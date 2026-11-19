Осколки вражеского дрона упали на территорию МИД Украины, Сибига передал оккупантам "недипломатичное послание"
Киев • УНН
После атаки дронов осколки упали на территорию МИД Украины. В Киеве повреждены дома, пострадали как минимум четыре человека, есть погибший.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что обломки российского дрона упали на территорию МИД Украины, а также передал оккупантам недипломатическое послание — "идите вслед за русским военным кораблём", передаёт УНН.
В результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины. Мы передадим их в наш музей. А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое и недипломатическое послание: идите вслед за русским военным кораблём, подонки. Вам никогда не запугать украинскую дипломатию
Добавим
Как сообщил премьер Сергей Корецкий, Россия весь день терроризирует Киев дронами. Под ударами — жилые кварталы столицы.
В Подольском районе повреждены многоквартирные дома, горят кровли. В Оболонском районе зафиксировано падение обломков. По состоянию на сейчас известно как минимум о четырёх пострадавших. По предварительным данным, в одной из локаций обнаружили тело человека
На местах работают спасатели и все необходимые службы.