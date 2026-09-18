В Сумах после удара вражескими авиабомбами пострадали пять человек, среди них ребёнок

В результате атаки рф на Сумы известно о пяти пострадавших, среди них — ребенок. Об этом сообщил врио Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.

Детали

По словам Кобзаря, сегодня после 21:00 враг атаковал Сумы КАБами. В результате удара в Ковпаковском районе повреждены многоквартирные дома.

По состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших, среди них — один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают все соответствующие службы — добавил он.

Дальнейшая информация уточняется.

Враг атаковал многоэтажный дом в Сумах авиабомбой, под завалами могут находиться люди — ОВА