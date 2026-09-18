"Было прямое попадание авиабомбы в дом" — в Сумах известно о двух погибших в результате атаки рф

В результате российского удара по многоэтажке в Сумах произошло прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами. Известно, что два человека погибли, под завалами еще могут находиться люди. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Все службы сейчас работают на месте абсолютно бесчеловечного российского удара по жилой многоэтажке в Сумах. Было прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли