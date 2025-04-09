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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29438 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа

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ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Секторе Газа - Reuters

ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.

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Египет видит позитивные сигналы относительно переговоров о прекращении огня в Газе - Reuters

Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.

Новости Мира • 28 марта, 06:52 • 31448 просмотра

Трагедия в Египте: во время аварии батискафа погибли шестеро граждан рф

В Красном море вблизи Хургады затонула подводная лодка, в результате чего погибли 6 россиян. Спасено 39 иностранных туристов, продолжается расследование причин катастрофы.

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Переговоры о перемирии между ХАМАС и посредниками продолжаются

ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.

Новости Мира • 27 марта, 22:02 • 11758 просмотра

В Амстердаме возле площади Дам произошла резня: есть раненые, нападавший задержан

В центре Амстердама, возле площади Дам, произошло нападение с ножом. Есть раненые, один нападавший задержан, на месте работают правоохранители и медики.

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У берегов Египта затонул батискаф с 45 россиянами на борту, есть погибшие

Неподалеку от Хургады затонул туристический батискаф с российскими туристами. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, некоторые числятся пропавшими без вести.

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"Это только начало": Нетаньяху заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС, "пока не достигнет своих целей"

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Что больше всего экспортировали из Украины в этом году - ответ таможенников

Больше всего кукурузы экспортировано в Испанию, Италию, Турцию, Египет и Нидерланды. Кукуруза составила 16% от общего экспорта Украины.

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Группировка ХАМАС заявила об освобождении одного заложника с двойным гражданством и возвращении тел четырех погибших в плену. Это происходит на фоне переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.

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Израиль направит делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Представители ХАМАС уже ведут переговоры в Каире при посредничестве Египта и Катара.

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Лидеры арабских государств одобрили египетский план реконструкции Газы стоимостью 53 миллиарда долларов, который исключает выселение палестинцев. План предполагает создание административного комитета технократов для управления анклавом.

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К 2050 году более половины взрослых и треть детей в мире будут иметь избыточный вес или ожирение. Исследования показывают рост числа больных на 121% среди молодежи, что создает угрозу для систем здравоохранения.

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Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС зашли в тупик

Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.

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Новые переговоры по заложникам: Израиль и ХАМАС встретились в Каире

В Каире начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждают продление режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы.

Новости Мира • 28 февраля, 02:30 • 25118 просмотра

ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников в обмен на палестинских заключенных

ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников через египетскую границу. В обмен Израиль освободил сотни палестинских заключенных, завершив первый этап соглашения о прекращении огня.

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Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников

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Открытие века: в Египте нашли гробницу фараона в Египте

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Американский авианосец получил повреждения после столкновения возле Суэцкого канала

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ХАМАС согласился освободить трех заложников с тройным гражданством в обмен на 369 палестинских заключенных. Обмен состоится 15 февраля в рамках договоренностей о прекращении огня в Газе.

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