Politico: среди «главных неудачников» выборов в США оказался Илон Маск

Технологический миллиардер и мегадонор республиканцев Илон Маск оказался среди «крупнейших неудачников» в ночь выборов в Конгресс США, потратив сотни миллионов на поддержку кандидатов, которые не смогли победить в своих гонках. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Маск выделил около 446 миллионов долларов — крупнейшую сумму, которую когда-либо тратил на выборы человек, не являвшийся кандидатом, включая более 200 миллионов долларов на мероприятия, связанные с Техасом. Кандидаты, которых Маск хотел бы видеть по всей стране, потерпели поражение, проиграв почти повсюду, включая Кена Пакстона на выборах в Сенат Техаса и Вивека Рамасвами на выборах губернатора Огайо, пишет издание.

Его планы по строительству центров обработки данных по всему Техасу оказались под особым вопросом после того, как демократка Джина Хинохоса одержала неожиданную победу над действующим сенатором Грегом Эбботтом на выборах губернатора штата.

«Центры обработки данных в космосе сейчас выглядят довольно привлекательно», — написал Маск на X утром в среду, 4 ноября, ссылаясь на результаты, чтобы поддержать идею, которую он пытается реализовать.

Он быстро продолжил это шуткой о вмешательстве в выборы, написав: «Думаю, мои космические лазеры, вмешивающиеся в выборы, на этот раз не сработали».

Техас, родной штат Маска, был горячей точкой для центров обработки данных и их строительства в течение последних нескольких лет, а Эбботт является сильным союзником как технологических лидеров, так и Уолл-стрит, отмечает издание.

«На фоне негативной реакции на центры обработки данных по всей стране Техас должен был стать оазисом искусственного интеллекта, где люди могли бы строить центры обработки данных независимо от того, что происходило в остальной Америке, — сказал Сэм Коппельман, издатель Hunterbrook Media — расследовательского журналистского издания, связанного с хедж-фондом. — Эти выборы полностью изменили это».

С учетом того, что демократы взяли под контроль Конгресс США, Маск также может стать мишенью для партии, стремящейся внимательнее присмотреться к генеральным директорам технологических компаний, — некоторые демократы настаивают на том, чтобы вызвать генеральных директоров технологических компаний в Конгресс, пишет издание.

«Избиратели отвергли республиканцев отчасти потому, что их купили и оплатили миллиардеры, работающие в сфере искусственного интеллекта, — заявил во вторник вечером представитель Демократической партии Грег Касар из Техаса. — Демократы должны привлечь их к ответственности, а не обналичивать их чеки».

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