15 березня, 19:03 • 118282 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143690 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135698 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115613 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107080 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Нічна атака на Чернігів: зафіксовані зруйновані будинки, але без жертв

Вночі 16 березня Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе, один з яких влучив у п'ятиповерхівку, зруйнувавши два поверхи. Загалом за добу було 14 обстрілів прикордонних районів області.

Війна • 16 березня, 06:55 • 40865 перегляди
Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

Погода 16 березня: в Україні знову панує мінлива весняна погода

В Україні 16 березня спостерігається неоднорідна погода. У центрі похмуро, на сході та півдні – дощі, а на півдні тепліше, до +19°C.

Суспільство • 16 березня, 05:49 • 21992 перегляди
Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують

Київ та центральні області під загрозою: ворожі БпЛА атакують

Зафіксовано рух ворожих безпілотників у напрямку Києва, Житомирщини, Вінниччини та Кіровоградщини. Сили ППО готові, мешканців закликають до укриттів.

Війна • 16 березня, 00:06 • 80264 перегляди
У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку

У Києві та ряді областей України оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною загрозою. Повітряні сили раніше повідомляли про виявлення ворожих загроз.

Війна • 15 березня, 20:00 • 52726 перегляди
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Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

Нічна атака рф зачепила два райони Київщини: показали наслідки

15 березня окупанти обстріляли Київську область, пошкоджено сім приватних будинків у Білоцерківському районі та альтанку в Яготинському районі. Інформація про постраждалих відсутня.

Війна • 15 березня, 09:17 • 70451 перегляди
ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

ППО збила 130 Shahed із 178 випущених ворогом по 13 областях України

У ніч на 15 березня сили ППО відбили масовану атаку. Знищено 130 БпЛА, 38 імітаційних цілей не досягли цілі. Є руйнування інфраструктури в 6 областях.

Війна • 15 березня, 07:03 • 27814 перегляди
У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі

У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі

Київський метрополітен відновив рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" у звичайному режимі.

Суспільство • 15 березня, 06:49 • 22147 перегляди
15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

15 березня Україну накриє хмарність із дощами: де буде сонячно

У західних, центральних та східних областях очікуються дощі. У Києві +6…+8°C, у Львові +2…+4°C, у Харкові +15…+17°C. На сході та в Криму без опадів, до +23°C.

Суспільство • 15 березня, 06:23 • 23867 перегляди
У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро

У Києві організовано автобусний рух замість закритих станцій метро

Через демонтажні роботи на Дарницькому шляхопроводі змінено маршрути громадського транспорту. Запущено автобусний рух між станціями метро, збільшено кількість трамваїв та автобусів.

Суспільство • 15 березня, 05:21 • 21390 перегляди
У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві зупинено рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро"

У Києві тимчасово припинено рух поїздів метро на червоній лінії через аварію на Дарницькому шляхопроводі. Відновлення руху очікується через 4-5 годин, 6 станцій закриті.

Суспільство • 15 березня, 04:29 • 85420 перегляди
Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 23:36 • 79885 перегляди
Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС

Військові фіксують активний рух ворожих безпілотників над Чернігівщиною, Сумщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Херсонщиною та іншими областями. Мешканців закликають не ігнорувати тривогу.

Війна • 14 березня, 20:56 • 53515 перегляди
Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Водія, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, взяли під варту на два місяці

Суд обрав запобіжний захід водію Mercedes, який протягнув поліцейського на дверях авто у Києві, тікаючи від патрульних. Чоловік проведе два місяці у СІЗО без права внесення застави.

Київ • 14 березня, 14:54 • 33453 перегляди
Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула

Президент наказав залучити всі сили для розслідування вбивства Ганула

Зеленський відреагував на затримання підозрюваного у вбивстві Ганула. Він доручив залучити всі необхідні сили для встановлення всіх фактів злочину.

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Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

Киянина, який застрелив пенсіонера на АЗС, відправили на примусове лікування

Суд ухвалив рішення про примусове лікування 41-річного киянина, який застрелив 65-річного пенсіонера на АЗС. Чоловік страждає на психічні розлади та потребує суворого нагляду.

Суспільство • 14 березня, 14:14 • 21583 перегляди
Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

Завершення опалювального сезону в Україні: яка ситуація в регіонах станом на 14 березня

В Україні поступово завершується опалювальний сезон, у деяких регіонах вже вимикають опалення. Котельні працюють, забезпечуючи теплом соціальні об'єкти та житлові будинки.

