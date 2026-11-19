Київ під атакою ворожих дронів: у Володимирському соборі пошкоджено вікна, кількість постраждалих зростає
Київ • УНН
У Києві через ворожу атаку пошкоджені собор, посольство та понад 10 автівок. Одна людина загинула, п’ятеро постраждали.
У результаті ворожої атаки на Київ пошкоджене скління вікон Володимирського собору, а також — скління будівлі одного із іноземних посольств. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, кількість постраждалих зросла до п'яти, передає УНН.
У Шевченківському районі, де уламки впали на відкритій території, пошкоджені більше 10 автівок. Пошкоджене скління вікон Володимирського собору. А також — скління будівлі одного із іноземних посольств
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За словами міського голови Києва, у результаті ворожих атак, одна людина загинула, ще 5 - постраждали. Чотирьох поранених медики госпіталізували.
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