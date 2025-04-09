Мужчина в Чернигове напал на военного ТЦК: во время обыска у него нашли наркотики и патроны

В Чернигове задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо военнослужащему ТЦК и СП. Во время обыска в его помещении обнаружили килограмм конопли и 200 патронов разного калибра.