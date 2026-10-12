НМТ мовами нацменшин та нові права для шкіл - закон про освіту мовами нацменшин набирає чинності у вівторок

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Документ у понеділок, 12 жовтня, було опубліковано у газеті "Голос України", передає УНН.

Деталі

Повернуто з підписом Президента України - йдеться у картці законопроєкту.

12 жовтня документ було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради - "Голос України".

Відповідно до перехідних положень, проєкт закону "набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", тобто у вівторок, 13 жовтня.

Згідно з ухваленим законопроєктом, мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, однак у закладі освіти, де функціонує клас з навчанням мовою корінного народу України, мовою національної меншини України, яка є офіційною мовою Європейського Союзу, гарантується право використовувати поряд з державною мовою мову відповідного корінного народу України.

Встановлюється, що за бажанням учнів, завдання мультипредметного тесту/зовнішнього незалежного оцінювання надаються мовою корінного народу України, мовою національної меншини, окрім завдань із навчальних предметів мовно-літературної галузі.

Школи за зверненням батьків зможуть визначати перелік предметів, які можуть викладатися мовами корінного народу. Проте, кількість звернень має перевищувати ⅔.

Також школи, у яких понад 50% учнів здобувають освіту мовою корінного народу, отримають право на визнання закладу загальної середньої освіти національної меншини.

Такі школи матимуть право використовувати відповідний статус у своїх назві та установчих документах відповідною мовою корінного народу.

Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин

Доповнення

Зазначимо, у листопаді 1992 року була підписана Європейська хартія регіональних мов або мов меншин для захисту та популяризації історичних регіональних і міноритарних мов у Європі.

Україна ратифікувала Хартію у 2003 році, яка набула чинності у 2006 році.

Відповідно до Хартії, Україна застосовує її положення до до таких мов: білоруської, болгарської, гагаузької, івриту, їдишу, караїмської, кримськотатарської, кримчацької, німецької, новогрецької, польської, ромської, румейської, румунської, словацької, угорської, урумської, чеської.

У червні цього року Зеленський підписав законопроєкт №14120, який передбачає виключення російської та молдовської мов із переліку тих, що захищаються Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

Зеленський виключив російську та молдовську мови з переліку захищених Європейською хартією

Нагадаємо

Посли ЄС 7 жовтня відкрили шлях для початку переговорів у межах процесу вступу з Україною та Молдовою щодо єдиного ринку та конкурентоспроможності. Будапешт зняв вето з переговорів. Угорщина блокувала цей крок з літа, вимагаючи від України ухвалення законодавства, що стосується освітніх прав національних меншин.