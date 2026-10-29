Атаки рф 29 октября: в Кременчуге уже 32 пострадавших, в Изюме - 13

$45.590.0150.770.09
ukenru
17:11 • 248 просмотра
Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия
15:11 • 10731 просмотра
Во Львовской области электропоезд столкнулся с Mercedes: водительницу госпитализировалиPhoto
Эксклюзив
14:18 • 20002 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
12:58 • 16219 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Лозовой, шестеро раненых
12:13 • 17464 просмотра
НБУ третий раз подряд повысил учетную ставку под давлением инфляции - до 16,5%
12:06 • 15576 просмотра
Удар рф по трём городам: уже 19 погибших и более 40 раненыхPhotoVideo
29 октября, 10:46 • 16218 просмотра
Экс-судья Тандыр получил 9 лет за смертельное ДТП на блокпосту
29 октября, 10:33 • 15938 просмотра
Зеленский показал кадры с места удара рф по вокзалу в ДнепреPhotoVideo
29 октября, 09:33 • 17152 просмотра
В Днепре рф нанесла удар по электропоезду, большое количество погибших
29 октября, 08:33 • 18909 просмотра
Украинская делегация выехала в направлении Олешек - Лубинец
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.2м/с
61%
757мм
Популярные новости
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 17510 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 13393 просмотра
С утра удары рф по Днепру, Кременчугу и Чернигову унесли жизни 17 человек, десятки раненыхPhotoVideo29 октября, 11:07 • 11102 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 17474 просмотра
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев14:30 • 10041 просмотра
публикации
Инфляция ускоряется, экономика замедляется: какие решения приняли НБУ и ЕЦБ и как они повлияют на украинцев14:30 • 10168 просмотра
Возвращение ветеранов к работе требует системной поддержки, в частности со стороны профсоюзов, — председатель ФПУ Бизов
Эксклюзив
14:18 • 20002 просмотра
Какие суммы хранят украинцы в банках и кому больше всего доверяют11:49 • 17607 просмотра
Куда поставить денежное дерево, чтобы привлечь достаток: народные приметы и советы по уходу29 октября, 07:00 • 41879 просмотра
Тарифы на воду будут проверять по новым правилам: уменьшатся ли платежи украинцев28 октября, 18:10 • 55471 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Давид Арахамия
Кирилл Буданов
Денис Улютин
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Кременчуг
Чернигов
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво14:15 • 5694 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC13:11 • 7626 просмотра
Журнал Life, вдохновивший "Невероятную жизнь Уолтера Митти", вновь возрождается29 октября, 10:25 • 13484 просмотра
Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшимVideo29 октября, 09:14 • 17611 просмотра
На роль нового Джеймса Бонда появился фаворит29 октября, 06:28 • 29754 просмотра
Актуальное
Су-34
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
Фильм

Атаки рф 29 октября: в Кременчуге уже 32 пострадавших, в Изюме - 13

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

В Кременчуге погибли три человека и пострадали 32, в том числе шестеро детей. В Изюме число раненых возросло до 13.

Атаки рф 29 октября: в Кременчуге уже 32 пострадавших, в Изюме - 13
Фото: ГСЧС Украины

В результате российских атак 29 октября увеличилось количество пострадавших в Кременчуге Полтавской области и Изюме на Харьковщине. В то же время среди погибших в Днепре после атаки российского дрона по железнодорожному вокзалу были жители Запорожья. Об этом сообщает УНН.

Детали

Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил, что в результате вражеской атаки три человека погибли, пострадали 32 человека, из них 6 детей.

9 человек госпитализированы в стационарные отделения, из них 2 человека находятся в тяжелом состоянии (мальчик 16 лет и мужчина в возрасте 72 лет), а 7 человек - в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра, 30 октября, на территории Полтавщины объявлен день траура по погибшим

- говорится в сообщении.

Его коллега, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил: количество пострадавших в результате удара КАБ по Изюму возросло до 13 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Также он сообщил, что из-под завалов достали человека.

В то же время сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что среди погибших и пострадавших в результате российской атаки по Днепру есть жители Запорожья, которые ждали поезд.

Трое погибших и семеро раненых, среди них - 11-летний ребенок. Все пострадавшие в возрасте от 11 до 64 лет сейчас находятся под наблюдением врачей. Четверо из них - в состоянии средней тяжести, еще трое - в тяжелом состоянии, в реанимации. Раненые получили акубаротравмы, осколочные ранения и переломы

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российским реактивным дроном по вокзалу в Днепре 29 октября.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Взрывы
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Полтавская область
Изюм
Днепр (город)
Владимир Зеленский
Украина
Кременчуг
Запорожье