Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідування

У Мюнхені 19 вересня стартує 191-й Октоберфест — найбільше народне свято Німеччини та один із найвідоміших фестивалів світу. Протягом 16 днів Терезієнвізе перетвориться на величезний фестивальний майданчик із пивними наметами, десятками атракціонів, оркестрами, традиційною баварською кухнею та гостями у національному вбранні. Завершиться Октоберфест 4 жовтня.

УНН зібрав цікаві факти про історію, традиції та сьогодення Октоберфесту.

Коли починається Октоберфест і скільки він триватиме

Октоберфест-2026 триватиме, починаючи від суботи, 19 вересня, та до неділі, 4 жовтня. Святкування розтягнуться на 16 днів. Назва фестивалю при цьому може дещо збивати з пантелику, адже більша частина сучасного Oktoberfest припадає не на жовтень, а саме на вересень. Але так було не завжди. Перше свято 1810 року дійсно відбулося в жовтні. Згодом організатори почали переносити його на більш ранній період через теплішу вересневу погоду та довший світловий день. Із 1872 року початок фестивалю закріпився у вересні, хоча історичну назву вирішили не змінювати.

У 2026 році основна територія Wiesn працюватиме з понеділка до четверга з 10:00 до 23:30, у п'ятницю — з 10:00 до опівночі, у суботу — з 9:00 до опівночі, а в неділю — з 9:00 до 23:30. Атракціони у день відкриття запустять опівдні. У наступні дні їхній графік здебільшого відповідатиме годинам роботи фестивальної території.

Пивні намети мають власний режим. У більшості великих наметів останнє пиво подають о 22:30, тоді ж завершується музична програма. Частина менших закладів працює трохи довше. Винятком є, зокрема, Käfer Wiesn-Schänke та Kufflers Weinzelt, які можуть приймати гостей до 1:00 ночі, а останні напої там подають близько 00:30.

Цьогоріч фестивальна територія займає 34,5 га. Організатори допустили до участі 478 підприємств і закладів: серед них 36 гастрономічних операторів, 243 оператори атракціонів і розваг, 182 торговці, а також сервісні компанії. На гостей чекатимуть 14 великих та 21 малий фестивальний намет, ще кілька працюватимуть в історичній зоні Oide Wiesn.

Де відбувається фестиваль і як відкривають Октоберфест

Місце проведення Октоберфесту практично не змінюється від часу його заснування. Фестиваль проходить на Терезієнвізе — великій відкритій території у районі Людвігсфорштадт-Ізарфорштадт, неподалік від центру Мюнхена. Назва Терезієнвізе буквально означає "луг Терези". Територію назвали на честь принцеси Терези Саксен-Гільдбурггаузенської, весілля якої з баварським кронпринцом Людвігом у 1810 році й стало приводом для першого великого народного святкування. Серед самих мюнхенців Октоберфест часто називають просто Wiesn — від місцевої форми слова Wiese, тобто "луг".

Офіційне відкриття 191-го Октоберфесту відбудеться 19 вересня рівно о 12:00 у Festhalle Schottenhamel — найстарішому та найбільшому традиційному пивному наметі. За багаторічною традицією мер Мюнхена (наразі це Домінік Краузе) має забити кран у першу бочку фестивального пива і проголосити знамените "O'zapft is!" — баварський вислів, який означає, що бочку відкорковано. Після цього пиво дозволяють починати розливати в інших наметах. Перший літровий кухоль передають прем'єр-міністру Баварії. Цей звичай існує з 1980 року.

Зауважимо, що сама ж традиція відкривати фестиваль ударом по бочці значно молодша за Октоберфест: її започаткував у 1950 році чинний тоді мер Мюнхена Томас Віммер.

Перед церемонією вулицями міста проходить процесія господарів фестивальних наметів та представників мюнхенських пивоварень. Прикрашені кінні вози, оркестри й персонал закладів прямують до Терезієнвізе, після чого починається церемонія відкриття.

Наступного дня, 20 вересня, запланована одна з головних традицій фестивалю — велика хода учасників у народних костюмах і стрілецьких товариств. 27 вересня біля монумента Баварія відбудеться концерт фестивальних оркестрів, а 4 жовтня завершення Wiesn традиційно відзначать гарматним салютом.

Пиво, баварські страви та розваги

Найвідоміший гастрономічний символ Октоберфесту — літровий кухоль фестивального пива, який німці називають Maß. Зауважимо, що на "луг Терези" не можна просто привезти будь-яке пиво й продавати його під назвою Oktoberfestbier. До фестивалю допускають продукцію лише шести традиційних мюнхенських пивоварень: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner та Spaten.

Із 2022 року назва Oktoberfestbier має в Європейському Союзі має особливий статус. Європейська комісія затвердила його, щоб гарантувати автентичність та якість продукту. Відповідно до встановлених правил, пиво під такою назвою може варитися виключно в межах міста Мюнхен та повинно відповідати Мюнхенському закону про чистоту пива 1487 року. А броварі під час варіння повинні використовувати лише воду з глибоких місцевих свердловин.

Утім, традиційне меню фестивалю не обмежується лише пивом. Гостям свята пропонують смажене курча (Hendl), свинячу рульку (Schweinshaxe), ковбаски, великі брецелі, печеню, картопляні та хлібні кнедлі, сирну закуску (Obatzda) і баварський варіант сирної локшини (Kässpatzen). Упродовж останніх років заклади дедалі активніше додають вегетаріанські та веганські страви.

За даними організаторів, у 2025 році продажі їжі на Wiesn зросли, а серед безм'ясних страв особливо популярними були сирні шпецле (мінігалушки з гарячим тягучим сиром та карамелізованою цибулею, – ред.) та гриби у вершковому соусі з кнедлями.

