У Польщі третій день поспіль призупиняють роботу аеропортів на тлі російських атак на Україну
Київ • УНН
Аеропорти Любліна та Жешува 18 вересня тимчасово зупинили роботу через активність військової авіації. ППО Польщі перевели у готовність.
У Польщі зранку 18 вересня аеропорти Жешува і Любліна зупинили роботу через атаки рф на Україну. Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення (PANSA), пише УНН.
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Польське агентство повітряного сполучення (PANSA) оголосило про тимчасове призупинення авіаційних операцій в аеропортах Любліна та Жешува, через активність військової авіації.
Оперативне командування Польщі повідомило про переведення систем ППО та радіолокаційної розвідки у стан готовності. Зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема поблизу зон бойових дій.
Нагадаємо
17 вересня у Лодзі пролунали два звуки, схожі на вибухи. Пожежна служба пов’язує їх із польотом військових літаків і не підтверджує надзвичайної події.
Польща піднімала авіацію та закрила два аеропорти через атаку рф на захід України16.09.26, 10:18 • 4906 переглядiв