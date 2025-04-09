Враг ночью обстрелял Харьков и еще два района области: есть пострадавшая

Ночью 7 октября враг атаковал Харьков и два района области. За сутки в результате обстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек, один человек погиб. Повреждены дома и инфраструктура.