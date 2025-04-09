В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

За 2024 год в Украине зафиксировано 433 случая кори, что в 7 раз больше чем в прошлом году. Больше всего больных в Закарпатской области, 84,2% случаев приходится на детей до 17 лет.