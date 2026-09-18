У Сумах після удару ворожими авіабомбами постраждали п’ятеро людей, серед них дитина
Київ • УНН
Росія атакувала Суми КАБами після 21:00. У Ковпаківському районі пошкоджено будинки, постраждали п’ятеро людей, зокрема дитина.
У результаті атаки рф на Суми відомо про п'ятьох постраждалих, серед них - дитина. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, передає УНН.
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За словами Кобзаря, сьогодні після 21:00 ворог атакував Суми КАБами. Внаслідок удару в Ковпаківському районі пошкоджено багатоквартирні будинки.
Станом на зараз відомо про п’ятьох постраждалих, серед них — одна дитина. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють усі відповідні служби
Подальша інформація уточнюється.
Ворог атакував авіабомбою багатоповерхівку в Сумах, під завалами можуть бути люди - ОВА18.09.26, 21:57 • 1086 переглядiв