"Было прямое попадание авиабомбы в дом" — в Сумах известно о двух погибших в результате атаки рф

$44.660.0651.240.21
ukenru
17:24 • 8760 просмотра
Белый дом подтверждает, что Трамп сегодня подпишет закон о «адских санкциях» против рф — журналист
15:58 • 25242 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26122 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
18 сентября, 13:49 • 16674 просмотра
В Украине пересмотрят численность чиновников и количество заместителей министров
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23677 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 10:36 • 26424 просмотра
БЭБ не может самостоятельно расширять понятия Налогового кодекса и устанавливать новые правила налогообложения — юрист
18 сентября, 09:54 • 17845 просмотра
Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов
18 сентября, 09:09 • 16517 просмотра
Войска РФ ударили по электричке в Харьковской области, два человека получили серьёзные травмы
18 сентября, 07:30 • 17829 просмотра
В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину
18 сентября, 02:25 • 30292 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.4м/с
72%
751мм
Популярные новости
Цена на российскую нефть впервые с апреля превысила $120 за баррель из-за роста спроса в Китае — Reuters18 сентября, 12:35 • 6444 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10604 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14337 просмотра
"Оставляли позиции, бросали имущество". Третий корпус Билецкого парализовал элитное подразделение рф "Рубикон"16:05 • 11523 просмотра
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 10986 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto16:16 • 11030 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video15:58 • 25242 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 14379 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 26121 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 23676 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo16:55 • 4084 просмотра
Лужный назвал состав юношеской сборной на товарищеский турнир в Испании18 сентября, 14:49 • 10633 просмотра
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 66736 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 70202 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 62517 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Truth Social
Бильд
Фильм

"Было прямое попадание авиабомбы в дом" — в Сумах известно о двух погибших в результате атаки рф

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Российская авиабомба попала между третьим и четвёртым этажами дома в Сумах. Четырёх человек, среди них ребёнка, спасли, двое погибли.

"Было прямое попадание авиабомбы в дом" — в Сумах известно о двух погибших в результате атаки рф

В результате российского удара по многоэтажке в Сумах произошло прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами. Известно, что два человека погибли, под завалами еще могут находиться люди. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Все службы сейчас работают на месте абсолютно бесчеловечного российского удара по жилой многоэтажке в Сумах. Было прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли 

- сообщил Зеленский.

Президент выразил соболезнования всем родным и близким.

По его словам, под завалами еще могут находиться люди. Спасатели делают все, чтобы деблокировать их и потушить пожары. Поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Зеленский добавил, что вечером также был нанесен удар по поликлинике в Павлограде, по логистике в Киевской области. 

В Сумах после удара вражескими авиабомбами пострадали пять человек, среди них ребёнок18.09.26, 22:26 • 976 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская область
Владимир Зеленский
Украина
Павлоград
Сумы