Єгипет пропонує нове припинення вогню в Газі для обміну заручниками
Київ • УНН
Президент Єгипту запропонував дводенне припинення вогню в секторі Газа для обміну 4 ізраїльських заручників на палестинських в'язнів. Пропозиція з'явилася після загибелі 45 палестинців від ізраїльських ударів.
Єгипет запропонував дводенне припинення вогню в Газі для обміну заручниками. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив про пропозицію дводенного припинення вогню в секторі Газу, що має на меті обмін чотирьох ізраїльських заручників, захоплених ХАМАС, на деяких палестинських в’язнів. Ця ініціатива стала актуальною в неділю, коли ізраїльські військові удари вбили 45 палестинців по всьому анклаву.
Заява ас-Сісі була зроблена в контексті відновлення дипломатичних зусиль у Катарі, де представники ЦРУ та ізраїльської розвідки Моссад активно працюють над розрядкою напруженої ситуації, що триває більше року.
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