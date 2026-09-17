Отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не готов отказываться от поддержки Украины, несмотря на призывы части немецкого политического истеблишмента пересмотреть военную помощь Киеву. Об этом сообщает Clash Report, информирует УНН.

Детали

По словам Мерца, отказ от поддержки Украины означал бы риск для свободы всей Европы.

Тот, кто сегодня считает, что мы должны отказаться от Украины в её борьбе за свободу, завтра откажется от свободы по всей Европе, дамы и господа - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не пойдёт этим путём, «кто хочет, может пойти им, но я — нет».

Контекст

Несколько дней назад сопредседатель ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что её политическая сила хочет прекратить оказание Украине финансовой и военной помощи.

Ранее вице-президент «Национального объединения» Луи Алио пообещал прекратить помощь Киеву в случае победы Ле Пен на выборах президента Франции.

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