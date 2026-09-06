У партії Ле Пен погрожують припинити допомогу Франції Києву після перемоги на виборах
Київ • УНН
Віцепрезидент "Національного обʼєднання" Луї Аліо пообіцяв припинити допомогу Києву в разі перемоги Ле Пен на виборах. Лідерка депутатів від "Національного об'єднання" вже оголосила про участь у президентських перегонах.
Франція може повністю припинити допомогу Україні після президентських виборів, які відбудуться у країні навесні 2027 року. Про це в ефірі BFMTV заявив віцепрезидент ультраправої проросійської партії "Національне обʼєднання" Луї Аліо, повідомляє УНН.
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За його словами, його політична сила "перекриє" допомогу Києву в разі перемоги на виборах у Франції.
У свою чергу експремʼєр-міністр країни Едуар Філіпп, який балотується на посаду президента від партії "Горизонти", розкритикував позицію Луї Аліо.
Припинення допомоги Україні робить послугу росії. "Національне об'єднання" змінило свою позицію майже з усього, окрім підтримки режиму путіна всупереч французьким та європейським інтересам. Ослаблення України, як бажає Марін Ле Пен, загрожує безпеці Європи та Франції
Як відомо, лідерка депутатів від французького "Національного об'єднання" Марін Ле Пен оголосила, що братиме участь у президентських виборах у Франції у 2027 році.
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