Дональд Трамп

Демократы обещают провести решительные расследования в отношении миллиардеров, связанных с президентом США Дональдом Трампом, а также выяснить, как политика американского лидера способствовала росту их прибылей, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Для элитного круга миллиардеров — союзников президента США Дональда Трампа, которые щедро вложили десятки миллионов долларов в его предвыборную кампанию, имиджевые проекты и криптовалютные инициативы, — вторая администрация Трампа стала источником значительных прибылей. Этому способствовали ослабление контроля, налоговые льготы, федеральные контракты и другие привилегии.

Однако, поскольку демократы получили контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, на 2027 год запланировано расследование деятельности ряда олигархов из лагеря "MAGA" (сторонников Трампа), работающих в сферах высоких технологий и криптовалют. Как сообщают законодатели-демократы и эксперты, в центре внимания окажется то, какую выгоду получили их компании — а также сам президент — благодаря его "транзакционному" стилю управления.

Среди союзников Трампа, которые, вероятно, станут объектами проверок со стороны комитетов Конгресса, — магнат SpaceX Илон Маск, основатель Nvidia Дженсен Хуанг, а также "криптомагнаты", в частности основатель Binance Чанпэн Чжао. Конгрессмены, в частности, намерены выяснить, как принцип Трампа "услуга за услугу" (pay-to-play) принес им финансовые и политические дивиденды.

Согласно отчету Forbes, опубликованному в сентябре, личное состояние самого Трампа выросло на 2,7 миллиарда долларов после его повторного избрания президентом в 2024 году — в значительной степени благодаря "криптовалютным проектам и зарубежным сделкам".

Кроме того, сыновья Трампа — Эрик и Дональд-младший — получили значительные финансовые прибыли в сферах технологий, криптовалют и других отраслях после возвращения отца к власти. Ожидается, что Конгресс также проверит, не использовали ли они свои связи с Овальным кабинетом для получения личной выгоды.

В ноябре юристы Белого дома и Министерства юстиции направили письма с угрозами ведущим демократам в Конгрессе. В них содержалось предупреждение: если законодатели начнут расследовать деятельность влиятельных спонсоров Трампа и их федеральные контракты, им самим может грозить проверка или даже уголовное преследование.

Эксперты и правоведы, отслеживавшие финансовые операции Трампа — те, которые приумножили его личное состояние и богатство его крупных спонсоров, — указывают на многочисленные доказательства того, что связи между Трампом, его ключевыми донорами и деловыми партнерами нанесли ущерб американской демократии.

"Личное состояние Трампа, его семьи и ближайшего окружения, а также его имиджевые проекты финансируются именно теми технологическими магнатами, чьи собственные богатства и влияние выросли благодаря политике и действиям этой администрации", — отметил в электронном письме экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад. Ранее в этом году Прасад забил тревогу по поводу взаимодействия Трампа с "криптомагнатами", заявив изданию The Guardian: "Трамп и его семья совершенно не стеснялись сближаться с криптомагнатами и действовали довольно дерзко, применяя в этом секторе подход "услуга за деньги"".

Издание отмечает: пока в Конгрессе лишь планируют расследования, лидеры технологической отрасли во главе с Илоном Маском, безусловно, оказались одними из главных бенефициаров второй администрации Трампа.

Трамп и республиканцы наладили особенно тесные связи с Маском — самым богатым человеком в мире. В 2024 году он потратил почти 300 миллионов долларов, чтобы помочь Трампу победить, а до этого — около 450 миллионов долларов во время промежуточных выборов, пытаясь (в основном безуспешно) поддержать кандидатов от Республиканской партии.

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Согласно подробному отчету, опубликованному этой осенью беспартийной организацией Democracy Defenders Fund, компании Маска получили государственные контракты на сумму 6 миллиардов долларов в тот период, когда он возглавлял инициативу Трампа под названием "Doge", направленную на сокращение федеральных расходов. Еще 10 миллиардов долларов в виде контрактов были получены после того, как в прошлом году он покинул эту должность.

Кроме того, в исследовании отмечается, что 25 федеральных агентств или ведомств "предприняли действия, которые принесли или потенциально могли принести пользу его бизнесу".

В отчете DDF — "Трамп и Маск, 17 месяцев спустя" — также отмечается, что состояние Маска "более чем удвоилось с момента его ухода с должности в Doge в мае 2025 года, увеличившись примерно с 419 миллиардов долларов до 900 миллиардов и 1 триллиона долларов".

"Главный вывод заключается в том, что действующие рамки государственной этики позволяют самому богатому человеку в мире — крупному политическому донору и бывшему государственному чиновнику — зарабатывать миллиарды на федеральных контрактах, в то время как его компании получают благоприятное отношение со стороны правительства", — говорится в выводе отчета.

Перед выборами Маск пообещал в X дать отпор тем, кто его преследует, написав: "Те, кто начинает со мной ссоры, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними".

