Что празднуют 22 октября в Украине и мире

22 октября в мире под эгидой международных медицинских организаций отмечают Международный день заикания, при поддержке экологических сообществ проходят Международный день защиты тюленей и День CAPS LOCK. В церковном календаре по новому стилю чтят святого равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, и святых семи отроков в Эфесе, а по старому стилю вспоминают святого апостола Иакова Алфеева, пишет УНН.

Всемирный день людей с заиканием (International Stuttering Awareness Day)

Важная дата учреждена в 1998 году по инициативе Международной ассоциации заикания, Международной ассоциации логопедов и при поддержке Европейской ассоциации заикания. День призван повысить осведомлённость общества о речевом расстройстве, которым страдает более 1% населения планеты, развенчать мифы о логических или интеллектуальных ограничениях людей с заиканием, распространять современные методы логопедической и психологической коррекции, а также преодолевать социальную дискриминацию и буллинг.

Международный день защиты тюленей(International Day of Action for the Seals)

Экологическая дата, учреждённая природоохранными организациями для привлечения внимания мирового сообщества к угрозе вымирания различных видов нерп и тюленей, в частности байкальской, ладожской и каспийской нерпы. Главная цель дня — противодействие браконьерству, запрет промышленного забоя детёнышей тюленей, защита морских акваторий от загрязнения пластиком и нефтепродуктами, а также сохранение природной среды обитания ластоногих.

Международный день CAPS LOCK (International Caps Lock Day)

Популярный неофициальный интернет-праздник, учреждённый в 2000 году пользователем сети Дереком Арнольдом как шуточный протест против заурядного и неуместного использования клавиши Caps Lock в текстовых сообщениях, что воспринимается в сетевом этикете как крик. Праздник призывает пользователей Интернета с юмором относиться к цифровой культуре, обращать внимание на этикет электронной переписки и соблюдать грамотность в социальных сетях.

Дзидай Мацури в Японии

Один из трёх величайших и самых масштабных традиционных праздников Киото, учреждённый в 1895 году в честь 1100-летия основания древней столицы Японии. Кульминацией праздника является грандиозное костюмированное шествие, в котором более 2000 участников, одетых в аутентичные исторические наряды, воссоздают ключевые эпохи японской истории — от периода Хэйан до реставрации Мэйдзи, проходя от Императорского дворца к святилищу Хэйан-дзингу.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца — выдающегося христианского проповедника во Фригии, который силой молитвы разрушал языческие капища, исцелял больных и крестил тысячи жителей города. Также в этот день вспоминают святых семерых отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина, которые скрылись в пещере от преследований императора Деция, чудесным образом уснули почти на два столетия и проснулись во времена императора Феодосия Младшего, засвидетельствовав истину о воскресении мёртвых.

По старому календарю верующие чтят память святого апостола Иакова Алфеева — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, брата апостола и евангелиста Матфея. Апостол Иаков проповедовал христианство в Иудее, Эдессе, Газе и Южной Палестине, обратив многих язычников, и завершил свой земной путь мученической смертью на кресте в Египте.