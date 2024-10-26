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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф предупредила Иран об атаке Израиля за несколько часов до ее начала

рф предупредила Иран об атаке Израиля за несколько часов до ее начала

Киев  •  УНН

18:49 • 2030 просмотра

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Террористическая страна передала Ирану разведывательные данные об активности американских и израильских военных сил. Иран сообщил об ограниченных повреждениях военных объектов в трех провинциях после ударов.

РФ передала Ирану информацию о возможной атаке Израиля. Об этом сообщает Sky News Arabia, передает УНН.

Детали

По данным источника, информация была передана всего за несколько часов до начала израильских ударов.

Поэтому москва проинформировала Тегеран об активности американских и израильских военных сил, подчеркнув свою готовность к сотрудничеству с Ираном и намерение снизить эскалацию конфликта в регионе.

В ответ на атаки Израиля, Иран отметил, что ущерб на некоторых объектах нанесли "ограниченный ущерб". Это свидетельствует о том, что удары были нацелены на военные базы в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран.

Иран заявил об «ограниченном вреде» от атак Израиля на три провинции26 октября 2024, 03:59 • 20473 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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