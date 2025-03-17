Робота громадського транспорту під час тривоги: що вирішила Рада оборони Києва

Рада оборони Києва відправила на доопрацювання рішення про зміни в роботі наземного транспорту під час тривог. Водій не може сам вирішувати, їхати чи ні, потрібні чіткі алгоритми дій.