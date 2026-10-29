Від ранку удари рф по Дніпру, Кременчуку і Чернігову забрали життя 17 людей, десятки поранених

У Дніпрі, Чернігові, Кременчуці збільшується кількість постраждалих внаслідок ударів рф 29 жовтня - відомо про 17 загиблих і десятки поранених, у Чернігові загинуло дві дитини. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій.

Дніпро

У Дніпрі ворог завдав жахливого удару по залізничному вокзалу, відомо про 13 загиблих і багато постраждалих.

Вже 13 поранених через ворожий удар по Дніпру. Четверо людей у тяжкому стані. Це 11-річний хлопчик, чоловіки 40 і 53 років та 26-річна жінка.Стан решти поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Усі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу - написав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог спрямував по регіону чотири реактивні дрони.

Близько 11:00 29.10.2026 ворог спрямував на Дніпропетровщину 4 реактивні ударні БпЛА. Три з них знищені протиповітряною обороною. На жаль, один БпЛА влучив у перон залізничного вокзалу міста Дніпра. Внаслідок удару загинули 13 мирних мешканців, ще 13 поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, які постраждали внаслідок терористичного удару росіян - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в Дніпрі

Чернігів

Серед дня ворог вдарив по Чернігову "бандероллю". Просто по центру міста. Якраз тоді, коли на вулицях людно. На жаль, уже відомо про двох загиблих. Це дівчатка. Їм було усього по 15 років. Ворог вбив двох дітей. Щонайменше 11 людей постраждали і серед них діти. Інформація ще уточнюється. На місці працюють всі служби. Багато руйнувань - бізнес, житло, автівки - вказав у соцмережах голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у соцмережах.

Кременчук

У Кременчуці на Полтавщині ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули.

Кількість травмованих зросла до девʼяти. Серед них двоє дітей. Постраждалим надають усю необхідну допомогу. Інформація уточнюється - написав у соцмережах голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах.

Запоріжжя

Ворог поцілив FPV-дроном по маршрутному таксі в центрі Запоріжжя. Наразі відомо про 1 пораненого. Медики надають усю необхідну допомогу. - повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін у соцмережах.

Перед цим, з його слів, росіяни атакували FPV-дроном муніципальний автобус у Запоріжжі - 4 постраждалих. Потім ворог завдав два удари по Запоріжжю. Поранені двоє чоловіків – 66 та 41 років. Пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередач. Також сьогодні у Біленькому внаслідок ворожих атак загинув 49-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати не змогли.Ще троє чоловіків поранені – 51, 75 і 74 роки. Усіх постраждалих доправили до лікарні.