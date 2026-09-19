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Россия запустила новую кампанию по отрицанию преступлений в Буче, обвиняют ООН — ЦПД

Киев • УНН

 • 2242 просмотра

ЦПД заявил о новых манипуляциях Москвы в отношении расследований убийств в Буче. Кремль стремится дискредитировать доказательства и избежать ответственности.

Россия запустила новую кампанию по отрицанию преступлений в Буче, обвиняют ООН — ЦПД

Россия развернула очередной этап информационной кампании с целью дискредитации международных расследований и отрицания военных преступлений армии рф в Буче. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что представительница мид рф мария захарова во время пресс-конференции сделала ряд манипулятивных заявлений, обвинив Секретариат ООН и генерального секретаря в "подыгрывании антироссийской кампании" из-за якобы непредоставления списков погибших в Буче. Кроме того, она в очередной раз назвала массовые убийства гражданских "провокацией по заказу Британии" и заявила, что за погибших мирных жителей Украина якобы выдает "ликвидированных боевиков нацбатальонов".

Подобные выпады в адрес ООН — это классический прием подмены понятий. Пытаясь сместить фокус внимания с массовых убийств гражданских российскими военными, кремль стремится поставить под сомнение многочисленные фото- и видеодоказательства, свидетельства местных жителей, материалы судебно-медицинских экспертиз и выводы международных организаций

— указывают в ЦПД.

Военные преступления россиян в Буче: разоблачены личности 13 командиров РФ, ответственных за зверства28.09.25, 18:38 • 5055 просмотров

Там добавляют, что последовательное отрицание зверств в Буче, Ирпене, Изюме и других деоккупированных городах является системной стратегией россии.

Таким образом кремлевский режим стремится создать информационное алиби, размыть доказательную базу для будущих международных трибуналов и избежать ответственности за совершенные военные преступления

— резюмируют в ЦПД.

Напомним

В августе бойцы полка "Скифские Грифоны" выследили высокопоставленного российского полковника, который командовал военными преступниками в Буче.

Четыре года после деоккупации Бучи - раскрыто 124 самых дерзких преступления, в российско-оккупационных войсках установлено 97 подозреваемых31.03.26, 10:17 • 4892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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