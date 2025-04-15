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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26147 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 156183 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 136029 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138994 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134687 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134673 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196373 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77580 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164659 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116955 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Кременчуці чоловік поранив з травматичної зброї військового: правоохоронці з’ясовують обставини

У Кременчуці чоловік вистрелив з травматичного пістолета у військового РТЦК, поранивши його в ногу. Поліція затримала нападника та з'ясовує обставини інциденту.

Суспільство • 19 березня, 08:10 • 12045 перегляди

Полтавщина пережила нічну атаку рф дронами: є пошкодження і знеструмлення

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Кременчуцьку громаду пошкоджено житлові будинки, автомобілі та інфраструктуру. Без електропостачання залишились 87 споживачів, постраждалих немає.

Війна • 21 січня, 07:32 • 33105 перегляди

На Полтавщині пролунав вибух

У Кременчуці стався вибух після попередження про проліт ворожої ракети з північного сходу. Повітряні сили також повідомили про ракетну загрозу для Кривого Рогу

Війна • 25 грудня, 08:09 • 17883 перегляди

Атака рф на Полтавщину призвела до пошкоджень енергетичної інфраструктури

Ворожа атака на Полтавську область спричинила пошкодження енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. За попередніми даними, цивільні об'єкти не постраждали, фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Суспільство • 25 грудня, 07:45 • 17066 перегляди

На Полтавщині померла жінка, травмована під час атаки рф 17 листопада

У лікарні Полтавської області померла жінка, поранена під час масованої атаки рф 17 листопада. Медики боролися за життя постраждалої до останнього, повідомив голова ОВА Віталій Пронін.

Війна • 2 грудня, 09:14 • 19832 перегляди

У Кременчуці лунають вибухи - ЗМІ

Місцеві жителі Кременчука повідомляють про вибухи в місті. Повітряні сили раніше зафіксували групи ворожих "Шахедів" на півдні Полтавщини в районі Кременчука.

Війна • 30 жовтня, 18:13 • 26130 перегляди

Причетний до удару по ТЦ у Кременчуці: ГУР заявило про ліквідацію в рф начальника штабу ворожої авіаційної ескадрильї

У брянській області знайдено тіло дмітрія ґолєнкова, начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Він був причетний до ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці та житловому будинку в Дніпрі.

Війна • 21 жовтня, 06:18 • 17176 перегляди

На Полтавщині виявили африканську чуму свиней, введено карантин в трьох селах

У селі Миловидівка Кременчуцького району загинуло 10 свиней через африканську чуму. Введено карантин у трьох селах та встановлено зону спостереження в інших населених пунктах району.

Суспільство • 12 жовтня, 12:18 • 53031 перегляди

На Полтавщині не зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі - ОВА

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що на Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Раніше у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у цьому напрямку.

Суспільство • 8 жовтня, 20:17 • 35159 перегляди

Вибухи пролунали у Кременчуці та Полтаві

У Кременчуці та Полтаві зафіксовано вибухи, про що повідомив голова Полтавської ОВА. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Полтавщини.

Війна • 8 жовтня, 19:06 • 39800 перегляди

В Центрі хірургії та трансплантології розповіли про унікальні екстрактори, створені українськими волонтерами

Волонтерський штаб оборони Кременчука розробив екстрактори для видалення уламків, які використовують хірурги. За 2,5 роки волонтери передали медикам України понад 2000 таких приладів.

Війна • 3 жовтня, 12:39 • 15256 перегляди

В блокпост на Рівненщині врізалась автоцистерна з газом: тяжкі травми отримали поліцейський та військовий

На трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський, двоє осіб отримали тяжкі травми. Водій затриманий, цистерна з газом не розгерметизувалась.

Кримінал та НП • 28 вересня, 10:51 • 21852 перегляди

Повітряні сили попередили про швидкісну ворожу ціль на Кременчук

ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кременчук. Зафіксовано зліт 2-х МіГ-31К з аеродрому в РФ та запуск "Кинджалів", також попереджено про 4 ракети на Старокостянтинів.

Війна • 27 вересня, 14:07 • 16249 перегляди

Кабмін ухвалив кадрові рішення щодо чотирьох міністерств, двох РДА та Сумської ОДА

Уряд призначив Тимофєєва заступником міністра молоді та спорту. Звільнено трьох заступників міністрів, погоджено призначення двох голів РДА та заступника голови ОДА.

Політика • 20 вересня, 11:17 • 14315 перегляди

У Кременчуці на електропідстанції виявили тіло чоловіка

На електропідстанції в Кременчуці знайдено мертвим місцевого жителя. Поліція розпочала розслідування, попередньо вважаючи, що чоловіка вразило струмом.

