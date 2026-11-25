У провінції Гіза бензовоз перекинувся над тунелем, спричинивши пожежу. Загинули щонайменше 30 людей, ще 15 постраждали.

У Єгипті внаслідок перекидання бензовозу сталася пожежа у провінції Гіза, внаслідок чого 15 осіб постраждали, і ще щонайменше 30 загинуло, передає УНН. Внаслідок події наразі постраждали 15 осіб - їх доправили до Спеціалізованої лікарні імені Заїда, Загальної лікарні Імбаби та Центральної лікарні Ель-Варрака. Водночас кількість загиблих, за попередніми підрахунками, зросла до 30 осіб - повідомили в МОЗ Єгипту. Повідомляється, що пожежа сталася внаслідок перекидання бензовозу над тунелем "Ашара" у районі Аль-Варак в Імбабі, провінція Гіза. Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі повідомив, що стежить за розвитком подій навколо трагічної аварії, яка сталася сьогодні ввечері на Кільцевій дорозі в провінції Гіза та призвела до загибелі й травмування людей. Президент висловив щирі співчуття та глибоку підтримку родинам загиблих. Також він доручив відповідним відомствам надати всю необхідну підтримку й допомогу постраждалим і родинам загиблих, забезпечити поранених комплексною медичною допомогою, а також оперативно ліквідувати наслідки аварії, відновити рух транспорту та вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки громадян. Масштабна пожежа на кондитерській фабриці в Індонезії забрала життя 3 людей, ще 36 працівників зникли безвісти