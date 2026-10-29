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Атаки рф 29 жовтня: у Кременчуці вже 32 постраждалих, в Ізюмі - 13

Київ • УНН

 • 1654 перегляди

У Кременчуці загинули троє людей і постраждали 32, зокрема шестеро дітей. В Ізюмі кількість поранених зросла до 13.

Атаки рф 29 жовтня: у Кременчуці вже 32 постраждалих, в Ізюмі - 13
Фото: ДСНС України

Внаслідок російських атак 29 жовтня зросла кількість постраждалих у Кременчуці Полтавської області і Ізюмі на Харківщині. Водночас серед загиблих у Дніпрі після атаки російського дрона по залізничному вокзалу були жителі Запоріжжя. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич заявив, що через ворожу атаку троє людей загинули, постраждало 32 людини, з них 6 дітей.

9 осіб госпіталізовані в стаціонарні відділення, із них 2 особи в тяжкому стані (хлопчик 16 років та чоловік віком 72 роки) та 7 людей у стані середньої тяжкості. Всім надається необхідна медична допомога. Завтра, 30 жовтня, на території Полтавщини оголошено день жалоби за загиблими

- йдеться в повідомленні.

Його колега, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив: кількість постраждалих внаслідок удару КАБ в Ізюмі зросла до 13 людей. Всім постраждалим надається допомога.

Також він повідомив, що з-під завалів дістали людину.

Водночас співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що серед загиблих і постраждалих через російську атаку по Дніпру є жителі Запоріжжя, що чекали на потяг.

Троє загиблих та семеро поранених, серед них - 11-річна дитина. Усі травмовані віком від 11 до 64 років зараз перебувають під наглядом лікарів. Четверо з них - у стані середньої тяжкості, ще троє - у тяжкому, у реанімації. Поранені дістали акубаротравми, уламкові поранення та переломи

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російським реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі 29 жовтня.

Євген Устименко

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