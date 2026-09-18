Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещение

$44.660.0651.240.21
ukenru
07:30 • 4888 просмотра
В Польше третий день подряд приостанавливают работу аэропортов на фоне российских атак на Украину
03:33 • 11499 просмотра
ЕС выделит Украине 3,3 млрд евро на ракеты и беспилотники — фон дер Ляйен
18 сентября, 02:25 • 22248 просмотра
Трамп предложит Путину экономические соглашения до завершения войны РФ против Украины — NYT
17 сентября, 22:40 • 25436 просмотра
Российская атака полностью разрушила торговый центр в Запорожье — новые кадры последствийPhotoVideo
17 сентября, 20:28 • 22552 просмотра
Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц
17 сентября, 17:01 • 46730 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие
Эксклюзив
17 сентября, 16:09 • 29672 просмотра
Постоянные вражеские удары по логистике и дроновый террор - как это повлияло на рынок труда
17 сентября, 15:38 • 22971 просмотра
Уникальный тираж монет "Красная рута" отчеканили в Украине: что на них изображеноPhotoVideo
Эксклюзив
17 сентября, 15:33 • 19181 просмотра
Топливо снова дорожает: актуальные цены и чего ожидать дальше
17 сентября, 14:39 • 34990 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.1м/с
64%
749мм
Популярные новости
"Зимняя поддержка" для жителей прифронтовых территорий: в Минсоцполитики уточнили, как получить 19,4 тыс. грн17 сентября, 23:12 • 12499 просмотра
Путин окончательно превратил выборы в Госдуму в "референдум за войну" — ЦПД18 сентября, 00:48 • 7410 просмотра
Резолюцию по ядерной безопасности Украины поддержали 63 страны — Сибига18 сентября, 01:54 • 9080 просмотра
Что празднуют 18 сентября в Украине и мире02:57 • 6024 просмотра
Россия перешла к новой фазе тотальной войны против Украины — The Economist04:31 • 5002 просмотра
публикации
Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещениеPhoto07:12 • 4692 просмотра
НБУ принял решение по учетной ставке: что это означает для экономики17 сентября, 17:28 • 35122 просмотра
В Украине определили правила работы железной дороги во время воздушной угрозы: когда следовать на посадку, а когда — в укрытие17 сентября, 17:01 • 46730 просмотра
Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения17 сентября, 14:39 • 34990 просмотра
Тендеры на сотни миллионов и вопросы к ценам: кто ремонтирует университет Богомольца Photo17 сентября, 11:17 • 40787 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожье
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 58099 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 61872 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 54973 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 53364 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 57151 просмотра
Актуальное
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
The Economist
The New York Times

Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещение

Киев • УНН

 • 4702 просмотра

Октоберфест-2026 пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, вход бесплатный. Литр пива будет стоить 14,80–15,90 евро.

Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещение

В Мюнхене 19 сентября стартует 191-й Октоберфест — крупнейший народный праздник Германии и один из самых известных фестивалей мира. В течение 16 дней Терезиенвизе превратится в огромную фестивальную площадку с пивными палатками, десятками аттракционов, оркестрами, традиционной баварской кухней и гостями в национальных нарядах. Завершится Октоберфест 4 октября. 

УНН собрал интересные факты об истории, традициях и современности Октоберфеста.  

Когда начинается Октоберфест и сколько он продлится

Октоберфест-2026 продлится с субботы, 19 сентября, по воскресенье, 4 октября. Празднования растянутся на 16 дней. Название фестиваля при этом может несколько вводить в заблуждение, поскольку большая часть современного Oktoberfest приходится не на октябрь, а именно на сентябрь. Но так было не всегда. Первый праздник в 1810 году действительно состоялся в октябре. Впоследствии организаторы начали переносить его на более ранний период из-за более теплой сентябрьской погоды и более продолжительного светового дня. С 1872 года начало фестиваля закрепилось за сентябрем, хотя историческое название решили не менять. 

В 2026 году основная территория Wiesn будет работать с понедельника по четверг с 10:00 до 23:30, в пятницу — с 10:00 до полуночи, в субботу — с 9:00 до полуночи, а в воскресенье — с 9:00 до 23:30. Аттракционы в день открытия запустят в полдень. В последующие дни их график в основном будет соответствовать часам работы фестивальной территории. 

Пивные палатки работают по собственному графику. В большинстве больших палаток последнее пиво подают в 22:30, тогда же завершается музыкальная программа. Некоторые небольшие заведения работают немного дольше. Исключением являются, в частности, Käfer Wiesn-Schänke и Kufflers Weinzelt, которые могут принимать гостей до 1:00 ночи, а последние напитки там подают примерно в 00:30. 