Кримінал та НП • 31 липня, 11:18 • 15012 перегляди

Полтавщина вночі зазнала дронової атаки рф: пошкоджено будинок

Вночі ворог БПЛА атакував Полтавську область. У Кременчуцькому районі пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. За попередніми даними, постраждалих немає.

Війна • 18 липня, 05:25 • 29585 перегляди

Немовля із перинатального центру на Полтавщині викрав чоловік-транссексуал, його затримали - поліція

Трансгендерний чоловік викрав 4-денну дитину з перинатального центру в Полтавській області, мотивуючи це бажанням мати дитину, яку він ніколи не зможе народити, і тепер йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Суспільство • 16 липня, 18:26 • 27994 перегляди
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Викрадення немовляти на Полтавщині: пошуки тривають

З перинатального центру в Кременчуці Полтавської області було викрадено 4-денну дівчинку, її пошуки тривають, поліція розглядає різні версії інциденту.

Суспільство • 16 липня, 17:35 • 109743 перегляди

Викрадення новонародженої дівчинки з пологового у Кременчуці: розпочато розслідування за двома статтями

З перинатального центру в Кременчуці Полтавської області було викрадено 4-денну дівчинку, у зв'язку з чим правоохоронні органи порушили кримінальну справу та розпочали пошуки.

Кримінал та НП • 15 липня, 10:39 • 15067 перегляди

На Полтавщині поліція розшукує зникле 4-денне немовля: що відомо

4-денна дівчинка зникла з післяпологової палати перинатального центру в Кременчуці.

Кримінал та НП • 14 липня, 17:53 • 23876 перегляди

На Полтавщині у Кременчуцькій громаді пролунав вибух

У Кременчуцькій громаді на Полтавщині стався вибух.

Суспільство • 5 липня, 22:24 • 85899 перегляди

Готували вбивство поліцейського та місцевого депутата: на Полтавщині судитимуть банду на чолі з кримінальним авторитетом

У Полтавській області поліція знешкодила озброєну банду, очолювану кримінальним авторитетом, яка готувалася вбити співробітника поліції і місцевого депутата.

Кримінал та НП • 10 червня, 08:17 • 22594 перегляди

На Полтавщині біля ТЦ автомобіль збив двох підлітків

Двоє підлітків були збиті автомобілем і госпіталізовані в результаті аварії на парковці в Кременчуці, Полтавська область.

Суспільство • 24 травня, 08:35 • 17591 перегляди

Працюватиме на базі ЦНАПу: на Полтавщині відкрили новий Центр рекрутингу української армії

У Миргороді Полтавської області відкрився новий рекрутинговий центр для української армії, покликаний допомогти громадянам знайти роботу в Збройних силах та набрати вмотивованих військовослужбовців.

Суспільство • 7 травня, 14:24 • 37851 перегляди

Негода на Полтавщині: без світла опинились понад 6,6 тисяч споживачів

У Полтавській області через пориви вітру тимчасово знеструмлено 6 620 споживачів, аварійні відключення діють у п'яти громадах.

Суспільство • 7 травня, 13:48 • 100280 перегляди

"Евакуація з Полтавщини": у ДСНС попередили українців про черговий російський фейк

Українці в Полтавській області отримали фейкові повідомлення про нібито евакуацію, які Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала як ворожу дезінформацію, спрямовану на дестабілізацію ситуації.

Війна • 28 квітня, 19:31 • 65406 перегляди

У Кременчуці пролунав вибух

У Кременчуці пролунав вибух. Раніше Військово-повітряні сили України повідомили про ворожий безпілотник, що прямував до міста.

Війна • 23 квітня, 19:56 • 70221 перегляди

До 15 років за ґратами засудили чоловіка, який поширював російську пропаганду на замовлення спецслужб рф

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за поширення російської пропаганди на замовлення російських спецслужб, зокрема виправдання російських воєнних злочинів та дискредитацію Сил оборони України.

Війна • 18 квітня, 14:12 • 21747 перегляди

Зафіксовано переміщення ворожих БпЛА у різних напрямках по території України

російські безпілотники були помічені в різних напрямках по Україні.

Війна • 30 березня, 00:40 • 107996 перегляди

У Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи

У Кременчуці Полтавської області під час авіанальоту пролунали вибухи, про що повідомляють місцеві джерела і підтверджують жителі.

Суспільство • 22 березня, 21:54 • 49919 перегляди