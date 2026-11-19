Фото: Шевченковская РГА

В результате вражеской атаки на Киев повреждено остекление окон Владимирского собора, а также — остекление здания одного из иностранных посольств. Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, количество пострадавших возросло до пяти, передает УНН.

В Шевченковском районе, где обломки упали на открытой территории, повреждено более 10 автомобилей. Повреждено остекление окон Владимирского собора. А также — остекление здания одного из иностранных посольств - сообщил Кличко.

Последствия атаки на Шевченковский район Киева. Фото: Шевченковская РГА

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По словам городского головы Киева, в результате вражеских атак один человек погиб, еще 5 - пострадали. Четверых раненых медики госпитализировали.

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