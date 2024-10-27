ООН терміново збирає Радбез через атаку Ізраїлю на Іран
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання в понеділок на вимогу Ірану через ізраїльські удари. Іран звинувачує Ізраїль у порушенні міжнародного права, а Ізраїль наполягає на праві самозахисту.
Рада Безпеки ООН проведе позачергове засідання ініційоване Іраном у понеділок для обговорення ударів Ізраїлю по іранській території. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Рада Безпеки ООН збереться в понеділок у зв’язку з ударами Ізраїлю по Ірану. Засідання було ініційоване Іраном, який звинувачує Ізраїль у порушенні міжнародного права через ранішні удари, здійснені в суботу.
У своєму зверненні до Ради Безпеки Іран заявив, що дії Ізраїлю є "серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності" країни та "грубим порушенням міжнародного права і Статуту ООН".
Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон відповів, що запит Ірану є "черговою спробою завдати шкоди Ізраїлю, цього разу на політичній арені", підкресливши право країни на самозахист. Він також назвав "смішними" звинувачення у порушенні міжнародного права.
"Ірану не буде дозволено продовжувати ховатися за спинами своїх союзників, до тих пір, поки Іран продовжує погрожувати і намагатися завдати нам шкоди, він заплатить за це", - сказав Данон.
Нагадаємо
Удар Ізраїлю по Ірану вивів із ладу найважливіший компонент іранської програми балістичних ракет.