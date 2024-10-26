рф попередила Іран про атаку Ізраїлю за кілька годин до її початку
Київ • УНН
Терористична країна передала Ірану розвідувальні дані про активність американських та ізраїльських військових сил. Іран повідомив про обмежені пошкодження військових об'єктів у трьох провінціях після ударів.
рф передала Ірану інформацію про можливу атаку Ізраїлю. Про це повідомляє Sky News Arabia, передає УНН.
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За даними джерела, інформація була передана всього за кілька годин до початку ізраїльських ударів.
Відтак москва поінформувала Тегеран про активність американських та ізраїльських військових сил, підкресливши свою готовність до співпраці з Іраном та намір знизити ескалацію конфлікту в регіоні.
У відповідь на атаки Ізраїлю, Іран зазначив, що збитки на деяких об'єктах завдали "обмеженої шкоди". Це свідчить про те, що удари були націлені на військові бази в провінціях Ілам, Хузестан і Тегеран.
Іран заявив про "обмежену шкоду" від атак Ізраїлю на три провінції26.10.24, 06:59 • 22629 переглядiв