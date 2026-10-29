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С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненых

Киев • УНН

 • 7592 просмотра

Российские удары по Днепру, Чернигову, Кременчугу унесли жизни по меньшей мере 17 человек. Среди погибших в Чернигове — две 15-летние девушки.

С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненых

В Днепре, Чернигове и Кременчуге увеличивается число пострадавших в результате ударов рф 29 октября — известно о 17 погибших и десятках раненых, в Чернигове погибли двое детей. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций.

Днепр

В Днепре враг нанес ужасный удар по железнодорожному вокзалу, известно о 13 погибших и множестве пострадавших.

Уже 13 раненых в результате вражеского удара по Днепру. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Это 11-летний мальчик, мужчины 40 и 53 лет и 26-летняя женщина. Состояние остальных раненых медики оценивают как средней тяжести. Все находятся в больнице. Медики оказывают необходимую помощь

— написал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в социальных сетях.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг направил по региону четыре реактивных беспилотника.

Около 11:00 29.10.2026 враг направил на Днепропетровскую область 4 реактивных ударных БпЛА. Три из них уничтожены противовоздушной обороной. К сожалению, один БпЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепра. В результате удара погибли 13 мирных жителей, еще 13 ранены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, пострадавших в результате террористического удара россиян

— говорится в сообщении ВС ВСУ.

Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в Днепре29.10.26, 12:33 • 9694 просмотра

Чернигов

В середине дня враг ударил по Чернигову "бандеролью". Прямо по центру города. Как раз тогда, когда на улицах многолюдно. К сожалению, уже известно о двух погибших. Это девочки. Им было всего по 15 лет. Враг убил двоих детей. По меньшей мере 11 человек пострадали, среди них дети. Информация еще уточняется. На месте работают все службы. Много разрушений — бизнес, жилье, автомобили

— указал в социальных сетях глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в социальных сетях.

Кременчуг

В Кременчуге Полтавской области вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки два человека погибли. 

Число травмированных возросло до девяти. Среди них двое детей. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Информация уточняется

— написал в социальных сетях глава Полтавской ОВА Виталий Дякивныч в социальных сетях.

Запорожье

Враг поразил маршрутное такси в центре Запорожья с помощью FPV-дрона. В настоящее время известно об 1 раненом. Медики оказывают всю необходимую помощь

— сообщил и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин в социальных сетях.

До этого, по его словам, россияне атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье — 4 пострадавших. Затем враг нанес два удара по Запорожью. Ранены двое мужчин — 66 и 41 года. Повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередачи. Также сегодня в Беленьком в результате вражеских атак погиб 49-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Еще трое мужчин ранены — 51, 75 и 74 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Юлия Шрамко

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