластоногих.

Міжнародний день CAPS LOCK (International Caps Lock Day)

Популярне неофіційне інтернет-свято, засноване у 2000 році користувачем мережі Дереком Арнольдом як жартівливий протест проти заурядного та недоречного використання клавіші Caps Lock у текстових повідомленнях, що сприймається в мережевому етикеті як крик. Свято закликає користувачів Інтернету з гумором поставитися до цифрової культури, звертати увагу на етикет електронного листування та дотримуватися грамотності в соцмережах.

Джидай Мацурі у Японії

Одне з трьох найвеличніших та наймасштабніших традиційних свят Кіото, засноване у 1895 році на честь 1100-річчя заснування давньої столиці Японії. Кульмінацією свята є грандіозна костюмована процесія, в якій понад 2000 учасників, вдягнених у автентичні історичні вбрання, відтворюють ключові епохи японської історії від періоду Хейан до реставрації Мейдзі, ходячи від Імператорського палацу до святилища Хейан-дзингу.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця — видатного християнського проповідника у Фригії, який силою молитви нищив язичницькі капища, зцілював недужих та охрестив тисячі мешканців міста. Також цього дня згадують святих сімох отроків у Ефесі: Максиміліана, Ямвліха, Мартиніана, Івана, Діонісія, Ексакустодіана й Антоніна, які сховалися у печері від переслідувань імператора Деція, чудесним чином заснули на майже два століття і прокинулися за часів імператора Теодосія Молодшого, засвідчивши істину про воскресіння мертвих.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова Алфеєва — одого з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа, брата апостола і євангеліста Матфея. Апостол Яків проповідував християнство в Юдеї, Едесі, Газі та Південній Палестині, навернувши багатьох язичників, і завершив свій земний шлях мученицькою кончиною на хресті в Єгипті.