В этом году фестивальная территория занимает 34,5 га. Организаторы допустили к участию 478 предприятий и заведений: среди них 36 гастрономических операторов, 243 оператора аттракционов и развлечений, 182 торговца, а также сервисные компании. Гостей будут ждать 14 больших и 21 малая фестивальная палатка, еще несколько будут работать в исторической зоне Oide Wiesn. 

Где проходит фестиваль и как открывают Октоберфест

Место проведения Октоберфеста практически не меняется со времени его основания. Фестиваль проходит на Терезиенвизе — большой открытой территории в районе Людвигсфорштадт-Изарфорштадт, неподалеку от центра Мюнхена. Название Терезиенвизе буквально означает «луг Терезы». Территорию назвали в честь принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской, свадьба которой с баварским кронпринцем Людвигом в 1810 году и стала поводом для первого крупного народного празднования. Сами мюнхенцы часто называют Октоберфест просто Wiesn — от местной формы слова Wiese, то есть «луг». 

Официальное открытие 191-го Октоберфеста состоится 19 сентября ровно в 12:00 в Festhalle Schottenhamel — самой старой и самой большой традиционной пивной палатке. Согласно многолетней традиции мэр Мюнхена (в настоящее время это Доминик Краузе) должен забить кран в первую бочку фестивального пива и провозгласить знаменитое «O'zapft is!» — баварское выражение, означающее, что бочка открыта. После этого пиво разрешают начинать разливать в других палатках. Первую литровую кружку передают премьер-министру Баварии. Этот обычай существует с 1980 года. 

Отметим, что сама традиция открывать фестиваль ударом по бочке значительно моложе Октоберфеста: ее начал в 1950 году занимавший тогда должность мэра Мюнхена Томас Виммер. 

Перед церемонией по улицам города проходит процессия владельцев фестивальных палаток и представителей мюнхенских пивоварен. Украшенные конные повозки, оркестры и персонал заведений направляются к Терезиенвизе, после чего начинается церемония открытия.

На следующий день, 20 сентября, запланирована одна из главных традиций фестиваля — большой парад участников в народных костюмах и стрелковых обществ. 27 сентября у монумента Бавария состоится концерт фестивальных оркестров, а 4 октября завершение Wiesn традиционно отметят артиллерийским салютом. 

Пиво, баварские блюда и развлечения

Самый известный гастрономический символ Октоберфеста — литровый кружка фестивального пива, который немцы называют Maß. Отметим, что на «луг Терезы» нельзя просто привезти любое пиво и продавать его под названием Oktoberfestbier. К фестивалю допускается продукция только шести традиционных мюнхенских пивоварен: Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner и Spaten. 

С 2022 года название Oktoberfestbier имеет в Европейском союзе особый статус.  Европейская комиссия утвердила его, чтобы гарантировать подлинность и качество продукта. Согласно установленным правилам, пиво с таким названием может вариться исключительно в пределах города Мюнхена и должно соответствовать Мюнхенскому закону о чистоте пива 1487 года. А пивовары во время варки должны использовать только воду из глубоких местных скважин.

Однако традиционное меню фестиваля не ограничивается одним лишь пивом. Гостям праздника предлагают жареного цыплёнка (Hendl), свиную рульку (Schweinshaxe), колбаски, большие брецели, жаркое, картофельные и хлебные кнедли, сырную закуску (Obatzda) и баварский вариант сырной лапши (Kässpatzen). В последние годы заведения всё активнее добавляют вегетарианские и веганские блюда.

По данным организаторов, в 2025 году продажи еды на Wiesn выросли, а среди мясных блюд особенно популярными были сырные шпецле (мини-кнедли с горячим тягучим сыром и карамелизированным луком, — ред.) и грибы в сливочном соусе с кнедлями. 

Важная часть праздничной атмосферы — традиционная одежда. Многие женщины приходят в дирндлях (костюм, состоящий из фартука, лифа и блузки), мужчины — в кожаных штанах. Но для посетителей это не обязательное требование, поскольку официального дресс-кода на фестивале нет.

Октоберфест также известен как огромный парк развлечений. В 2026 году к участию допустили 243 оператора аттракционов и других развлекательных объектов. На Терезиенвизе традиционно устанавливают колесо обозрения, американские горки, карусели, комнаты страха, башни свободного падения и десятки других аттракционов. 

В этом году для семей с детьми 22 и 29 сентября проведут специальные семейные дни. До 19:00 многие аттракционы, торговцы и заведения питания будут предлагать сниженные цены, а большие пивные шатры — специальные детские блюда. Кроме того, среди нововведений 2026 года — расширение доступа к бесплатной питьевой воде (на территории фестиваля будут работать десять питьевых фонтанчиков). Также постепенно распространяются безналичные платежи — организаторы отмечают, что карты уже принимают примерно половина киосков и аттракционов. 

