Абдель Фаттах ель-Сісі

Лідери арабських держав схвалили єгипетський план реконструкції Гази вартістю 53 млрд доларів, що виключає виселення палестинців. План передбачає створення адміністративного комітету технократів для управління анклавом.
Танкер Chrysalis під прапором Ліберії здійснив успішний транзит через Червоне море після оголошеного хуситами перемир'я. Це перший рейс судна після атаки в липні минулого року.
Дональд Трамп закликає Йорданію та Єгипет прийняти палестинців із сектору Гази, де загинуло понад 47 000 осіб. Він обговорив це питання з королем Йорданії та планує переговори з президентом Єгипту.
Ізраїльські війська продовжують військову операцію в Газі та Лівані, незважаючи на запропоноване Єгиптом дводенне перемир'я. Унаслідок ударів загинули мирні жителі, а глава ізраїльської розвідки прибув до Катару для переговорів про звільнення заручників.
Представник ХАМАС заявив про готовність до угоди з Ізраїлем за умови дотримання попередніх домовленостей. Єгипет запропонував 48-годинне припинення вогню для обміну заручників на ув'язнених.
Президент Єгипту запропонував дводенне припинення вогню в секторі Газа для обміну 4 ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Пропозиція з'явилася після загибелі 45 палестинців від ізраїльських ударів.
Ізраїль проінформував США про свою відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Телефонна розмова між Байденом і Нетаньягу після інциденту була напруженою, але США поки не готові чинити значний тиск на Ізраїль.
Папа Римський Франциск закликав Ізраїль і ХАМАС терміново домовитися про припинення вогню і звільнити заручників, а також забезпечити доставку гуманітарної допомоги в Газу.
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуває до Єгипту, щоб обговорити пропозицію США про припинення вогню в секторі Гази.
Байден закликав єгипетських і катарських лідерів чинити тиск на ХАМАС, щоб той уклав угоду з Ізраїлем про обмін заручниками і тимчасове припинення вогню в Газі.
ЄС і Єгипет підписали угоду на суму 7,4 млрд євро для підтримки Єгипту, збільшення продажів електроенергії в Європу і співпраці з питань міграції, безпеки та боротьби з тероризмом.
Президент Туреччини Ердоган відвідав президента Єгипту ас-Сісі в Каїрі, щоб обговорити гуманітарну допомогу для Гази і зусилля, спрямовані на припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
Під час прес-конференції президент США Джо Байден помилково назвав президента Єгипту Абдель Фаттаха Ас-Сісі "президентом Мексики", що викликало дискусії в соціальних мережах в обох країнах.
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі був переобраний на новий шестирічний термін, отримавши 89,6% дійсних голосів, на тлі того, шо його країна стикається зі значними економічними проблемами, включаючи високий зовнішній борг та інфляцію.