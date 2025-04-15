Абдель Фаттах ель-Сісі

Байден закликає Єгипет і Катар тиснути на ХАМАС для обміну заручниками з Ізраїлем

Байден закликав єгипетських і катарських лідерів чинити тиск на ХАМАС, щоб той уклав угоду з Ізраїлем про обмін заручниками і тимчасове припинення вогню в Газі.