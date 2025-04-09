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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28406 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Изюм

Город в Харьковской области, Украина
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В Харьковской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство

В городе Изюм 50-летний мужчина нашел неизвестный предмет и начал его разбирать. В результате взрыва мужчина получил тяжелую травму и потерял правую кисть.

Общество • 2 апреля, 07:31 • 10042 просмотра

Изюм подвергся массированной атаке "шахедами": в городе вспыхнул пожар

Ночью 25 марта Изюм в Харьковской области атаковали 14 дронов типа "Шахед", что привело к пожару на гражданской инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших, но угроза ударов сохраняется.

Война • 25 марта, 00:37 • 100897 просмотра

Удар по Изюму: россияне убили женщину дронами-камикадзе, есть раненые

14 марта вечером российские дроны-камикадзе попали в частный дом в Изюме. Погибла 67-летняя женщина, двое 17-летних парней и 76-летняя женщина получили ранения.

Общество • 16 марта, 06:14 • 25288 просмотра

Ракетный удар рф по Изюму: в больнице скончался один из раненых

В больнице скончался 61-летний мужчина, раненный во время ракетного удара рф по Изюму 4 февраля. Врачи целые сутки боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось.

Общество • 5 февраля, 13:33 • 25281 просмотра

На левом берегу Киева работает ПВО - Кличко

На левом берегу Киева в ночь на 5 февраля были активированы силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги. Мэр Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.

Война • 4 февраля, 22:40 • 30513 просмотра

Удар рф по Изюму: установлены данные погибших женщин, одна из них была беременна

В результате ракетного удара рф по Изюму погибли две молодые женщины 18 и 19 лет. Одна из погибших была беременна, сообщил председатель Харьковской ОГА.

Общество • 4 февраля, 14:41 • 23164 просмотра

Ракетный удар рф по Изюму: количество пострадавших возросло до 43

В результате российского ракетного удара по Изюму повреждены 170 квартир, пострадали 43 человека, из них 24 госпитализированы. Пять человек погибли, среди пострадавших трое детей.

Война • 4 февраля, 13:22 • 22593 просмотра

В Изюме завершили спасательные работы после удара рф: что известно о последствиях и пострадавших

В результате удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 38 человек, среди них 15-летняя девушка. Пять человек погибли, повреждены административные здания и жилой дом.

Общество • 4 февраля, 12:33 • 25277 просмотра

Зеленский показал первые кадры последствий атаки рф на Изюм

Российская баллистическая ракета попала в центр Изюма, разрушив часть здания городского совета. В результате атаки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.

Война • 4 февраля, 11:36 • 22761 просмотра

Количество жертв баллистического удара рф по Изюму возросло до 5

В Изюме в результате удара российской баллистической ракеты погибли 5 человек - обнаружено еще одно тело. Количество раненых составляет 24 человека.

Война • 4 февраля, 11:21 • 20078 просмотра

Ракетный удар рф по Изюму: десятки госпитализированных, среди них 15-летняя девушка

В результате российского ракетного удара баллистической ракетой по центру Изюма пострадали 24 человека. Трое находятся в операционной, среди раненых - 15-летняя девушка с осколочными ранениями.

Война • 4 февраля, 10:53 • 20378 просмотра

Баллистический удар рф по центру Изюма: человек под завалами

В результате ракетного удара РФ по центру Изюма частично разрушены админздания и поврежден пятиэтажный дом. Один человек оказался под завалами, на месте работают спасатели и кинологи.

Общество • 4 февраля, 10:26 • 24748 просмотра

россияне нанесли ракетный удар по Изюму: 4 погибших, 20 пострадавших

Оккупанты нанесли удар по Изюму, вероятно баллистической ракетой. В результате атаки погибли 4 человека, 20 ранены, из них 5 госпитализированы.

Война • 4 февраля, 10:13 • 20121 просмотра

Оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине: повреждено админздание, учебные заведения

Оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая на Харьковщине около 12:35. В результате атаки повреждено административное здание, учебные заведения и транспортные средства.

Общество • 2 января, 13:20 • 27675 просмотра

Синегубов об усилении обороны Изюма и Балаклеи: работы идут по плану

В Харьковской области продолжаются работы по построению фортификационных сооружений и круговой обороны Изюма и Балаклеи. Работы выполняются по плану под контролем военных.

Война • 1 января, 13:29 • 27789 просмотра

Замучили до смерти мужчину в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицировали трех оккупантов

Трем военным рф и «лнр» объявлено подозрение за пытки и убийство 57-летнего мужчины в Изюме. Жертву замучили до смерти за проукраинскую позицию и похоронили под номером 311 в массовом захоронении.

