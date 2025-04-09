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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29334 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чернигове террористы попали в девятиэтажный жилой дом, пожар локализован. Загорелось авто на автостоянке, но пострадавших среди жильцов нет. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб для ликвидации последствий удара.

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Курское направление стало самым горячим на фронте - Генштаб ВСУ

За сутки на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес 62 авиационных удара, использовал 869 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций ВСУ.

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Масштабные обстрелы приграничья: 65 атак и сотни взрывов на севере Украины

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На Черниговщине произошло 6 пожаров за минувшие сутки, пострадали 4 человека

В Черниговской области за сутки случилось 6 пожаров в жилом секторе, в результате которых пострадали 4 человека. Причиной возгораний стало нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов.

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74 атаки оккупантов на фронте: где горячее всего и сколько боев продолжается

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Двое мужчин выдали себя за полицию и с угрозами оружия забрали мобилизованных из автобуса: их задержали

Двое мужчин, представившись полицейскими, угрожали оружием и вывели военнослужащих из автобуса, получив по $5000 за каждого за инсценировку задержания. Злоумышленников задержали в Киевской области, изъято оружие и документы.

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россия уничтожила документы Национального архивного фонда на Днепропетровщине

В результате атаки российских дронов повреждено Межевское архивное подразделение в Днепропетровской области. Потеряно около 10% коллекции документов Национального архивного фонда из-за пожара и его тушения.

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Мужчина в Чернигове напал на военного ТЦК: во время обыска у него нашли наркотики и патроны

В Чернигове задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо военнослужащему ТЦК и СП. Во время обыска в его помещении обнаружили килограмм конопли и 200 патронов разного калибра.

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За прошедшие сутки россияне обстреляли приграничье 79 раз

За минувшие сутки россияне 79 раз обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано 213 взрывов. Повреждены промышленное предприятие, частные дома и инфраструктура.

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Частично уничтожена, частично отброшена за территорию границы: на этой неделе вражеская ДРГ зашла на Сумщину - ОВА

На Сумщине отбили нападение вражеской ДРГ из 13 человек - часть уничтожена, остальные отброшены за границу. За неделю оккупанты совершили 534 обстрела региона, включая атаки КАБами и дронами.

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До 5000 порций еды: при поддержке благотворителей появилась мобильная кухня для прифронтовых территорий

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