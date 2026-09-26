Удар РФ по Запорожью: два человека могут находиться под завалами
Киев • УНН
российский беспилотник попал в частный дом в Запорожье, вызвав пожар и разрушения. Также повреждены жилой дом и нежилое помещение.
Враг в ночь на субботу, 26 сентября, нанес удар по Запорожью. Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, информирует УНН.
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По его словам, вероятно, два человека сейчас находятся под завалами,
Возникли пожары, есть разрушения. ... российский беспилотник ударил по частному дому в одном из районов города. Возник пожар. Под завалами могут находиться два человека
Также он сообщил о повреждении жилого дома и нежилого помещения в Запорожье.
Позже начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин показал кадры разбора завалов разрушенного дома.
Напомним
21 сентября российские войска атаковали Запорожье беспилотниками, повредив жилые дома, корпус высшего учебного заведения и торговый центр.
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