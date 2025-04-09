Первая леди отреагировала на массированные обстрелы Украины 4 апреля. Она призвала мир к действиям, а не просто словам сочувствия из-за увеличения количества жертв среди мирного населения.
Президент Украины заявил, что на переговорах о завершении войны Украина не согласится на уменьшение армии и не признает оккупированные территории российскими. Справедливый мир наступит только после возвращения всех территорий.
Двум российским генералам сообщено о подозрении в отдаче приказа об ударе по драмтеатру в Чернигове. В результате атаки погибли люди, среди которых ребенок, и много раненых.
Во время выполнения задания погибла пропагандистка Анна Прокофьева, подорвавшись на мине в белгородской области. Оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения и госпитализирован.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Юлия Свириденко, министр экономики, задекларировала 1,2 млн грн зарплаты, банковские счета, квартиры в Киеве, Чернигове, землю на Черниговщине и BMW Х3.
Участники саммита ознакомятся с кейсами восстановления городов, получат знания для разработки планов и создадут каталог предложений.
Спасатели завершили разбор завалов в Чернигове после атаки дрона. Повреждены дома и авто, одна женщина пострадала. Людям оказывают помощь.
Во время дроновой атаки рф в Чернигове патрульные полицейские, которые первыми прибыли на место удара, попали под повторный обстрел. К счастью, обошлось без пострадавших.
российские войска продолжают обстреливать Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Враг пытается держать в напряжении украинские подразделения на приграничье.
Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
Ночью 16 марта Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в пятиэтажку, разрушив два этажа. Всего за сутки было 14 обстрелов приграничных районов области.
В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, вызванный попаданием. Эвакуирована пожилая женщина, информация о пострадавших уточняется.
В Чернигове был слышен взрыв, сообщают мониторинговые каналы. Существует угроза применения ударных БпЛА, возможна работа ПВО, население призывают к укрытиям.
В Чернигове террористы попали в девятиэтажный жилой дом, пожар локализован. Загорелось авто на автостоянке, но пострадавших среди жильцов нет. На месте работают экстренные службы, развернут оперативный штаб для ликвидации последствий удара.
Сегодня в Чернигове зафиксировано попадание в жилой дом. В результате удара загорелся автомобиль, информация о пострадавших уточняется.
российские войска запустили ударные БПЛА по территории Украины вечером 8 марта. Беспилотники зафиксированы в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
За сутки на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений. Противник нанес 62 авиационных удара, использовал 869 дронов-камикадзе и совершил более 4000 обстрелов позиций ВСУ.
Российские войска совершили 65 обстрелов по приграничным территориям Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 164 взрыва, повреждены здания и автомобили.
Оккупанты атаковали Корюковский и Новгород-Северский районы авиабомбами, дронами и артиллерией. Повреждены частные дома, многоэтажки и гражданская инфраструктура, предварительно без жертв.
россия атаковала Украину 166 дронами с разных направлений. ВСУ сбили 90 ударных БпЛА типа Shahed и нейтрализовали 72 беспилотника-имитатора, пострадали три области.
В Черниговской области за сутки случилось 6 пожаров в жилом секторе, в результате которых пострадали 4 человека. Причиной возгораний стало нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов.
Российские войска совершили 74 атаки на позиции ВСУ, активнее всего на Покровском, Новопавловском и Курском направлениях. На Покровском направлении произошло 22 атаки, на Курщине - 6 атак и 10 авиаударов.
Российские войска атаковали объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе ударным дроном, в результате чего возник пожар. Два человека получили ранения, повреждены хозяйственные постройки.
Двое мужчин, представившись полицейскими, угрожали оружием и вывели военнослужащих из автобуса, получив по $5000 за каждого за инсценировку задержания. Злоумышленников задержали в Киевской области, изъято оружие и документы.
В результате атаки российских дронов повреждено Межевское архивное подразделение в Днепропетровской области. Потеряно около 10% коллекции документов Национального архивного фонда из-за пожара и его тушения.
В Чернигове задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо военнослужащему ТЦК и СП. Во время обыска в его помещении обнаружили килограмм конопли и 200 патронов разного калибра.
За минувшие сутки россияне 79 раз обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, зафиксировано 213 взрывов. Повреждены промышленное предприятие, частные дома и инфраструктура.
На Сумщине отбили нападение вражеской ДРГ из 13 человек - часть уничтожена, остальные отброшены за границу. За неделю оккупанты совершили 534 обстрела региона, включая атаки КАБами и дронами.
Благотворительный фонд «МХП-Громаді» представил мобильную кухню на колесах с профессиональным оборудованием. Фудтрак оснащен всем необходимым для приготовления большого количества пищи и имеет отдельную комнату для поваров.