Петер Мадьяр заявил о возможной встрече с Зеленским в конце ноября
Киев • УНН
Петер Мадьяр кратко встретился с Зеленским в Дублине. Министры обсуждают встречу лидеров на Закарпатье до конца ноября.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире Kossuth rádió. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.
Детали
Как заявил Мадьяр, разговор длился 10–15 минут и касался, в частности, возможной встречи лидеров и места ее проведения.
Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье
Он также сообщил, что министры иностранных дел двух стран сейчас обсуждают возможность организовать такую встречу до конца ноября.
Напомним
Петер Мадьяр и Владимир Зеленский встретились в Брюсселе 16 октября. Лидеры обсудили права венгерского меньшинства и прекращение войны.
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