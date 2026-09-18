У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну

У Польщі зранку 18 вересня аеропорти Жешува і Любліна зупинили роботу через атаки рф на Україну. Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення (PANSA), пише УНН.

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Польське агентство повітряного сполучення (PANSA) оголосило про тимчасове призупинення авіаційних операцій в аеропортах Любліна та Жешува, через активність військової авіації.

Оперативне командування Польщі повідомило про переведення систем ППО та радіолокаційної розвідки у стан готовності. Зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема поблизу зон бойових дій.

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17 вересня у Лодзі пролунали два звуки, схожі на вибухи. Пожежна служба пов’язує їх із польотом військових літаків і не підтверджує надзвичайної події.

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