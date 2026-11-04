Politico: среди «главных неудачников» выборов в США оказался Илон Маск

$45.670.1351.060.01
ukenru
10:57 • 7096 просмотра
Еврокомиссия не указывает дату вступления для Украины, предлагая более амбициозную дорожную карту для Молдовы, — Politico
10:30 • 13024 просмотра
Из-за атак рф снизили мощность АЭС, перебои с электричеством в Киеве и 7 областях - Минэнерго
09:59 • 12651 просмотра
Число погибших в результате авиаудара рф по Камышевахе возросло до 37
07:37 • 20543 просмотра
Что со светом и водой в Киеве - обновление на утро
06:33 • 19399 просмотра
Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу
05:44 • 27859 просмотра
Трамп поздравил демократов с победами на выборах и обещает сотрудничать с ними, но напомнил о праве вето
4 ноября, 05:04 • 33585 просмотра
Трамп заявил, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения
4 ноября, 04:38 • 25765 просмотра
Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак
4 ноября, 03:16 • 24192 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
4 ноября, 02:37 • 23169 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Демократы опережают республиканцев на выборах в Конгресс США: первые предварительные результатыPhoto4 ноября, 01:27 • 26695 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 27464 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 19820 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 25296 просмотра
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 15679 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 47298 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 54686 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 65575 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 86097 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 94365 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
В Италии на дне озера нашли бронзовый меч возрастом более 3300 лет, который до сих пор остается острым4 ноября, 04:05 • 15800 просмотра
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 4 ноября, 03:08 • 25426 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак4 ноября, 03:05 • 13438 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto4 ноября, 02:05 • 19935 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира4 ноября, 01:31 • 27577 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
The New York Times
FAB-500
Социальная сеть
Financial Times

Politico: среди «главных неудачников» выборов в США оказался Илон Маск

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Илон Маск потратил 446 млн долларов на поддержку республиканцев, однако большинство его кандидатов проиграли. Победа демократов в Техасе поставила под сомнение его планы по созданию дата-центров.

Politico: среди «главных неудачников» выборов в США оказался Илон Маск

Технологический миллиардер и мегадонор республиканцев Илон Маск оказался среди «крупнейших неудачников» в ночь выборов в Конгресс США, потратив сотни миллионов на поддержку кандидатов, которые не смогли победить в своих гонках. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Маск выделил около 446 миллионов долларов — крупнейшую сумму, которую когда-либо тратил на выборы человек, не являвшийся кандидатом, включая более 200 миллионов долларов на мероприятия, связанные с Техасом. Кандидаты, которых Маск хотел бы видеть по всей стране, потерпели поражение, проиграв почти повсюду, включая Кена Пакстона на выборах в Сенат Техаса и Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо, пишет издание.

Его планы по строительству центров обработки данных по всему Техасу оказались под особым вопросом после того, как демократка Джина Хинохоса одержала неожиданную победу над действующим сенатором Грегом Эбботтом на выборах губернатора штата.

«Центры обработки данных в космосе сейчас выглядят довольно привлекательно», — написал Маск на X утром в среду, 4 ноября, ссылаясь на результаты, чтобы поддержать идею, которую он пытается реализовать.

Он быстро продолжил это шуткой о вмешательстве в выборы, написав: «Думаю, мои космические лазеры, вмешивающиеся в выборы, на этот раз не сработали».

Техас, родной штат Маска, был горячей точкой для центров обработки данных и их строительства в течение последних нескольких лет, а Эбботт является сильным союзником как технологических лидеров, так и Уолл-стрит, отмечает издание.

«На фоне негативной реакции на центры обработки данных по всей стране Техас должен был стать оазисом искусственного интеллекта, где люди могли бы строить центры обработки данных независимо от того, что происходило в остальной Америке, — сказал Сэм Коппельман, издатель Hunterbrook Media — расследовательского журналистского издания, связанного с хедж-фондом. — Эти выборы полностью изменили это».

С учетом того, что демократы взяли под контроль Конгресс США, Маск также может стать мишенью для партии, стремящейся внимательнее присмотреться к генеральным директорам технологических компаний, — некоторые демократы настаивают на том, чтобы вызвать генеральных директоров технологических компаний в Конгресс, пишет издание.

«Избиратели отвергли республиканцев отчасти потому, что их купили и оплатили миллиардеры, работающие в сфере искусственного интеллекта, — заявил во вторник вечером представитель Демократической партии Грег Касар из Техаса. — Демократы должны привлечь их к ответственности, а не обналичивать их чеки».

Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу04.11.26, 08:33 • 19404 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Выборы в США
Огайо
Техас
Илон Маск