В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.
Ночью 25 марта Изюм в Харьковской области атаковали 14 дронов типа "Шахед", что привело к пожару на гражданской инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших, но угроза ударов сохраняется.
14 марта вечером российские дроны-камикадзе попали в частный дом в Изюме. Погибла 67-летняя женщина, двое 17-летних парней и 76-летняя женщина получили ранения.
В больнице скончался 61-летний мужчина, раненный во время ракетного удара рф по Изюму 4 февраля. Врачи целые сутки боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.
На левом берегу Киева в ночь на 5 февраля были активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Мэр Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
В результате ракетного удара рф по Изюму погибли две молодые женщины 18 и 19 лет. Одна из погибших была беременна, сообщил председатель Харьковской ОГА.
В результате российского ракетного удара по Изюму повреждены 170 квартир, пострадали 43 человека, из них 24 госпитализированы. Пять человек погибли, среди пострадавших трое детей.
В результате удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 38 человек, среди них 15-летняя девушка. Пять человек погибли, повреждены административные здания и жилой дом.
Российская баллистическая ракета попала в центр Изюма, разрушив часть здания городского совета. В результате атаки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.
В Изюме в результате удара российской баллистической ракеты погибли 5 человек - обнаружено еще одно тело. Количество раненых составляет 24 человека.
В результате российского ракетного удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 24 человека. Трое находятся в операционной, среди раненых - 15-летняя девушка с осколочными ранениями.
В результате ракетного удара РФ по центру Изюма частично разрушены админздания и поврежден пятиэтажный дом. Один человек оказался под завалами, на месте работают спасатели и кинологи.
Оккупанты нанесли удар по Изюму, вероятно баллистической ракетой. В результате атаки погибли 4 человека, 20 ранены, из них 5 госпитализированы.
Оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая на Харьковщине около 12:35. В результате атаки повреждено административное здание, учебные заведения и транспортные средства.
В Харьковской области продолжаются работы по построению фортификационных сооружений и круговой обороны Изюма и Балаклеи. Работы выполняются по плану под контролем военных.
Трем военным рф и «лнр» объявлено подозрение за пытки и убийство 57-летнего мужчины в Изюме. Жертву замучили до смерти за проукраинскую позицию и похоронили под номером 311 в массовом захоронении.
В результате российских обстрелов в Харьковской области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены дома в нескольких районах, поселок Лютовка остался без электричества и связи.
Ночью российские войска атаковали Купянский район Харьковской области, ранив 31-летнего мужчину. В селе Новоплатоновка Изюмского района БПЛА повредил окна здания, а Харьков не подвергся обстрелам.
В результате российских обстрелов Харьковской области погибли двое пожилых людей в Новоплатоновке, 12 человек ранены в Харькове. Повреждены жилые дома, нежилые здания и автомобили.
На Совете обороны Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации из ряда громад из-за ухудшения военной обстановки. Эвакуация касается детей из Боровской громады и всех гражданских из четырех громад Купянского района.
Российские войска атаковали Купянский и Изюмский районы Харьковской области дронами. В Купянске пострадал 56-летний мужчина, также был зафиксирован пожар травы на площади 1 га.
Враг совершил более 20 атак на Купянском направлении Харьковской области. В результате обстрелов и атак беспилотниками пострадали 5 человек, повреждены дома и инфраструктура.
За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 5 гражданских лиц, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В результате авиаударов по Харькову 8 октября погибли 2 человека, 33 ранены. Еще 2 человека погибли от обстрела в области и подрыва на взрывчатке. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
В селах Изюмское и Богуславка Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов. Эвакуированным предоставят временное жилье, гуманитарную, финансовую и медицинскую помощь.
Ночью 7 октября враг атаковал Харьков и два района области. За сутки в результате обстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек, один человек погиб. Повреждены дома и инфраструктура.
российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, удары пришлись по лесополосе в черте города, без пострадавших и разрушений.
В районе Липцы, Старицы и Волчанска произошло 6 боевых столкновений. Потери врага: 96 военных, 1 танк, 3 артсистемы, 49 БПЛА и другая техника. Уничтожено 53 укрытия и 2 склада боеприпасов.
Оккупанты совершили 22 атаки на Купянском направлении и 6 попыток штурма на Харьковском. В Изюмском районе от БПЛА «Ланцет» погиб 49-летний мужчина, а в результате обстрела КАБ пострадал 87-летний.
Оккупанты обстреляли Харьков и три района области, используя в том числе КАБы и FPV-дроны. Зафиксировано попадание в школу, частные дома и автомобиль, погибло двое мужчин, один ранен.