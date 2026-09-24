Украинца задержали за резню в монастыре в Польше: есть погибший и раненые

$44.860.0751.190.15
ukenru
10:29 • 10329 просмотра
ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам
09:57 • 12394 просмотра
Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным
08:59 • 10318 просмотра
Удары рф унесли жизни 8 человек и ранили более 20, задело "Новую почту" - последствия по регионамPhotoVideo
08:00 • 17813 просмотра
Зеленский рассказал, как Украина собирает по одной-две ракеты ПВО
Эксклюзив
06:56 • 23610 просмотра
В родильном доме в Киеве во время взрывов родился мальчикPhotoVideo
24 сентября, 05:21 • 25174 просмотра
Четыре "Циркона" и три баллистические ракеты обезвредили над Украиной во время массированной атаки рф
23 сентября, 22:20 • 45815 просмотра
Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами
23 сентября, 18:22 • 54592 просмотра
Украина передала Южной Корее пленных из КНДР — Зеленский
23 сентября, 18:09 • 36513 просмотра
"Услышьте крик о помощи" — Сибига на полях ООН призвал мир спасти жителей Олешек от гуманитарной катастрофы
23 сентября, 16:51 • 31791 просмотра
"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
73%
747мм
Популярные новости
"Эту войну Россия без давления не завершит": Зеленский встретился с конгрессменамиPhoto24 сентября, 02:22 • 12508 просмотра
Что празднуют 24 сентября в Украине и мире24 сентября, 02:58 • 9638 просмотра
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?06:00 • 25482 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto06:25 • 22992 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина09:32 • 9658 просмотра
публикации
Имеет ли украинское оружие преимущество над западным и при чём здесь battle-proof?Photo10:30 • 5700 просмотра
Дорогие байки и сотни тысяч от частных клиник: что скрывают декларации ректора НМУ Кучина09:32 • 10092 просмотра
Топ-5 простых рецептов осеннего печеньяPhoto06:25 • 23244 просмотра
Расхождение в 73,5 млн грн: сколько на самом деле НСЗУ выплатила клинике Odrex?06:00 • 25729 просмотра
Болезнь Альцгеймера: какие симптомы должны насторожить и что может снизить риск
Эксклюзив
23 сентября, 16:32 • 54229 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян показала свои знаменитые изгибы в розовом бикини и отдых с ХэмилтономPhoto23 сентября, 14:01 • 35424 просмотра
Арнольд Шварценеггер вновь посетил Октоберфест и дирижировал оркестромPhoto23 сентября, 12:38 • 43149 просмотра
"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссераVideo23 сентября, 11:36 • 44992 просмотра
Трампа-младшего хотят допросить из-за денег на свадьбу от олигарха со связями с путиным23 сентября, 07:19 • 52140 просмотра
Джордж Лукас планировал ещё три фильма "Звёздных войн", но "решил уйти" из режиссурыVideo23 сентября, 05:39 • 52392 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Отопление
Forbes
Фокс Ньюс

Украинца задержали за резню в монастыре в Польше: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В Ярославе во время мессы нападавший с ножом убил мужчину и ранил четырех человек. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины.

Украинца задержали за резню в монастыре в Польше: есть погибший и раненые
Фото: Gazeta Jarosławska

В Польше один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестёр-бенедиктинок в Ярославе, в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на TVN24.

Детали

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра по местному времени в монастыре сестёр-бенедиктинок в Ярославе. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанёс ножевые ранения четырём мужчинам и женщине", — сказала Анна Длугош из районного управления полиции в Ярославе.

Один мужчина не пережил нападение, а двое других находятся в критическом состоянии. Раненые мужчины — священнослужители. Личность пострадавшей женщины неизвестна.

"В настоящее время у нас нет такой информации", — сказала Анна Длугош, отвечая на вопрос, была ли женщина монахиней-бенедиктинкой.

На месте происшествия работают прокуроры.

"На месте происшествия работает прокурор из Ярослава, а также прокурор из Перемышля, который также находится в пути. Предполагаемый преступник задержан. Проводятся проверка и расследование. Я не могу предоставить никаких подробностей", — сказала Малгожата Тацюх-Курасевич, пресс-секретарь прокуратуры в Перемышле.

Нападение произошло во время мессы.

Мотивы 31-летнего гражданина Украины пока неизвестны.

"В инциденте участвовали как миряне, так и духовенство, присутствовавшее на мессе в аббатстве", — сказала Малгожата Тацюх-Курасевич.

"Молодой человек забежал в церковь с длинным мачете", — заявила одна из женщин, находившихся на месте происшествия.

В Польше 18-летнего украинца отправили под стражу после нападения с ножом на польку04.08.26, 18:16 • 15380 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости МираНаши за границей
Теракт
Столкновения
TVN24
Украина
Польша