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MIM-104 Patriot

Ізраїль уразив ключові компоненти виробництва ракет в Ірані - Axios

Київ • УНН

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Ізраїльський удар вивів з ладу 12 змішувачів для виробництва твердого палива балістичних ракет в Ірані. Також було пошкоджено системи ППО С-300 та завод безпілотників.

Ізраїль уразив ключові компоненти виробництва ракет в Ірані - Axios

Удар Ізраїлю по Ірану вивів із ладу найважливіший компонент іранської програми балістичних ракет, пише Axios із посиланням на трьох ізраїльських джерел, передає УНН.

Деталі

За словами джерел, Ізраїль завдав удару по 12 змішувачах, які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіуса дії, які становлять основну частину ракетного арсеналу Ірану.

Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що цей удар завдає шкоди ракетному виробництву Ірану.

Хоча в Ірану все ще є великий запас балістичних ракет, ізраїльські джерела кажуть, що той факт, що Іран не може виробляти нові балістичні ракети, також обмежує його здатність поповнювати запаси балістичних ракет "Хезболлі" та хуситам.

Ізраїльські джерела повідомили, що атака також вразила чотири батареї ППО С-300, які знаходилися в стратегічно важливих місцях і захищали Тегеран, а також ядерні та енергетичні об'єкти в Ірані.

Іранські військові заявили у своїй заяві, що ізраїльського удару було завдано з повітряного простору Іраку, і додали, що кілька радарних систем зазнали "обмежених ушкоджень", які наразі ремонтують.

Іранські військові не розповіли про збитки, завдані об'єктам із виробництва ракет або безпілотників, і підкреслили, що Іран залишає за собою право на відповідні дії.

Ізраїльські джерела підтвердили, що ударів було завдано з повітряного простору Сирії та Іраку, деякі з них - поблизу іракського кордону з Іраном.

За словами джерел, ізраїльські ВПС атакували завод із виробництва безпілотників і завдали "символічного" удару по об'єкту в місті Парчин, який у минулому використовували для досліджень і розробки ядерної зброї.

Доповнення

Президент Байден заявив журналістам у суботу, що ізраїльський удар зачепив тільки військові цілі в Ірані і що він сподівається, що на цьому обмін ударами між Ізраїлем та Іраном закінчиться. У суботу вранці він провів нараду з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і їхньою командою з національної безпеки, щоб обговорити останні події на Близькому Сході після відповіді Ізраїлю на напад Ірану 1 жовтня.

Байден закликав докласти всіх зусиль, щоб захистити Ізраїль від будь-яких можливих дій у відповідь з боку Ірану і його прихильників.

рф попередила Іран про атаку Ізраїлю за кілька годин до її початку26.10.24, 21:49 • 21846 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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