Украинца задержали за резню в монастыре в Польше: есть погибший и раненые

Фото: Gazeta Jarosławska

В Польше один человек погиб и четверо получили ранения в результате нападения с ножом в монастыре сестёр-бенедиктинок в Ярославе, в Подкарпатском воеводстве. Среди пострадавших есть духовенство. Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на TVN24.

Детали

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра по местному времени в монастыре сестёр-бенедиктинок в Ярославе. "Предварительные данные свидетельствуют о том, что мужчина нанёс ножевые ранения четырём мужчинам и женщине", — сказала Анна Длугош из районного управления полиции в Ярославе.

Один мужчина не пережил нападение, а двое других находятся в критическом состоянии. Раненые мужчины — священнослужители. Личность пострадавшей женщины неизвестна.

"В настоящее время у нас нет такой информации", — сказала Анна Длугош, отвечая на вопрос, была ли женщина монахиней-бенедиктинкой.

На месте происшествия работают прокуроры.

"На месте происшествия работает прокурор из Ярослава, а также прокурор из Перемышля, который также находится в пути. Предполагаемый преступник задержан. Проводятся проверка и расследование. Я не могу предоставить никаких подробностей", — сказала Малгожата Тацюх-Курасевич, пресс-секретарь прокуратуры в Перемышле.

Нападение произошло во время мессы.

Мотивы 31-летнего гражданина Украины пока неизвестны.

"В инциденте участвовали как миряне, так и духовенство, присутствовавшее на мессе в аббатстве", — сказала Малгожата Тацюх-Курасевич.

"Молодой человек забежал в церковь с длинным мачете", — заявила одна из женщин, находившихся на месте происшествия.

В Польше 18-летнего украинца отправили под стражу после нападения с ножом на польку