Сколько будет стоить посетить Октоберфест в 2026 году

Вход на основную территорию Октоберфеста остаётся бесплатным. Покупать отдельный билет для посещения Терезиенвизе не нужно. Бесплатным также является вход в большие и малые фестивальные шатры. 

Бронировать столик необязательно: часть мест в больших шатрах будет доступна гостям без предварительной брони. Однако в вечерние часы, выходные и для больших компаний предварительная резервация существенно повышает шансы попасть внутрь. Сама бронь обычно не продаётся как отдельный билет, однако заведения могут потребовать заранее приобрести ваучеры на определённую сумму для оплаты еды и напитков. 

Главная статья расходов для многих гостей — пиво. В 2026 году литровая кружка стоит от 14,80 до 15,90 евро в зависимости от заведения. По сравнению с предыдущим годом средняя цена выросла на 2,38%. В большом Augustiner-Festhalle литр стоит 14,90 евро, в Schottenhamel — 15,80 евро, а в Armbrustschützen-Festzelt, Bräurosl и Löwenbräu-Festzelt цена достигает 15,90 евро. Безалкогольные напитки тоже трудно назвать дешёвыми. Средняя цена литра бутилированной воды составляет 11,13 евро, лимонада — 12,35 евро, а напитка Spezi — 12,84 евро. Цены устанавливают сами владельцы заведений, а городские власти проверяют заявленные тарифы на обоснованность. 

На основной территории единого тарифа на развлечения — карусели, американские горки —  нет. Здесь каждый оператор устанавливает собственную цену, а билеты покупают непосредственно возле аттракциона.

Как добраться до Октоберфеста и сколько стоит транспорт

Терезиенвизе расположена недалеко от центральной части Мюнхена, поэтому организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Непосредственно возле фестиваля находится станция метро Theresienwiese линий U4 и U5. Альтернативой являются станции Goetheplatz или Poccistraße на линиях U3 и U6. В 2026 году разовый билет для взрослого в центральной тарифной зоне Мюнхена M стоит 4,20 евро. Дневной билет, позволяющий совершать неограниченное количество поездок в зоне M до 6:00 следующего утра, стоит 10,10 евро. 

Тем, кто планирует лететь в Мюнхен, следует учитывать, что аэропорт уже находится в тарифной зоне 5, поэтому обычного городского билета зоны M для такой поездки недостаточно. 

Отдельные расходы — дорога до Германии и проживание в Мюнхене. Они не имеют фиксированной стоимости и зависят от дат бронирования, вида транспорта и района проживания.

Стоит учитывать и правила безопасности. Большие сумки и рюкзаки на территорию не пропускают. Разрешена сумка объемом до трех литров и размером не более 20×15×10 см. Большие вещи можно оставить в камерах хранения возле входов, услуга стоит 5 евро. Стеклянные бутылки и предметы, которые могут использоваться как оружие, запрещены. 

От королевской свадьбы до праздника для миллионов посетителей со всего мира 

История Октоберфеста началась 12 октября 1810 года, когда баварский кронпринц Людвиг, будущий король Людвиг I, женился на принцессе Терезе Саксен-Гильдбурггаузенской. Городские празднования продолжались несколько дней, а 17 октября на лугу за тогдашними пределами Мюнхена организовали большие конные скачки. Провести их предложил офицер баварской Национальной гвардии Андреас Михаэль Далль'Арми. Празднование оказалось настолько популярным, что его решили повторить в следующем году. Луг получил название Theresienwiese в честь невесты.

Сначала привычных современному туристу гигантских пивных шатров там не было. В 1818 году на фестивале появились первая карусель и две качели, а в конце XIX века развлекательная часть начала быстро разрастаться. В 1881 году на Wiesn открылась первая специальная жаровня, где продавали жареного цыпленка — одно из блюд, без которых современный Октоберфест уже трудно представить. 

С 1819 года ответственность за проведение праздника взяли на себя городские власти Мюнхена. В то же время Октоберфест проходил далеко не каждый год: в разные периоды его отменяли из-за войн, эпидемий и других кризисов.

За два столетия небольшие конные скачки превратились в мероприятие с миллионной аудиторией. В 2025 году Октоберфест посетили примерно 6,5 млн человек. По оценкам организаторов, они выпили около 6,5 млн литров пива. В 2023 году фестиваль принял около 7,2 млн гостей, что стало рекордным показателем посещаемости. 

В Германии сокращается количество пивоварен на фоне снижения потребления пива04.08.26, 14:08 • 7855 просмотров

Александра Василенко

Новости Мирапубликации
Европейская комиссия
Мюнхен
Европейский Союз
Германия