У США пригрозили залишити SpaceX без державного фінансування через збої Starshield в Україні
Київ • УНН
Конгресмени вимагають розслідувати перебої Starshield в Україні та роль Білого дому. SpaceX можуть позбавити фінансування окремих проєктів.
Демократи в Конгресі США пригрозили обмежити державне фінансування компанії SpaceX Ілона Маска через перебої в роботі супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові. Законодавці вимагають з'ясувати, хто ухвалив рішення про обмеження зв'язку та чи причетний до цього Білий дім. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Конгресмен Джим Гаймс направив запити директору Національної розвідки США Джею Клейтону та Ілону Маску. Він вимагає пояснити, чи компанія SpaceX самостійно обмежила роботу системи, чи виконувала розпорядження адміністрації Дональда Трампа.
За даними CNN, проблеми зі зв'язком виникли у жовтні, а в листопаді президент України Володимир Зеленський повідомив про нові перебої на окупованих територіях.
Демократи готують розслідування
Джерела CNN стверджують, що представники SpaceX та оборонного відомства США у приватних розмовах пов'язували початкове рішення з Білим домом.
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Водночас Трамп заперечив свою причетність, а в Пентагоні заявили, що міністр оборони Піт Гегсет не знав про обмеження.
Гаймс планує розпочати розслідування після переходу контролю над Конгресом до демократів у січні. Серед можливих заходів називають заморожування фінансування окремих проєктів SpaceX.
Зеленський також спростував твердження Маска про нібито вигадані проблеми зі Starshield. За словами президента, українські військові мають підтвердження перебоїв, а зв'язок відновили після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо.
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