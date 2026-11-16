Зеленский и Мадьяр встретятся до конца ноября — МИД

Фото: LUDOVIC MARIN/AFP/East News

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра должна состояться до конца ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, передает УНН.

Детали

Глава МИД отметил, что в течение последних шести месяцев Украина и Венгрия достигли существенного прогресса в восстановлении и нормализации двусторонних отношений. Он добавил, что это полностью соответствует стремлению Украины развивать добрососедские, надежные и прочные отношения с Венгрией и венгерским народом.

После встречи лидеров наших государств, состоявшейся на прошлой неделе в Дублине, на полях заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе провел предметные переговоры с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан. Мы договорились использовать положительную динамику в двусторонних отношениях для дальнейшего развития сотрудничества и обсудили совместную подготовку к встрече лидеров наших государств, которая должна состояться до конца ноября – подчеркнул глава МИД.

Петер Мадьяр заявил о возможной встрече с Зеленским в конце ноября

В этом контексте стороны рассмотрели весь спектр вопросов двусторонней повестки дня и наиболее актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности инфраструктуру, транспортное сообщение, торговлю, энергетику, права национальных меньшинств, региональную безопасность и вступление Украины в Европейский Союз.

3 декабря Украина и Венгрия отметят 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мы работаем над тем, чтобы наполнить наше сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам – отметил Сибига.

"Команды работают над датами" — Зеленский заявил, что договорился с Мадяром об обмене визитами