Отдельно Хуанг, ушедший в отставку с должности генерального директора Nvidia после того, как сообщения о романе с предполагаемой китайской шпионкой вызвали опасения по поводу получения Китаем значительного доступа к ценным микрочипам Nvidia, по-видимому, получил выгоду от управленческого стиля президента, предполагающего плату за игру.

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Через 11 дней после отставки Хуанга, столкнувшись с явным давлением со стороны Трампа и других членов его администрации, Nvidia объявила о его возвращении на должность генерального директора, что вызвало обеспокоенность обеих партий и призывы к проведению слушаний в следующем месяце.

В 2025 году Хуанг был одним из крупнейших известных доноров ценного банка Трампа, якобы выделив 25 миллионов долларов на финансирование этого предприятия, сообщает Public Citizen, либеральная надзорная организация.

Более того, финансовые отчеты Трампа за 2026 год показали, что акции Nvidia торговались более 100 раз с момента его возвращения в должность, при общей стоимости сделок от 27 до 97 миллионов долларов, сообщает Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew).

Трамп заявил, что всеми его акциями управляют исключительно независимые внешние консультанты и что он не участвует в торговле акциями. Трамп также неоднократно отрицал наличие каких-либо конфликтов интересов или взаимных услуг в качестве президента.

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Как сообщается, Трамп и его министр торговли — миллиардер Говард Латник — проигнорировали предупреждения разведки о национальной безопасности и позволили компании Nvidia продавать свои передовые чипы сингапурской фирме Megaspeed, занимающейся дата-центрами. До августа 2025 года этой фирмой руководила Элис Хуанг — предполагаемая шпионка, у которой был роман с Дженсеном Хуангом.

По данным СМИ, Элис Хуанг в течение нескольких месяцев поддерживала связь с китайскими спецслужбами. В тот же период ее фирма продала часть передовых чипов Nvidia другим дата-центрам в Юго-Восточной Азии, связанным с Китаем. В отношении некоторых из этих поставок возникли подозрения, что чипы могли быть незаконно переправлены в КНР. Эта ситуация вызвала критику со стороны обеих политических партий, а также привела к разногласиям внутри самой администрации.

Кроме того, ряд крупных криптовалютных компаний получил выгоду от слабого регулирования отрасли со стороны администрации. Среди них — Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами. В прошлом году, в рамках сложной сделки, Binance помогла криптовалютному проекту семьи Трампов — World Liberty Financial (запущенному лишь осенью 2024 года) — привлечь 2 миллиарда долларов от государственного инвестиционного фонда, поддерживаемого Абу-Даби.

Согласно отчетности, в 2025 году Трамп заработал более 1,4 миллиарда долларов на World Liberty и других криптовалютных проектах. Это составляет около двух третей от общего дохода в 2,2 миллиарда долларов, указанного в его финансовых декларациях за 2025 год.

Отвечая на вопросы журналистов о своих значительных прибылях за прошлый год, Трамп заявил: "Знаете, почему я получаю прибыль? Потому что фондовый рынок растет. Все получают прибыль".

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Основатель Binance Чанпэн Чжао в 2023 году признал себя виновным в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. Компания Binance согласилась выплатить правительству 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций. Чжао, которому, согласно имеющейся информации, принадлежит 90% акций Binance, отбыл четырехмесячный срок заключения, а в конце прошлого года получил помилование от Трампа — шаг, вызвавший значительный резонанс.

После победы на выборах и получения второго президентского срока Трамп издал ряд указов, направленных на поддержку криптовалютной индустрии. В частности, были ослаблены регуляторные требования и надзор со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это значительное изменение курса по сравнению с периодом президентства Джо Байдена — именно такой шаг Трамп обещал предпринять во время своего выступления на крупной биткойн-конференции в середине 2024 года. Криптовалютные магнаты и связанные с ними группы вложили десятки миллионов в промежуточные выборы, в основном пытаясь победить демократов. Юристы и экономисты теперь видят достаточные основания для расследования тесных связей между Трампом и его союзниками среди крипто- и высокотехнологичных олигархов.

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Бывший главный юрисконсульт Федеральной избирательной комиссии Ларри Нобл сказал: "Несмотря на усилия Маска и других технологических и криптоолигархов, теперь они столкнутся с членами Конгресса, которые будут ставить под сомнение их прошлые действия и планы на будущее, а также требовать ответов относительно их транзакционных и взаимовыгодных отношений с Трампом, а не бессмысленных фотосессий и комплиментов.

"Они только что поняли, что демократия — это не какая-то компьютерная игра или теоретическая идея. Это избиратели, осуществляющие свою власть в режиме реального времени, и избиратели были недовольны".

Прасад выразил аналогичные опасения.

