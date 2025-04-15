"Евакуація з Полтавщини": у ДСНС попередили українців про черговий російський фейк

Українці в Полтавській області отримали фейкові повідомлення про нібито евакуацію, які Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала як ворожу дезінформацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації.