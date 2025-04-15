Абдель Фаттах ель-Сісі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19718 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135082 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127097 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125533 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127966 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192609 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76774 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Арабські країни затвердили єгипетську альтернативу "Рів'єрі Близького Сходу" Трампа для Гази

Лідери арабських держав схвалили єгипетський план реконструкції Гази вартістю 53 млрд доларів, що виключає виселення палестинців. План передбачає створення адміністративного комітету технократів для управління анклавом.

Новини Світу • 5 березня, 07:04 • 18481 перегляди

Перший танкер пройшов через Червоне море після припинення атак хуситів

Танкер Chrysalis під прапором Ліберії здійснив успішний транзит через Червоне море після оголошеного хуситами перемир'я. Це перший рейс судна після атаки в липні минулого року.

Новини Світу • 4 лютого, 00:18 • 30609 перегляди

Трамп пропонує нове рішення для палестинських біженців з Гази

Дональд Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти палестинців із сектору Гази, де загинуло понад 47 000 осіб. Він обговорив це питання з королем Йорданії та планує переговори з президентом Єгипту.

Новини Світу • 26 січня, 04:44 • 35651 перегляди

Ізраїль завдає ударів по Газі та Лівану на тлі єгипетського плану перемир'я

Ізраїльські війська продовжують військову операцію в Газі та Лівані, незважаючи на запропоноване Єгиптом дводенне перемир'я. Унаслідок ударів загинули мирні жителі, а глава ізраїльської розвідки прибув до Катару для переговорів про звільнення заручників.

Новини Світу • 28 жовтня, 12:48 • 14533 перегляди

Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що група відкрита для переговорів з Ізраїлем

Представник ХАМАС заявив про готовність до угоди з Ізраїлем за умови дотримання попередніх домовленостей. Єгипет запропонував 48-годинне припинення вогню для обміну заручників на ув'язнених.

Новини Світу • 28 жовтня, 12:05 • 8909 перегляди

Єгипет пропонує нове припинення вогню в Газі для обміну заручниками

Президент Єгипту запропонував дводенне припинення вогню в секторі Газа для обміну 4 ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Пропозиція з'явилася після загибелі 45 палестинців від ізраїльських ударів.

Новини Світу • 28 жовтня, 03:45 • 18635 перегляди

За лаштунками напруги на Близькому Сході: Ізраїль попередив США, що має відношення до вбивства Ханії

Ізраїль проінформував США про свою відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Телефонна розмова між Байденом і Нетаньягу після інциденту була напруженою, але США поки не готові чинити значний тиск на Ізраїль.

Новини Світу • 7 серпня, 11:13 • 20137 перегляди

Папа Римський закликав Ізраїль і ХАМАС терміново домовитися про припинення вогню

Папа Римський Франциск закликав Ізраїль і ХАМАС терміново домовитися про припинення вогню і звільнити заручників, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги в Газу.

Новини Світу • 10 червня, 10:32 • 21164 перегляди

Блінкен в Єгипті проведе переговори щодо пропозиції США про припинення вогню в Газі

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуває до Єгипту, щоб обговорити пропозицію США про припинення вогню в секторі Гази.

Новини Світу • 10 червня, 09:42 • 118059 перегляди

Байден закликає Єгипет і Катар тиснути на ХАМАС для обміну заручниками з Ізраїлем

Байден закликав єгипетських і катарських лідерів чинити тиск на ХАМАС, щоб той уклав угоду з Ізраїлем про обмін заручниками і тимчасове припинення вогню в Газі.

Війна • 5 квітня, 20:53 • 33226 перегляди

ЄС підписав угоду на 7,4 мільярда євро з Єгиптом для зміцнення партнерства

ЄС і Єгипет підписали угоду на суму 7,4 млрд євро для підтримки Єгипту, збільшення продажів електроенергії в Європу і співпраці з питань міграції, безпеки та боротьби з тероризмом.

Економіка • 17 березня, 23:39 • 46255 перегляди

Президент Туреччини вперше за десять років приїхав Єгипту, щоб обговорити ситуацію в секторі Газа

Президент Туреччини Ердоган відвідав президента Єгипту ас-Сісі в Каїрі, щоб обговорити гуманітарну допомогу для Гази і зусилля, спрямовані на припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Новини Світу • 14 лютого, 15:28 • 21451 перегляди

Байден помилково назвав президента Єгипту "президентом Мексики"

Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.

Політика • 10 лютого, 23:00 • 95064 перегляди

Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі здобув перемогу на президентських виборах у Єгипті

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі був переобраний на новий шестирічний термін, отримавши 89,6% дійсних голосів, на тлі того, шо його країна стикається зі значними економічними проблемами, включаючи високий зовнішній борг та інфляцію.

Політика • 18 грудня, 14:01 • 32602 перегляди