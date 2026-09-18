Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещение

В Мюнхене 19 сентября стартует 191-й Октоберфест — крупнейший народный праздник Германии и один из самых известных фестивалей мира. В течение 16 дней Терезиенвизе превратится в огромную фестивальную площадку с пивными палатками, десятками аттракционов, оркестрами, традиционной баварской кухней и гостями в национальных нарядах. Завершится Октоберфест 4 октября.

УНН собрал интересные факты об истории, традициях и современности Октоберфеста.

Когда начинается Октоберфест и сколько он продлится

Октоберфест-2026 продлится с субботы, 19 сентября, по воскресенье, 4 октября. Празднования растянутся на 16 дней. Название фестиваля при этом может несколько вводить в заблуждение, поскольку большая часть современного Oktoberfest приходится не на октябрь, а именно на сентябрь. Но так было не всегда. Первый праздник в 1810 году действительно состоялся в октябре. Впоследствии организаторы начали переносить его на более ранний период из-за более теплой сентябрьской погоды и более продолжительного светового дня. С 1872 года начало фестиваля закрепилось за сентябрем, хотя историческое название решили не менять.

В 2026 году основная территория Wiesn будет работать с понедельника по четверг с 10:00 до 23:30, в пятницу — с 10:00 до полуночи, в субботу — с 9:00 до полуночи, а в воскресенье — с 9:00 до 23:30. Аттракционы в день открытия запустят в полдень. В последующие дни их график в основном будет соответствовать часам работы фестивальной территории.

Пивные палатки работают по собственному графику. В большинстве больших палаток последнее пиво подают в 22:30, тогда же завершается музыкальная программа. Некоторые небольшие заведения работают немного дольше. Исключением являются, в частности, Käfer Wiesn-Schänke и Kufflers Weinzelt, которые могут принимать гостей до 1:00 ночи, а последние напитки там подают примерно в 00:30.

В этом году фестивальная территория занимает 34,5 га. Организаторы допустили к участию 478 предприятий и заведений: среди них 36 гастрономических операторов, 243 оператора аттракционов и развлечений, 182 торговца, а также сервисные компании. Гостей будут ждать 14 больших и 21 малая фестивальная палатка, еще несколько будут работать в исторической зоне Oide Wiesn.

Где проходит фестиваль и как открывают Октоберфест

Место проведения Октоберфеста практически не меняется со времени его основания. Фестиваль проходит на Терезиенвизе — большой открытой территории в районе Людвигсфорштадт-Изарфорштадт, неподалеку от центра Мюнхена. Название Терезиенвизе буквально означает «луг Терезы». Территорию назвали в честь принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской, свадьба которой с баварским кронпринцем Людвигом в 1810 году и стала поводом для первого крупного народного празднования. Сами мюнхенцы часто называют Октоберфест просто Wiesn — от местной формы слова Wiese, то есть «луг».

Официальное открытие 191-го Октоберфеста состоится 19 сентября ровно в 12:00 в Festhalle Schottenhamel — самой старой и самой большой традиционной пивной палатке. Согласно многолетней традиции мэр Мюнхена (в настоящее время это Доминик Краузе) должен забить кран в первую бочку фестивального пива и провозгласить знаменитое «O'zapft is!» — баварское выражение, означающее, что бочка открыта. После этого пиво разрешают начинать разливать в других палатках. Первую литровую кружку передают премьер-министру Баварии. Этот обычай существует с 1980 года.

Отметим, что сама традиция открывать фестиваль ударом по бочке значительно моложе Октоберфеста: ее начал в 1950 году занимавший тогда должность мэра Мюнхена Томас Виммер.

Перед церемонией по улицам города проходит процессия владельцев фестивальных палаток и представителей мюнхенских пивоварен. Украшенные конные повозки, оркестры и персонал заведений направляются к Терезиенвизе, после чего начинается церемония открытия.

На следующий день, 20 сентября, запланирована одна из главных традиций фестиваля — большой парад участников в народных костюмах и стрелковых обществ. 27 сентября у монумента Бавария состоится концерт фестивальных оркестров, а 4 октября завершение Wiesn традиционно отметят артиллерийским салютом.

Пиво, баварские блюда и развлечения

Самый известный гастрономический символ Октоберфеста — литровый кружка фестивального пива, который немцы называют Maß. Отметим, что на «луг Терезы» нельзя просто привезти любое пиво и продавать его под названием Oktoberfestbier. К фестивалю допускается продукция только шести традиционных мюнхенских пивоварен: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner и Spaten.

С 2022 года название Oktoberfestbier имеет в Европейском союзе особый статус. Европейская комиссия утвердила его, чтобы гарантировать подлинность и качество продукта. Согласно установленным правилам, пиво с таким названием может вариться исключительно в пределах города Мюнхена и должно соответствовать Мюнхенскому закону о чистоте пива 1487 года. А пивовары во время варки должны использовать только воду из глубоких местных скважин.

Однако традиционное меню фестиваля не ограничивается одним лишь пивом. Гостям праздника предлагают жареного цыплёнка (Hendl), свиную рульку (Schweinshaxe), колбаски, большие брецели, жаркое, картофельные и хлебные кнедли, сырную закуску (Obatzda) и баварский вариант сырной лапши (Kässpatzen). В последние годы заведения всё активнее добавляют вегетарианские и веганские блюда.

По данным организаторов, в 2025 году продажи еды на Wiesn выросли, а среди мясных блюд особенно популярными были сырные шпецле (мини-кнедли с горячим тягучим сыром и карамелизированным луком, — ред.) и грибы в сливочном соусе с кнедлями.

