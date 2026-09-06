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Техніка

У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Віцепрезидент "Національного обʼєднання" Луї Аліо пообіцяв припинити допомогу Києву в разі перемоги Ле Пен на виборах. Лідерка депутатів від "Національного об'єднання" вже оголосила про участь у президентських перегонах.

У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах

Франція може повністю припинити допомогу Україні після президентських виборів, які відбудуться у країні навесні 2027 року. Про це в ефірі BFMTV заявив віцепрезидент ультраправої проросійської партії "Національне обʼєднання" Луї Аліо, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, його політична сила "перекриє" допомогу Києву в разі перемоги на виборах у Франції.

У свою чергу експремʼєр-міністр країни Едуар Філіпп, який балотується на посаду президента від партії "Горизонти", розкритикував позицію Луї Аліо.

Припинення допомоги Україні робить послугу росії. "Національне об'єднання" змінило свою позицію майже з усього, окрім підтримки режиму путіна всупереч французьким та європейським інтересам. Ослаблення України, як бажає Марін Ле Пен, загрожує безпеці Європи та Франції

Як відомо, лідерка депутатів від французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен оголосила, що братиме участь у президентських виборах у Франції у 2027 році.

Нагадаємо

У липні Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Франції Макрона орденом Свободи.

Марін Ле Пен заявила про намір балотуватися на пост президента Франції07.07.26, 23:04 • 3352 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
російська пропаганда
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Марін Ле Пен
Емманюель Макрон
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