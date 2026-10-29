Атаки рф 29 жовтня: у Кременчуці вже 32 постраждалих, в Ізюмі - 13

Внаслідок російських атак 29 жовтня зросла кількість постраждалих у Кременчуці Полтавської області і Ізюмі на Харківщині. Водночас серед загиблих у Дніпрі після атаки російського дрона по залізничному вокзалу були жителі Запоріжжя. Про це повідомляє УНН.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич заявив, що через ворожу атаку троє людей загинули, постраждало 32 людини, з них 6 дітей.

9 осіб госпіталізовані в стаціонарні відділення, із них 2 особи в тяжкому стані (хлопчик 16 років та чоловік віком 72 роки) та 7 людей у стані середньої тяжкості. Всім надається необхідна медична допомога. Завтра, 30 жовтня, на території Полтавщини оголошено день жалоби за загиблими

Його колега, начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив: кількість постраждалих внаслідок удару КАБ в Ізюмі зросла до 13 людей. Всім постраждалим надається допомога.

Також він повідомив, що з-під завалів дістали людину.

Водночас співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров повідомив, що серед загиблих і постраждалих через російську атаку по Дніпру є жителі Запоріжжя, що чекали на потяг.

Троє загиблих та семеро поранених, серед них - 11-річна дитина. Усі травмовані віком від 11 до 64 років зараз перебувають під наглядом лікарів. Четверо з них - у стані середньої тяжкості, ще троє - у тяжкому, у реанімації. Поранені дістали акубаротравми, уламкові поранення та переломи