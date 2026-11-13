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Петер Мадьяр заявил о возможной встрече с Зеленским в конце ноября

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Петер Мадьяр кратко встретился с Зеленским в Дублине. Министры обсуждают встречу лидеров на Закарпатье до конца ноября.

Петер Мадьяр заявил о возможной встрече с Зеленским в конце ноября

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине провел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в эфире Kossuth rádió. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

Детали

Как заявил Мадьяр, разговор длился 10–15 минут и касался, в частности, возможной встречи лидеров и места ее проведения.

Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье

- сказал Мадьяр.

Он также сообщил, что министры иностранных дел двух стран сейчас обсуждают возможность организовать такую встречу до конца ноября.

Напомним

Петер Мадьяр и Владимир Зеленский встретились в Брюсселе 16 октября. Лидеры обсудили права венгерского меньшинства и прекращение войны.

"Команды работают над датами" — Зеленский заявил, что договорился с Мадяром об обмене визитами16.10.26, 15:39 • 14972 просмотра

Ольга Розгон

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