Война • 28 октября, 13:15 • 16389 просмотра

На Харьковщине из-за обстрелов рф есть погибший и 4 пострадавших: сообщают о проблемах со светом и связью

В результате российских обстрелов в Харьковской области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены дома в нескольких районах, поселок Лютовка остался без электричества и связи.

Общество • 23 октября, 06:03 • 19488 просмотра

В Харьковской области россияне ночью атаковали дроном: есть раненый

Ночью российские войска атаковали Купянский район Харьковской области, ранив 31-летнего мужчину. В селе Новоплатоновка Изюмского района БПЛА повредил окна здания, а Харьков не подвергся обстрелам.

Война • 22 октября, 06:34 • 15679 просмотра

Двое погибших и 12 раненых - последствия обстрелов рф Харьковщины за сутки

В результате российских обстрелов Харьковской области погибли двое пожилых людей в Новоплатоновке, 12 человек ранены в Харькове. Повреждены жилые дома, нежилые здания и автомобили.

Война • 21 октября, 06:01 • 15142 просмотра

В Харьковской области решили провести принудительную эвакуацию детей из Боровской громады, обязательную для всех - из ряда громад Купянщины - ОВА

На Совете обороны Харьковской области приняли решение о принудительной эвакуации из ряда громад из-за ухудшения военной обстановки. Эвакуация касается детей из Боровской громады и всех гражданских из четырех громад Купянского района.

Общество • 15 октября, 13:58 • 15594 просмотра

Армия рф атаковала Харьковскую область дронами: есть пострадавший

Российские войска атаковали Купянский и Изюмский районы Харьковской области дронами. В Купянске пострадал 56-летний мужчина, также был зафиксирован пожар травы на площади 1 га.

Война • 14 октября, 05:42 • 15978 просмотра

От вражеских атак в Харьковской области пострадали четыре человека - ОВА

Враг совершил более 20 атак на Купянском направлении Харьковской области. В результате обстрелов и атак беспилотниками пострадали 5 человек, повреждены дома и инфраструктура.

Война • 13 октября, 06:44 • 23739 просмотра

На Харьковщине из-за обстрелов рф за сутки пятеро пострадавших

За сутки российские войска обстреляли 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате атак пострадали 5 гражданских лиц, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 10 октября, 05:42 • 13497 просмотра

В Харькове из-за обстрелов рф за сутки двое погибших и 33 пострадавших

В результате авиаударов по Харькову 8 октября погибли 2 человека, 33 ранены. Еще 2 человека погибли от обстрела в области и подрыва на взрывчатке. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 9 октября, 06:09 • 13616 просмотра

Харьковщина: еще в двух населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация

В селах Изюмское и Богуславка Харьковской области объявлена обязательная эвакуация из-за постоянных обстрелов. Эвакуированным предоставят временное жилье, гуманитарную, финансовую и медицинскую помощь.

Общество • 7 октября, 16:46 • 17656 просмотра

Враг ночью обстрелял Харьков и еще два района области: есть пострадавшая

Ночью 7 октября враг атаковал Харьков и два района области. За сутки в результате обстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек, один человек погиб. Повреждены дома и инфраструктура.

Война • 7 октября, 06:17 • 19882 просмотра

Войска рф ударили по Харькову КАБами - мэр

российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. По предварительным данным, удары пришлись по лесополосе в черте города, без пострадавших и разрушений.

Война • 6 октября, 20:42 • 22359 просмотра

На Харьковщине состоялся ряд боевых столкновений, враг потерял почти 100 человек и более 90 единиц вооружения

В районе Липцы, Старицы и Волчанска произошло 6 боевых столкновений. Потери врага: 96 военных, 1 танк, 3 артсистемы, 49 БПЛА и другая техника. Уничтожено 53 укрытия и 2 склада боеприпасов.

Война • 6 октября, 09:25 • 36765 просмотра

Харьковщина: многочисленные атаки рф, погиб один человек, пострадал пожилой мужчина - Синегубов

Оккупанты совершили 22 атаки на Купянском направлении и 6 попыток штурма на Харьковском. В Изюмском районе от БПЛА «Ланцет» погиб 49-летний мужчина, а в результате обстрела КАБ пострадал 87-летний.

Общество • 6 октября, 06:59 • 20147 просмотра

В Харьковской области из-за атак рф двое погибших и один раненый, горела школа

Оккупанты обстреляли Харьков и три района области, используя в том числе КАБы и FPV-дроны. Зафиксировано попадание в школу, частные дома и автомобиль, погибло двое мужчин, один ранен.

Война • 5 октября, 06:05 • 16809 просмотра