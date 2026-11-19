Фото: Шевченківська РДА

У результаті ворожої атаки на Київ пошкоджене скління вікон Володимирського собору, а також — скління будівлі одного із іноземних посольств. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, кількість постраждалих зросла до п'яти, передає УНН.

У Шевченківському районі, де уламки впали на відкритій території, пошкоджені більше 10 автівок. Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також — скління будівлі одного із іноземних посольств - повідомив Кличко.

Наслідки атаки на Шевченківський район Києва. Фото: Шевченківська РДА

У Києві внаслідок влучання пошкодило посольство Нідерландів - Україна відреагувала на атаку рф

За словами міського голови Києва, у результаті ворожих атак, одна людина загинула, ще 5 - постраждали. Чотирьох поранених медики госпіталізували.

Уламки ворожого дрона впали на територію МЗС України, Сибіга передав окупантам "недипломатичне послання"