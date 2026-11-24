Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретятся на Закарпатье в Украине, куда 24 ноября глава венгерского правительства приедет впервые с 2015 года. Об этом сам Мадьяр сообщил в Facebook, пишет УНН.

Сегодня я еду на Закарпатье, где проведу переговоры с Президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской общины. Мы с министром Анитой Орбан посетим несколько венгерских учреждений. Это первый визит премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года - написал Мадьяр.

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Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что лидеры должны провести переговоры до конца ноября. По его словам, в течение последних шести месяцев Украина и Венгрия достигли существенного прогресса в восстановлении и нормализации двусторонних отношений.

Глава МИД отмечал, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. И стороны работали над тем, чтобы "наполнить сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам".

Зеленский и Мадьяр встретятся до конца ноября — МИД