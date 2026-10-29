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Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненых

Киев • УНН

 • 10431 просмотра

В Днепре погибли 14 человек, в Кременчуге — трое, в Чернигове — две девушки. Всего известно более чем о 40 раненых.

Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненых

В Днепре уже 14 погибших в результате удара рф по вокзалу. До трёх выросло число жертв вражеской атаки в Кременчуге. Всего с утра 29 октября в Чернигове, Днепре, Кременчуге известно о 19 погибших, число раненых растёт — уже более 40. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.  

Днепр

"До 14 выросло число погибших в результате удара российского беспилотника по железнодорожному вокзалу в Днепре", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях 29 октября.

По его словам, также выросло число раненых.

"В Днепре уже 14 раненых из-за атаки россиян на железнодорожный вокзал. 13 из них госпитализированы. Шестеро — в тяжёлом состоянии. Среди них 11-летний мальчик. У всех многочисленные осколочные ранения. У 40-летнего мужчины ампутированы обе ноги. Медики постоянно находятся рядом с ранеными. Делают всё возможное, чтобы спасти их жизни", — указал Ганжа.

Кременчуг

В Кременчуге Полтавской области вражеский БПЛА, как сообщал глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, попал в многоквартирный жилой дом. 

"Число погибших выросло до трёх человек. По состоянию на сейчас известно о 15 раненых, из них — трое детей", — написал в соцсетях Дякивнич.

Чернигов

"россия своей "бандеролью" убила двух 15-летних девочек в центре Чернигова. Уже известно о 15 пострадавших. Среди них трое детей. 11 человек сейчас в больницах. Остальным медики оказали помощь на месте. Много разрушений. Все службы работают. Абсолютно циничный удар. россияне просто террористы",  — указал в соцсетях глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненых29.10.26, 13:07 • 9598 просмотров

Юлия Шрамко

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