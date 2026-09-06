В партии Ле Пен угрожают прекратить помощь Франции Киеву после победы на выборах

Франция может полностью прекратить помощь Украине после президентских выборов, которые пройдут в стране весной 2027 года. Об этом в эфире BFMTV заявил вице-президент ультраправой пророссийской партии «Национальное объединение» Луи Алио, сообщает УНН.

Детали

По его словам, его политическая сила «перекроет» помощь Киеву в случае победы на выборах во Франции.

В свою очередь экс-премьер-министр страны Эдуар Филипп, который баллотируется на пост президента от партии «Горизонты», раскритиковал позицию Луи Алио.

Прекращение помощи Украине оказывает услугу России. «Национальное объединение» изменило свою позицию почти по всем вопросам, кроме поддержки режима Путина вопреки французским и европейским интересам. Ослабление Украины, чего желает Марин Ле Пен, угрожает безопасности Европы и Франции написал Филипп в соцсети X.

Как известно, лидер французских депутатов от «Национального объединения» Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

Напомним

В июле президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Франции Макрона орденом Свободы.

Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции