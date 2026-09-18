"Было прямое попадание авиабомбы в дом" — в Сумах известно о двух погибших в результате атаки рф
Киев • УНН
Российская авиабомба попала между третьим и четвёртым этажами дома в Сумах. Четырёх человек, среди них ребёнка, спасли, двое погибли.
В результате российского удара по многоэтажке в Сумах произошло прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами. Известно, что два человека погибли, под завалами еще могут находиться люди. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Все службы сейчас работают на месте абсолютно бесчеловечного российского удара по жилой многоэтажке в Сумах. Было прямое попадание авиабомбы между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли
Президент выразил соболезнования всем родным и близким.
По его словам, под завалами еще могут находиться люди. Спасатели делают все, чтобы деблокировать их и потушить пожары. Поисково-спасательная операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Зеленский добавил, что вечером также был нанесен удар по поликлинике в Павлограде, по логистике в Киевской области.
В Сумах после удара вражескими авиабомбами пострадали пять человек, среди них ребёнок18.09.26, 22:26 • 976 просмотров