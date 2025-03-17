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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" мільйон грн на оновлення і ремонт
Григорій Козловський та Emily Resort передали лікарні "Охматдит" 1 млн грн на оновлення приміщень. Раніше вони вже виділили 3 мільйони гривень на підтримку медзакладу.
Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв
Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.
Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода
В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.
Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують
Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.
У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку
У Києві та ряді областей України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною загрозою. Повітряні сили раніше повідомляли про виявлення ворожих загроз.
Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки
15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформація про постраждалих відсутня.
ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України
У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.
У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі
Київський метрополітен відновив рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" у звичайному режимі.
15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно
У західних, центральних та східних областях очікуються дощі. У Києві +6…+8°C, у Львові +2…+4°C, у Харкові +15…+17°C. На сході та в Криму без опадів, до +23°C.
У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро
Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.
У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"
У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.
Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.
Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС
Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.
Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці
Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, тікаючи від патрульних. Чоловік проведе два місяці у СІЗО без права внесення застави.
Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула
Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Він доручив залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів злочину.
Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування
Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.
Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня
В Україні поступово завершується опалювальний сезон, у деяких регіонах вже вимикають опалення. Котельні працюють, забезпечуючи теплом соціальні об'єкти та житлові будинки.
На Харківщині через атаки рф були знеструмлення, постраждали 9 людей, з них 4 дитини
У Харківській області через обстріли були знеструмлення в Ізюмському районі. За добу 9 людей постраждали, серед них четверо дітей, внаслідок атак по Харкову та області.
В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C
14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.
На Київ суне гроза
У Києві та Київській області в найближчу годину очікується гроза, оголошено I рівень небезпечності. Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки.
У Києві підлітка вразило струмом на залізничній станції
У Києві підліток отримав важкі опіки після ураження струмом на залізничній станції. За попередніми даними, хлопець виліз на вагон електрички.
Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки
Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА
У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причина – загроза атаки ворожих безпілотних літальних апаратів, тому громадян закликають терміново пройти в укриття.
На столичному Подолі спалахнула масштабна пожежа: горить будинок
У Шевченківському районі Києва сталася пожежа в будинку на вулиці Макарівській. Площа загоряння склала 100 кв. м, але пожежу вже локалізовано, загрози поширення немає.
Робота громадського транспорту під час тривоги: що вирішила Рада оборони Києва
Рада оборони Києва відправила на доопрацювання рішення про зміни в роботі наземного транспорту під час тривог. Водій не може сам вирішувати, їхати чи ні, потрібні чіткі алгоритми дій.
Розвідував дані про рух військової авіації: на Хмельниччині затримали російського агента
СБУ затримала агента російського гру на Хмельниччині, який шпигував за аеродромами та готував теракти біля ТЦК. Зрадник обладнав пункт спостереження у власному будинку для онлайн-трансляції.
Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно
Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з курської області. Ворог проводить десятки штурмових дій малими групами.
У Києві викрили на хабарництві посадовців "Київзеленбуду"
У Києві викрито злочинну організацію на чолі з керівництвом "Київзеленбуду", які систематично отримували хабарі від підприємств-підрядників. Загалом фігуранти планували заробити 25 млн гривень.
У Києві частково відкриють рух Південним мостом - мер
Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Також частково знято обмеження на рух під час тривоги на двох мостах.
В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу
З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.