Важная часть праздничной атмосферы — традиционная одежда. Многие женщины приходят в дирндлях (костюм, состоящий из фартука, лифа и блузки), мужчины — в кожаных штанах. Но для посетителей это не обязательное требование, поскольку официального дресс-кода на фестивале нет.

Октоберфест также известен как огромный парк развлечений. В 2026 году к участию допустили 243 оператора аттракционов и других развлекательных объектов. На Терезиенвизе традиционно устанавливают колесо обозрения, американские горки, карусели, комнаты страха, башни свободного падения и десятки других аттракционов.

В этом году для семей с детьми 22 и 29 сентября проведут специальные семейные дни. До 19:00 многие аттракционы, торговцы и заведения питания будут предлагать сниженные цены, а большие пивные шатры — специальные детские блюда. Кроме того, среди нововведений 2026 года — расширение доступа к бесплатной питьевой воде (на территории фестиваля будут работать десять питьевых фонтанчиков). Также постепенно распространяются безналичные платежи — организаторы отмечают, что карты уже принимают примерно половина киосков и аттракционов.

Сколько будет стоить посетить Октоберфест в 2026 году

Вход на основную территорию Октоберфеста остаётся бесплатным. Покупать отдельный билет для посещения Терезиенвизе не нужно. Бесплатным также является вход в большие и малые фестивальные шатры.

Бронировать столик необязательно: часть мест в больших шатрах будет доступна гостям без предварительной брони. Однако в вечерние часы, выходные и для больших компаний предварительная резервация существенно повышает шансы попасть внутрь. Сама бронь обычно не продаётся как отдельный билет, однако заведения могут потребовать заранее приобрести ваучеры на определённую сумму для оплаты еды и напитков.

Главная статья расходов для многих гостей — пиво. В 2026 году литровая кружка стоит от 14,80 до 15,90 евро в зависимости от заведения. По сравнению с предыдущим годом средняя цена выросла на 2,38%. В большом Augustiner-Festhalle литр стоит 14,90 евро, в Schottenhamel — 15,80 евро, а в Armbrustschützen-Festzelt, Bräurosl и Löwenbräu-Festzelt цена достигает 15,90 евро. Безалкогольные напитки тоже трудно назвать дешёвыми. Средняя цена литра бутилированной воды составляет 11,13 евро, лимонада — 12,35 евро, а напитка Spezi — 12,84 евро. Цены устанавливают сами владельцы заведений, а городские власти проверяют заявленные тарифы на обоснованность.

На основной территории единого тарифа на развлечения — карусели, американские горки — нет. Здесь каждый оператор устанавливает собственную цену, а билеты покупают непосредственно возле аттракциона.

Как добраться до Октоберфеста и сколько стоит транспорт

Терезиенвизе расположена недалеко от центральной части Мюнхена, поэтому организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Непосредственно возле фестиваля находится станция метро Theresienwiese линий U4 и U5. Альтернативой являются станции Goetheplatz или Poccistraße на линиях U3 и U6. В 2026 году разовый билет для взрослого в центральной тарифной зоне Мюнхена M стоит 4,20 евро. Дневной билет, позволяющий совершать неограниченное количество поездок в зоне M до 6:00 следующего утра, стоит 10,10 евро.

Тем, кто планирует лететь в Мюнхен, следует учитывать, что аэропорт уже находится в тарифной зоне 5, поэтому обычного городского билета зоны M для такой поездки недостаточно.

Отдельные расходы — дорога до Германии и проживание в Мюнхене. Они не имеют фиксированной стоимости и зависят от дат бронирования, вида транспорта и района проживания.

Стоит учитывать и правила безопасности. Большие сумки и рюкзаки на территорию не пропускают. Разрешена сумка объемом до трех литров и размером не более 20×15×10 см. Большие вещи можно оставить в камерах хранения возле входов, услуга стоит 5 евро. Стеклянные бутылки и предметы, которые могут использоваться как оружие, запрещены.

От королевской свадьбы до праздника для миллионов посетителей со всего мира

История Октоберфеста началась 12 октября 1810 года, когда баварский кронпринц Людвиг, будущий король Людвиг I, женился на принцессе Терезе Саксен-Гильдбурггаузенской. Городские празднования продолжались несколько дней, а 17 октября на лугу за тогдашними пределами Мюнхена организовали большие конные скачки. Провести их предложил офицер баварской Национальной гвардии Андреас Михаэль Далль'Арми. Празднование оказалось настолько популярным, что его решили повторить в следующем году. Луг получил название Theresienwiese в честь невесты.

Сначала привычных современному туристу гигантских пивных шатров там не было. В 1818 году на фестивале появились первая карусель и две качели, а в конце XIX века развлекательная часть начала быстро разрастаться. В 1881 году на Wiesn открылась первая специальная жаровня, где продавали жареного цыпленка — одно из блюд, без которых современный Октоберфест уже трудно представить.

С 1819 года ответственность за проведение праздника взяли на себя городские власти Мюнхена. В то же время Октоберфест проходил далеко не каждый год: в разные периоды его отменяли из-за войн, эпидемий и других кризисов.

За два столетия небольшие конные скачки превратились в мероприятие с миллионной аудиторией. В 2025 году Октоберфест посетили примерно 6,5 млн человек. По оценкам организаторов, они выпили около 6,5 млн литров пива. В 2023 году фестиваль принял около 7,2 млн гостей, что стало рекордным показателем посещаемости.

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