Суспільство • 14 березня, 13:57 • 106081 перегляди
На Харківщині через атаки рф були знеструмлення, постраждали 9 людей, з них 4 дитини

На Харківщині через атаки рф були знеструмлення, постраждали 9 людей, з них 4 дитини

У Харківській області через обстріли були знеструмлення в Ізюмському районі. За добу 9 людей постраждали, серед них четверо дітей, внаслідок атак по Харкову та області.

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В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

В Україні 14 березня очікується тепла погода: від +14°C до +23°C

14 березня в Україні буде тепла та спокійна погода, температура повітря коливатиметься від +14°C до +23°C. Опади прогнозуються лише у західних регіонах.

Суспільство • 14 березня, 05:58 • 21129 перегляди
На Київ суне гроза

На Київ суне гроза

У Києві та Київській області в найближчу годину очікується гроза, оголошено I рівень небезпечності. Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки.

Київ • 13 березня, 19:52 • 20802 перегляди
У Києві підлітка вразило струмом на залізничній станції

У Києві підлітка вразило струмом на залізничній станції

У Києві підліток отримав важкі опіки після ураження струмом на залізничній станції. За попередніми даними, хлопець виліз на вагон електрички.

Київ • 13 березня, 12:52 • 21459 перегляди
Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки

Справа "плівок Комарницького": Кличко заявив про звільнення кількох фігурантів та анонсував нові відставки

Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМДА, причетних до земельної корупції в Київраді. Також мер анонсував подальші перевірки та реорганізацію в містобудівній сфері.

Політика • 13 березня, 10:39 • 24375 перегляди
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БПЛА

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причина – загроза атаки ворожих безпілотних літальних апаратів, тому громадян закликають терміново пройти в укриття.

Суспільство • 12 березня, 21:49 • 81732 перегляди
На столичному Подолі спалахнула масштабна пожежа: горить будинок

На столичному Подолі спалахнула масштабна пожежа: горить будинок

У Шевченківському районі Києва сталася пожежа в будинку на вулиці Макарівській. Площа загоряння склала 100 кв. м, але пожежу вже локалізовано, загрози поширення немає.

Київ • 12 березня, 17:32 • 56294 перегляди
Робота громадського транспорту під час тривоги: що вирішила Рада оборони Києва

Робота громадського транспорту під час тривоги: що вирішила Рада оборони Києва

Рада оборони Києва відправила на доопрацювання рішення про зміни в роботі наземного транспорту під час тривог. Водій не може сам вирішувати, їхати чи ні, потрібні чіткі алгоритми дій.

Суспільство • 12 березня, 11:59 • 23605 перегляди
Розвідував дані про рух військової авіації: на Хмельниччині затримали російського агента

Розвідував дані про рух військової авіації: на Хмельниччині затримали російського агента

СБУ затримала агента російського гру на Хмельниччині, який шпигував за аеродромами та готував теракти біля ТЦК. Зрадник обладнав пункт спостереження у власному будинку для онлайн-трансляції.

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Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

Демченко про Сумщину: говорити, що росіяни прорвали кордон, - не вірно

Російські війська намагаються витіснити ЗСУ з курської області. Ворог проводить десятки штурмових дій малими групами.

Війна • 12 березня, 10:59 • 34023 перегляди
У Києві викрили на хабарництві посадовців "Київзеленбуду"

У Києві викрили на хабарництві посадовців "Київзеленбуду"

У Києві викрито злочинну організацію на чолі з керівництвом "Київзеленбуду", які систематично отримували хабарі від підприємств-підрядників. Загалом фігуранти планували заробити 25 млн гривень.

Київ • 12 березня, 09:58 • 17518 перегляди
У Києві частково відкриють рух Південним мостом - мер

У Києві частково відкриють рух Південним мостом - мер

Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого берега на правий. Також частково знято обмеження на рух під час тривоги на двох мостах.

Київ • 12 березня, 09:30 • 16550 перегляди
В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу

В Україні за тиждень зареєстровано 11 летальних випадків від грипу

З 3 по 9 березня в Україні зафіксовано 11 летальних випадків від грипу, найбільше у Києві. Серед померлих виявлено різні типи вірусів грипу А та В.

Суспільство • 12 березня, 07:53 • 33783 перегляди