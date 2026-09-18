В Сумах после удара вражескими авиабомбами пострадали пять человек, среди них ребёнок
Киев • УНН
Россия атаковала Сумы КАБами после 21:00. В Ковпаковском районе повреждены дома, пострадали пять человек, в том числе ребёнок.
В результате атаки рф на Сумы известно о пяти пострадавших, среди них — ребенок. Об этом сообщил врио Сумского городского головы Артем Кобзарь, передает УНН.
Детали
По словам Кобзаря, сегодня после 21:00 враг атаковал Сумы КАБами. В результате удара в Ковпаковском районе повреждены многоквартирные дома.
По состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших, среди них — один ребенок. Медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают все соответствующие службы
Дальнейшая информация уточняется.
Враг атаковал многоэтажный дом в Сумах авиабомбой, под завалами могут находиться люди — ОВА18.09.26, 21:57 • 1250 просмотров