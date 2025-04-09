В марте 2025 года экспорт агропродукции составил 58% от всего экспорта Украины, достигнув 2,1 млрд долларов. Больше всего экспортировали кукурузу и подсолнечное масло, увеличился экспорт продуктов переработки.
Алексей Крутых выиграл турнир M25 в Анталье, победив узбекистанца в финале. Вадим Урсу стал чемпионом турнира M15 в Шарм-эш-Шейхе, одолев британца в трех сетах.
ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.
ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.
Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.
В Красном море вблизи Хургады затонула подводная лодка, в результате чего погибли 6 россиян. Спасено 39 иностранных туристов, продолжается расследование причин катастрофы.
ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.
В центре Амстердама, возле площади Дам, произошло нападение с ножом. Есть раненые, один нападавший задержан, на месте работают правоохранители и медики.
Неподалеку от Хургады затонул туристический батискаф с российскими туристами. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, некоторые числятся пропавшими без вести.
Немецкая таможня конфисковала танкер Eventin с российским "теневым флотом" вместе с нефтью стоимостью 40 млн евро. Правительство Германии приняло жесткие меры в отношении танкера из-за санкций.
Премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе. Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу для достижения военных целей.
Больше всего кукурузы экспортировано в Испанию, Италию, Турцию, Египет и Нидерланды. Кукуруза составила 16% от общего экспорта Украины.
Группировка ХАМАС заявила об освобождении одного заложника с двойным гражданством и возвращении тел четырех погибших в плену. Это происходит на фоне переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.
Израиль направит делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС о продлении режима прекращения огня в секторе Газа. Представители ХАМАС уже ведут переговоры в Каире при посредничестве Египта и Катара.
Лидеры арабских государств одобрили египетский план реконструкции Газы стоимостью 53 миллиарда долларов, который исключает выселение палестинцев. План предполагает создание административного комитета технократов для управления анклавом.
К 2050 году более половины взрослых и треть детей в мире будут иметь избыточный вес или ожирение. Исследования показывают рост числа больных на 121% среди молодежи, что создает угрозу для систем здравоохранения.
Последний раунд переговоров в Каире не принес результатов по продлению соглашения о прекращении огня. Первая фаза соглашения завершается 2 декабря, но боевые действия не возобновятся до достижения договоренностей о втором этапе.
В Каире начался новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Стороны обсуждают продление режима прекращения огня и освобождение заложников из Газы.
ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников через египетскую границу. В обмен Израиль освободил сотни палестинских заключенных, завершив первый этап соглашения о прекращении огня.
ЦАХАЛ получил от Красного Креста тела четырех погибших израильских заложников из сектора Газа. Военные провели церемонию и транспортируют тела в Израиль для идентификации.
Возле Луксора обнаружена гробница фараона Тутмоса II - первое подобное открытие за последние 100 лет. В гробнице найдены алебастровые сосуды с именами правителя и его жены Хатшепсут.
ХАМАС готов освободить всех израильских заложников в обмен на длительное перемирие и вывод войск из Газы. Группировка отвергает требования по разоружению и собственного выхода из анклава.
Авианосец USS Harry S. Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M возле Порт-Саида в Средиземном море. В результате инцидента повреждены несколько помещений на борту американского корабля.
ХАМАС согласился передать контроль над Газой Палестинской автономии под давлением Египта. Условием является сохранение рабочих мест для работников Газы в новой администрации или гарантия пенсионных выплат.
ХАМАС согласился освободить трех заложников с тройным гражданством в обмен на 369 палестинских заключенных. Обмен состоится 15 февраля в рамках договоренностей о прекращении огня в Газе.
Израильские войска полностью вышли из коридора Нецарим, который разделял сектор Газа на две части. Около 500 тысяч палестинцев уже возвращаются в свои дома на севере анклава.
9 февраля мир отмечает Международный день стоматолога, День пиццы и День рождения волейбола. Также во второе воскресенье февраля празднуют Всемирный день брака и День молитвы за людей с аутизмом.
За 2024 год в Украине зафиксировано 433 случая кори, что в 7 раз больше чем в прошлом году. Больше всего больных в Закарпатской области, 84,2% случаев приходится на детей до 17 лет.
Танкер Chrysalis под флагом Либерии совершил успешный транзит через Красное море после объявленного хуситами перемирия. Это первый рейс судна после атаки в июле прошлого года.
Премьер Израиля Нетаньяху готовится к встрече с Трампом для обсуждения будущего войны в Газе. В израильском правительстве развернулась дискуссия между сторонниками оккупации сектора и теми, кто поддерживает перемирие.