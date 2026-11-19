Ілон Маск зробив заяву, намагаючись пояснити, що відбувається зі Starlink та Україною. Про це він сказав на саміті DealBook Summit газети The New York Times у середу, 18 листопада, пише УНН з посиланням на The Verge.

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"З самого початку я казав, що Starlink - це цивільна система, - сказав Маск. - Вона не призначена для використання для наступальних ударів безпілотників, які вбивають людей. Якщо ви хочете це зробити, вам потрібно використовувати Starshield, окрему систему, яка контролюється урядом США. Але не просіть мене як приватну особу ухвалювати рішення про знищення".

Маск також сказав, що "якщо вони хочуть зробити щось, що є наступальною військовою дією, це має бути система Starshield, де рішення про знищення приймає Міністерство війни, можливо, зрештою президент, а не я".

Інтерв'юер Ендрю Росс Соркін сказав, що Президент Володимир Зеленський називає систему Starshield і стверджує, що саме цю систему було сповільнено. "Це неправда", – сказав Маск.

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Пентагон і SpaceX станом на 16 листопада не надали пояснень.

Starshield – супутникова система компанії SpaceX, створена для потреб державних структур і військових. Вона використовує технології Starlink, але орієнтована на захищений зв'язок та виконання оборонних завдань.

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