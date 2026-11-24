Петер Мадьяр. Фото: Facebook-страница премьер-министра Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что прибыл в Закарпатье, где должна состояться встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Мы пересекли венгерско-украинскую границу и прибыли в Закарпатье. Пусть Бог благословит всех венгров — как на родине, так и во всем мире! - написал Мадьяр.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что сегодня состоится "важная встреча" с премьер-министром Венгрии.

Сегодня здесь, в Закарпатье, мы встречаемся с Премьер-министром Венгрии. Он впервые приезжает с визитом в Украину в должности Премьер-министра, и это должна быть довольно существенная наша встреча. Очень важная встреча с точки зрения и отношений с соседом, и отношений с Европейским союзом - сказал Зеленский во время обращения к участникам заседания Конгресса местных и региональных властей.

Глава государства добавил, что власти делают все необходимое для открытия кластеров в переговорах о вступлении Украины в Европейский союз — политика остается неизменной.

Часто бывает, что мы делаем больше, чем другие страны, вступившие в ЕС. И также делаем все необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились близкими, более конструктивными. Сейчас это касается и Венгрии, и Польши, и Румынии, и Молдовы. Недавно Премьер-министр Украины провел встречу с Премьер-министром Словакии, и, несмотря на все вызовы и сложности, иногда различную риторику, у нас со Словакией также есть конструктивное наполнение отношений - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретятся в Закарпатье в Украине, куда 24 ноября глава венгерского правительства впервые с 2015 года едет с визитом.

Дополнение

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что лидеры должны провести переговоры до конца ноября. По его словам, в течение последних шести месяцев Украина и Венгрия достигли существенного прогресса в восстановлении и нормализации двусторонних отношений.

Глава МИД отмечал, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. И стороны работали над тем, чтобы "наполнить сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам".