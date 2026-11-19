Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что обломки российского дрона упали на территорию МИД Украины, а также передал оккупантам недипломатическое послание — "идите вслед за русским военным кораблём", передаёт УНН.

В результате атаки российских дронов на Киев обломки упали на территорию МИД Украины. Мы передадим их в наш музей. А российским террористам наша дипломатическая служба адресует простое и недипломатическое послание: идите вслед за русским военным кораблём, подонки. Вам никогда не запугать украинскую дипломатию