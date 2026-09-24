Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбы
Киев • УНН
Александр Усик кардинально сменил имидж и покрасил волосы в блонд. Боксёр с женой отметит 17-ю годовщину свадьбы в Испании.
Украинский боксер Александр Усик решил кардинально изменить имидж накануне 17-й годовщины свадьбы со своей женой Екатериной, передает УНН.
"Новый стиль для чемпиона", — написал в Instagram колорист Александр Даалгард, опубликовав фото Усика.
На снимке Усик, который почти всегда носил короткую стрижку, стал блондином.
В социальной сети TikTok дочь Усика Елизавета опубликовала видео, где удивила подписчиков новой прической боксера.
"Это перевоплощение, которого никто не ожидал. Папа покрасился в блонд", — сказала Елизавета.
Дочь Усика рассказала, что завтра, 25 сентября, у Александра и его жены 17-я годовщина свадьбы, на которой соберется множество гостей. Сейчас пара находится в Испании.
Кроме того, Елизавета рассказала, что 27 сентября, в воскресенье, у ее дедушки день рождения, и она уже купила ему подарок, однако решила не раскрывать, какой именно, ведь это сюрприз.
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