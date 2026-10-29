Атаки рф 29 октября: в Кременчуге уже 32 пострадавших, в Изюме - 13
Киев • УНН
В Кременчуге погибли три человека и пострадали 32, в том числе шестеро детей. В Изюме число раненых возросло до 13.
В результате российских атак 29 октября увеличилось количество пострадавших в Кременчуге Полтавской области и Изюме на Харьковщине. В то же время среди погибших в Днепре после атаки российского дрона по железнодорожному вокзалу были жители Запорожья. Об этом сообщает УНН.
Детали
Начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич заявил, что в результате вражеской атаки три человека погибли, пострадали 32 человека, из них 6 детей.
9 человек госпитализированы в стационарные отделения, из них 2 человека находятся в тяжелом состоянии (мальчик 16 лет и мужчина в возрасте 72 лет), а 7 человек - в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Завтра, 30 октября, на территории Полтавщины объявлен день траура по погибшим
Его коллега, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил: количество пострадавших в результате удара КАБ по Изюму возросло до 13 человек. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Также он сообщил, что из-под завалов достали человека.
В то же время сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что среди погибших и пострадавших в результате российской атаки по Днепру есть жители Запорожья, которые ждали поезд.
Трое погибших и семеро раненых, среди них - 11-летний ребенок. Все пострадавшие в возрасте от 11 до 64 лет сейчас находятся под наблюдением врачей. Четверо из них - в состоянии средней тяжести, еще трое - в тяжелом состоянии, в реанимации. Раненые получили акубаротравмы, осколочные ранения и переломы
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российским реактивным дроном по вокзалу в Днепре 29 октября.