У Кременчуці чоловік вистрелив з травматичного пістолета у військового РТЦК, поранивши його в ногу. Поліція затримала нападника та з'ясовує обставини інциденту.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Кременчуцьку громаду пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру. Без електропостачання залишились 87 споживачів, постраждалих немає.
У Кременчуці стався вибух після попередження про проліт ворожої ракети з північного сходу. Повітряні сили також повідомили про ракетну загрозу для Кривого Рогу
Ворожа атака на Полтавську область спричинила пошкодження енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. За попередніми даними, цивільні об'єкти не постраждали, фахівці працюють над відновленням електропостачання.
У лікарні Полтавської області померла жінка, поранена під час масованої атаки рф 17 листопада. Медики боролися за життя постраждалої до останнього, повідомив голова ОВА Віталій Пронін.
Місцеві жителі Кременчука повідомляють про вибухи в місті. Повітряні сили раніше зафіксували групи ворожих "Шахедів" на півдні Полтавщини в районі Кременчука.
У брянській області знайдено тіло дмітрія ґолєнкова, начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Він був причетний до ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці та житловому будинку в Дніпрі.
У селі Миловидівка Кременчуцького району загинуло 10 свиней через африканську чуму. Введено карантин у трьох селах та встановлено зону спостереження в інших населених пунктах району.
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що на Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Раніше у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у цьому напрямку.
У Кременчуці та Полтаві зафіксовано вибухи, про що повідомив голова Полтавської ОВА. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини.
Волонтерський штаб оборони Кременчука розробив екстрактори для видалення уламків, які використовують хірурги. За 2,5 роки волонтери передали медикам України понад 2000 таких приладів.
На трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, двоє осіб отримали тяжкі травми. Водій затриманий, цистерна з газом не розгерметизувалась.
ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кременчук. Зафіксовано зліт 2-х МіГ-31К з аеродрому в РФ та запуск "Кинджалів", також попереджено про 4 ракети на Старокостянтинів.
Уряд призначив Тимофєєва заступником міністра молоді та спорту. Звільнено трьох заступників міністрів, погоджено призначення двох голів РДА та заступника голови ОДА.
На електропідстанції в Кременчуці знайдено мертвим місцевого жителя. Поліція розпочала розслідування, попередньо вважаючи, що чоловіка вразило струмом.
Вночі ворог БПЛА атакував Полтавську область. У Кременчуцькому районі пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. За попередніми даними, постраждалих немає.
Трансгендерний чоловік викрав 4-денну дитину з перинатального центру в Полтавській області, мотивуючи це бажанням мати дитину, яку він ніколи не зможе народити, і тепер йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
З перинатального центру в Кременчуці Полтавської області було викрадено 4-денну дівчинку, її пошуки тривають, поліція розглядає різні версії інциденту.
З перинатального центру в Кременчуці Полтавської області було викрадено 4-денну дівчинку, у зв'язку з чим правоохоронні органи порушили кримінальну справу та розпочали пошуки.
4-денна дівчинка зникла з післяпологової палати перинатального центру в Кременчуці.
У Кременчуцькій громаді на Полтавщині стався вибух.
У Полтавській області поліція знешкодила озброєну банду, очолювану кримінальним авторитетом, яка готувалася вбити співробітника поліції і місцевого депутата.
Двоє підлітків були збиті автомобілем і госпіталізовані в результаті аварії на парковці в Кременчуці, Полтавська область.
У Миргороді Полтавської області відкрився новий рекрутинговий центр для української армії, покликаний допомогти громадянам знайти роботу в Збройних силах та набрати вмотивованих військовослужбовців.
У Полтавській області через пориви вітру тимчасово знеструмлено 6 620 споживачів, аварійні відключення діють у п'яти громадах.
Українці в Полтавській області отримали фейкові повідомлення про нібито евакуацію, які Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала як ворожу дезінформацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації.
У Кременчуці пролунав вибух. Раніше Військово-повітряні сили України повідомили про ворожий безпілотник, що прямував до міста.
Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за поширення російської пропаганди на замовлення російських спецслужб, зокрема виправдання російських воєнних злочинів та дискредитацію Сил оборони України.
російські безпілотники були помічені в різних напрямках по Україні.
У Кременчуці Полтавської області під час авіанальоту пролунали вибухи, про що повідомляють місцеві джерела і підтверджують жителі.