Важлива частина святкової атмосфери — традиційний одяг. Багато жінок приходять у дирндлях (костюм, що складається з фартуха, ліфу та блузи), чоловіки — у шкіряних штанах. Але для відвідувачів це не обов'язкова вимога, бо офіційного дрес-коду на фестивалі немає.

Октоберфест також знаний як величезний парк розваг. У 2026 році до участі допустили 243 оператори атракціонів та інших розважальних об'єктів. На Терезієнвізе традиційно встановлюють колесо огляду, американські гірки, каруселі, кімнати страху, башти вільного падіння та десятки інших атракціонів.

Цьогоріч для сімей із дітьми 22 та 29 вересня проведуть спеціальні сімейні дні. До 19:00 багато атракціонів, торговців і закладів харчування пропонуватимуть знижені ціни, а великі пивні намети — спеціальні дитячі страви. Крім того, серед нововведень 2026 року — розширення доступу до безплатної питної води (на фестивальній території працюватимуть десять питних фонтанчиків). Також поступово поширюються безготівкові платежі — організатори зазначають, що картки вже приймає приблизно половина кіосків та атракціонів.

Скільки коштуватиме відвідати Октоберфест у 2026 році

Вхід на основну територію Октоберфесту залишається безплатним. Купувати окремий квиток для відвідування Терезієнвізе не потрібно. Безплатний також і вхід до великих та малих фестивальних наметів.

Резервувати столик необов'язково: частина місць у великих наметах буде доступною для гостей без бронювання. Однак у вечірні години, вихідні та для великих компаній попередня резервація суттєво підвищує шанси потрапити всередину. Саме бронювання зазвичай не продається як окремий квиток, однак заклади можуть вимагати заздалегідь придбати ваучери на певну суму для оплати їжі та напоїв.

Головна стаття витрат для багатьох гостей — пиво. У 2026 році літровий кухоль коштує від 14,80 до 15,90 євро залежно від закладу. Порівняно з попереднім роком середня ціна зросла на 2,38%. У великій Augustiner-Festhalle літр коштує 14,90 євро, у Schottenhamel — 15,80 євро, а в Armbrustschützen-Festzelt, Bräurosl та Löwenbräu-Festzelt ціна сягає 15,90 євро. Безалкогольні напої теж дешевими назвати складно. Середня ціна літра бутильованої води становить 11,13 євро, лимонаду — 12,35 євро, а напою Spezi — 12,84 євро. Ціни встановлюють самі власники закладів, а міська влада перевіряє заявлені тарифи на обґрунтованість.

На основній території єдиного тарифу для розваг — каруселей, американських гірок — немає. Тут кожен оператор встановлює власну ціну, а квитки купують безпосередньо біля атракціону.

Як дістатися до Октоберфесту та скільки коштує транспорт

Терезієнвізе розташована неподалік від центральної частини Мюнхена, тому організатори рекомендують користуватися громадським транспортом. Безпосередньо біля фестивалю розташована станція метро Theresienwiese ліній U4 та U5. Альтернативою є станції Goetheplatz або Poccistraße на лініях U3 та U6. У 2026 році разовий квиток для дорослого в центральній тарифній зоні Мюнхена M коштує 4,20 євро. Денний квиток, який дозволяє здійснювати необмежену кількість поїздок у зоні M до 6:00 наступного ранку, коштує 10,10 євро.

Для тих, хто планує летіти до Мюнхена, слід враховувати, що аеропорт розташований уже в тарифній зоні 5, тому звичайного міського квитка зони M для такої поїздки недостатньо.

Окремі витрати — дорога до Німеччини та проживання в Мюнхені. Вони не мають фіксованої вартості й залежать від дат бронювання, виду транспорту та району проживання.

Варто врахувати і правила безпеки. Великі сумки та рюкзаки на територію не пропускають. Дозволена сумка об'ємом до трьох літрів і розміром не більш як 20×15×10 см. Великі речі можна залишити у камерах схову біля входів, послуга коштує 5 євро. Скляні пляшки та предмети, які можуть використовуватися як зброя, заборонені.

Від королівського весілля до свята для мільйонів відвідувачів з усього світу

Історія Октоберфесту почалася 12 жовтня 1810 року, коли баварський кронпринц Людвіг, майбутній король Людвіг I, одружився з принцесою Терезою Саксен-Гільдбурггаузенською. Міські святкування тривали кілька днів, а 17 жовтня на лузі за тодішніми межами Мюнхена організували великі кінні перегони. Провести їх запропонував офіцер баварської Національної гвардії Андреас Міхаель Далл'Армі. Святкування виявилося настільки популярним, що його вирішили повторити наступного року. Луг отримав назву Theresienwiese на честь нареченої.

Спочатку звичних для сучасного туриста гігантських пивних наметів там не було. У 1818 році на фестивалі з'явилися перша карусель та дві гойдалки, а наприкінці XIX століття розважальна частина почала швидко розростатися. У 1881 році на Wiesn відкрилася перша спеціальна жаровня, де продавали смажене курча — одну зі страв, без яких сучасний Октоберфест уже важко уявити.

З 1819 року відповідальність за проведення свята взяла на себе міська влада Мюнхена. Водночас Октоберфест відбувався далеко не щороку: в різні періоди його скасовували через війни, епідемії та інші кризи.

За два століття невеликі кінні перегони перетворилися на захід із мільйонною аудиторією. У 2025 році Октоберфест відвідали приблизно 6,5 млн людей. За оцінками організаторів, вони випили близько 6,5 млн літрів пива. У 2023 році фестиваль прийняв близько 7,2 млн гостей, що стало рекордним показником відвідуваності.

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