У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах

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Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежі

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Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°

Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф

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Після тривалого блекауту: МАГАТЕ заявило про перемир'я для ремонту лінії до окупованої ЗАЕС

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