Он сказал: "Трамп и его приспешники открыто использовали свое влияние и искажали политический аппарат, который они сейчас контролируют, чтобы отдать предпочтение технологическим магнатам, которые столь же открыто говорят о своих прямых и косвенных вознаграждениях Трампу, его семье и соратникам, а также о его политических и прочих делах".

Несколько будущих председателей комитетов Палаты представителей и Сената заявили о начале расследований, которые частично будут касаться ведущих миллиардеров, включая Маска.

Сенатор Ричард Блюменталь от Коннектикута, который возглавит постоянный подкомитет по расследованиям, и Элизабет Уоррен от Массачусетса, которая возглавит банковский комитет, вероятно, продолжат расследования в отношении некоторых технологических и криптовалютных магнатов, получивших выгоду от своих тесных связей с Трампом.

В Палате представителей также ожидается новое расследование в отношении некоторых олигархов, связанных с Трампом, со стороны Роберта Гарсии из Калифорнии, который возглавит комитет Палаты представителей по надзору, и Джейми Раскина из Мэриленда, намеревающегося возглавить судебный комитет Палаты представителей.

Раскин в электронном письме указал на некоторые конкретные проблемы, которые будет расследовать Конгресс, включая иностранных инвесторов в World Liberty Financial и помилование Чжао Трампом.

"За четыре дня до того, как Трамп вступил в должность (в 2025 году), фирма, поддерживаемая советником ОАЭ по национальной безопасности, как сообщается, согласилась заплатить 500 миллионов долларов за 49%-ную долю в World Liberty, криптовалютном предприятии семьи Трампов", — сказал Раскин.

"К маю администрация Трампа объявила о соглашении, которое предоставит ОАЭ доступ к передовым американским чипам искусственного интеллекта. Конгресс рассмотрит, помогло ли ведение бизнеса с семьёй президента Чжао получить помилование или ОАЭ — получить доступ к этим чипам".

Раскин также отметил, что сотни миллиардов, полученных от сверхбогатых доноров, будут расследоваться.

"Некоторые руководители технологических компаний, сидевшие за Трампом на его инаугурации, управляют компаниями, которые сейчас помогают оплачивать его миллиардерский бальный зал. Каким был бизнес этих компаний с администрацией, когда они выстроились в очередь, чтобы финансировать его проект тщеславия? Когда демократы возьмут инициативу в свои руки, мы расследуем безудержные конфликты в администрации и разработаем законодательство, чтобы положить конец этому повсеместному эгоизму".

В ноябре юристы администрации направили резкие письма нескольким демократам из Сената и Палаты представителей, предупредив, что в случае проведения ими агрессивных расследований в отношении ближайших соратников Трампа им может грозить тщательная проверка и, возможно, даже уголовное преследование.

Тодд Бланш, преданный сторонник Трампа, в начале ноября заявил в эфире CNN, что демократы "только и делают, что угрожают всему, что происходит в этой администрации", и намекнул, что против членов Конгресса могут быть возбуждены уголовные дела.

Уже на следующий день юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф выступил с беспрецедентной атакой на конституционные полномочия Конгресса. В письме Гарсии он заявил, что надзорные расследования "могут перейти черту и превратиться в откровенное преступление". Он обвинил Гарсию в намерении "выйти за пределы" полномочий Конгресса.

Гарсия решительно отверг эти юридические угрозы. "То, что сейчас делает Тодд Бланш, — это угроза, — сказал Гарсия в эфире CNN. — Он угрожает нашему комитету. Он пытается помешать нам осуществлять реальный надзор".

А 11 ноября Гарсия опубликовал жёсткий ответ Шарфу: "Похоже, Дональду Трампу есть что скрывать. Скажем прямо: полномочия Конгресса основываются на первой статье Конституции, а не на разрешении Белого дома".

Раскин также дал отпор нападкам со стороны администрации.

Он заявил: "Юристам президента стоит прекратить эти бессмысленные выпады о „мести Конгресса". Это их стиль действий, а не наш. Мы в Конгрессе будем выполнять свою работу, несмотря на все эти нападки и тирады. На самом деле им лучше было бы использовать это время, чтобы привести в порядок собственную документацию".

Эксперты и бывшие прокуроры называют юридические угрозы со стороны адвокатов Трампа тактикой запугивания, которая не повлияет на запланированные расследования и не выдержит проверки в суде.

"Администрация Трампа наладила симбиотические отношения с технологическими миллиардерами", — отметила бывшая федеральная прокурор Барбара Маккуэйд, которая ныне преподаёт право в Мичиганском университете. Представители технологического сектора вносят средства в избирательные кампании и жертвуют деньги на имиджевые проекты Трампа, а администрация Трампа, в свою очередь, защищает их от ответственности или государственного регулирования. Обе стороны опасаются расследований, которые могли бы перекрыть этот бесконтрольный денежный поток. На мой взгляд, эти угрозы уголовного преследования являются частью старой стратегии, согласно которой лучшая защита — это нападение.