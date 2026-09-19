Россия запустила новую кампанию по отрицанию преступлений в Буче, обвиняют ООН — ЦПД
Киев • УНН
ЦПД заявил о новых манипуляциях Москвы в отношении расследований убийств в Буче. Кремль стремится дискредитировать доказательства и избежать ответственности.
Россия развернула очередной этап информационной кампании с целью дискредитации международных расследований и отрицания военных преступлений армии рф в Буче. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что представительница мид рф мария захарова во время пресс-конференции сделала ряд манипулятивных заявлений, обвинив Секретариат ООН и генерального секретаря в "подыгрывании антироссийской кампании" из-за якобы непредоставления списков погибших в Буче. Кроме того, она в очередной раз назвала массовые убийства гражданских "провокацией по заказу Британии" и заявила, что за погибших мирных жителей Украина якобы выдает "ликвидированных боевиков нацбатальонов".
Подобные выпады в адрес ООН — это классический прием подмены понятий. Пытаясь сместить фокус внимания с массовых убийств гражданских российскими военными, кремль стремится поставить под сомнение многочисленные фото- и видеодоказательства, свидетельства местных жителей, материалы судебно-медицинских экспертиз и выводы международных организаций
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Там добавляют, что последовательное отрицание зверств в Буче, Ирпене, Изюме и других деоккупированных городах является системной стратегией россии.
Таким образом кремлевский режим стремится создать информационное алиби, размыть доказательную базу для будущих международных трибуналов и избежать ответственности за совершенные военные преступления
Напомним
В августе бойцы полка "Скифские Грифоны" выследили высокопоставленного российского полковника, который командовал военными преступниками в Буче.
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