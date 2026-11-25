В Египте в результате опрокидывания бензовоза произошёл пожар в провинции Гиза, в результате чего пострадали 15 человек, а ещё как минимум 30 погибли, передаёт УНН.

В результате происшествия на данный момент пострадали 15 человек — их доставили в специализированную больницу имени Заеда, общую больницу Имбабы и центральную больницу Эль-Варрака. В то же время число погибших, по предварительным подсчётам, возросло до 30 человек — сообщили в Министерстве здравоохранения Египта.

Сообщается, что пожар произошёл в результате опрокидывания бензовоза над туннелем "Ашара" в районе Аль-Варак в Имбабе, провинция Гиза.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси сообщил, что следит за развитием событий вокруг трагической аварии, произошедшей сегодня вечером на Кольцевой дороге в провинции Гиза и приведшей к гибели и травмированию людей.

Президент выразил искренние соболезнования и глубокую поддержку семьям погибших.

Также он поручил соответствующим ведомствам оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим и семьям погибших, обеспечить раненых комплексной медицинской помощью, а также оперативно ликвидировать последствия аварии, восстановить движение транспорта и принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

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