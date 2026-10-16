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Мадяр провів перші переговори віч-на-віч із Зеленським: пообіцяв дипломатичну підтримку

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Петер Мадяр і Володимир Зеленський зустрілися в Брюсселі 16 жовтня. Лідери обговорили права угорської меншини та припинення війни.

Мадяр провів перші переговори віч-на-віч із Зеленським: пообіцяв дипломатичну підтримку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провів зустріч віч-на-віч з
Президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі 16 жовтня. Фото з зустрічі опублікував у соцмережах, пише УНН.

Я провів зустріч віч-на-віч у Брюсселі з Президентом України Володимиром Зеленським

- написав Мадяр.

За винятком швидкого рукостискання в червні, це перша справжня особиста зустріч між двома лідерами, зауважує Rapporteur.

Питання нацменшин

Зі слів Мадяра, він "привітав політичну угоду між Угорщиною та Україною щодо зміцнення прав угорської меншини на Закарпатті".

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"Ми оцінили як перший крок до відновлення взаємної довіри те, що Верховна Рада України ухвалила закон про освіту нацменшин на основі цієї угоди, і що українська сторона негайно розпочала його впровадження. Я подякував Верховній Раді України за її вересневу резолюцію, у якій визналося, що між 1944 і 1946 роками проти угорців Закарпаття було скоєно злочини шляхом примусової праці та масової депортації", - зазначив він.

"Я погодився з Президентом України, що ми продовжимо консультації між двома країнами на міністерському рівні та приділимо особливу увагу подальшому покращенню становища нацменшин, які проживають у наших країнах. Ми погодилися, що в інтересах обох країн поставити політичні та економічні відносини на нову основу. Я запевнив Президента України у своїй повній солідарності на тлі нелюдської російської агресії проти його країни, яка триває вже майже 5 років", - вказав Мадяр.

Мадяр обіцяє підтримку

"Я сказав йому, що Угорщина готова надати допомогу всіма можливими дипломатичними засобами у встановленні якнайшвидшого припинення вогню та тривалого миру", - наголосив прем'єр Угорщини.

Угорщина зняла вето на просування у ЄС з відкриттям нових кластерів для України - ЗМІ07.10.26, 17:18 • 16826 переглядiв

Юлія Шрамко

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Володимир Зеленський
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